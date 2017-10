Censuré, "Vu" répond à France 2 (Arrêt sur images)

Esprit France 2, es-tu là ? Après la censure du Vu de lundi 2 octobre par la chaîne France 2, l'émission de Patrick Menais, "réincarnation" du Zapping de Canal +, a répondu à son diffuseur par l'image. Sur le ton ironique qui fait sa marque, Vu ouvre sa pastille de mercredi avec un extrait de L'Info du Vrai, animé par Calvi et ses Calvinologues, et diffusé sur Canal+. "Esprit Canal, es-tu là ?", demande la Miss Météo de l'émission. "Mon antique fonction d'annonceur de spectacle est gênée par la mystérieuse conduite des esprits. On tenterait en vain d'user de la raison pour expliquer leurs actions pleines de confusion"", répond en echo un opéra d'Arte. Retour sur L'info du vrai. L'esprit Canal répond à la question de la Miss Météo : "Vous pourriez juste arrêter de m'invoquer tout le temps ? Tout le monde est là, ouais il est où l'esprit canal... Laissez-moi tranquille, merde. L'esprit France 2 on l'emmerde pas lui". L'opéra de Berlin approuve, toujours sur Arte : "Pourquoi t'associer avec moi si tu ne l'assumes pas jusqu'au bout ? Tu veux voler, et tu as le vertige ?". Conclusion sans appel des Reines du Shopping(M6) de ce montage légèrement crypté : "C'est chaud".