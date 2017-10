[Cartes] Vue d'ensemble de la bataille de Deir Ezzor au 30 septembre 2017 (Southfront)

[Cartes] Vue d'ensemble de la bataille de Deir Ezzor au 30 septembre 2017 Article originel : Overview Of Battle For Deir Ezzor On September 30, 2017 (Maps) South Front, 30.09.17

Samedi, les combattants de l'Etat islamique (EI) ont capturé le palais d'Al-Hayr à l'est de la ville d'Al-Soukhnah, dans la campagne de Homs oriental, selon l'agence de presse Amaq, liée à l'EI.

Amaq a ajouté que l'EI a capturé Tayba et les villages Shanhas au nord-est d'Al-Soukhnah et les montagnes d'Al-Dahik au nord de la ville.

Le média a également affirmé que les combattants de l'EI ont tué 27 soldats de l'Armée arabe syrienne (AAS) et détruit 2 chars d'assaut et un véhicule de l'AAS au cours de leur avancée.

De leur côté, des sources pro-gouvernementales ont confirmé que l'AAS et ses alliés avaient repoussé l'attaque précédente de l'EI et repris toutes les positions perdues au sud et à l'ouest de la ville d'Al-Sukhnah et près du champ de gaz de Hail. L'EI a probablement lancé sa deuxième attaque à l'est de la ville d'Al-Sukhnah après l'échec de sa première attaque.

L'EI continuera probablement à contribuer à lancer des attaques dans les campagnes de Homs Est. Les dirigeants de l'EI considèrent cette attaque comme un facteur vital pour la survie du groupe terroriste. Épisodiquement, l'AAS et les forces démocratiques syriennes (FDS) exercent des pressions sur les derniers bastions de l'EI dans la vallée de l'Euphrate.

Dans un développement connexe, l'aile média du Hezbollah a annoncé que ll'AAS et le Hezbollah avaient avancé de 4 km sur l'autoroute entre le village de Humaymah et la station T-2 près de la frontière syro-irakienne. Cette initiative de l'AAS et du Hezbollah compliquera certainement les choses pour l'attaque en cours de l'EI dans la campagne orientale de Homs.

Selon certaines informations, les forces des Tigres de l'AAS auraient été redéployées dans le gouvernorat de Deir Ezzor. Selon des sources pro-gouvernementales, les Forces des Tigres lanceront bientôt une attaque pour s'emparer de la forteresse de l'EI de Mayadin dans le sud-est de Deir Ezzor. Les Forces des Tigres sont actuellement stationnées à l'aéroport de Deir Ezzor, à 34 km au nord de Mayadin.

Plus tôt samedi, les FDS ont saisi à l'EI le champ pétrolifère de Jirah, au nord-est de la ville de Deir Ezzor. Le champ pétrolifère de Jirah est situé à l'ouest du village d'Al-Khajjah, sur la rive est de l'Euphrate.