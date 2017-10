Comment enlever toute trace de pesticides de vos fruits (7 sur 7.be)

Connaissez-vous la meilleure façon d'éliminer les pesticides de vos fruits? Des chercheurs de l'Université du Massachusetts, aux Etats-Unis, ont découvert quelle était la technique la plus efficace pour s'en débarrasser.

Nous sommes nombreux à nous contenter de frotter une pomme contre notre manche, ou la passer quelques secondes sous l'eau avant de la manger. Mais cette technique est-elle réellement efficace? Selon une récente étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, le bicarbonate de soude permettrait d'éliminer toute trace de pesticides des fruits.



Les chercheurs ont appliqué une dose élevée de deux pesticides, le fongicide thiabendazole et l'insecticide phosmet, sur des pommes Gala biologiques. Après 24 heures d'exposition aux pesticides, les scientifiques ont testé trois méthodes de lavage différentes: l'eau du robinet, une solution composée d'eau et d'1% de bicarbonate de soude, et une solution à l'eau de javel similaire à celle utilisée par les producteurs de fruits...



