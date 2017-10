Comment l'Etat français a organisé l'arrestation du président Gbagbo et favorisé son transfert à la CPI

Rencontre à l'Elysée entre Macron et Ouattara, le 11 juin 2017, le lendemain de la commémoration du massacre d'Oradour sur Glane par le Président Macron (c) Kamil Zihnioglu Reuters

C'est un secret de polichinelle. L'Etat français sous l'ex-chef de guerre, Sarkozy, a arrêté le président Laurent Gbagbo en exercice suite à la crise électorale qui a frappé la Côte d'Ivoire en 2010.

Interview de Bernard Houdin sur BFM TV le 11 avril 2011, lors de l'arrestation de Laurent Gbagbo par l'armée française.

C'est donc bien l'armée française qui a remis le président Laurent Gbagbo aux rebelles pro-français de Ouattara après de nombreuses exactions commises par leurs troupes qui n'ont jusqu'ici jamais été jugées.

Le projet français occulte en Afrique a pour ligne directrice l'envers des droits de l'homme et s'accompagne d'une légitimation racialiste quasiment permanente au plus haut niveau de l'Etat. Autres temps, mêmes moeurs et mêmes méthodes coloniales et fascistes ? Laurent Gabgbo semble devoir connaître le même sort que Toussaint Louverture* arrêté par les autorités coloniales françaises au XIXème siècle et enfermé en prison jusqu'à ce que mort s'en suive.



Cette fois-ci, c'est Médiapart qui révèle les collusions étroites entre l'Etat français néocolonial (et non "post-colonial" comme le prétend le magistère médiatico-politico-intellectuel français) et la CPI que les Africains considèrent comme une cour de justice coloniale.

Selon Mediapart, un document confidentiel de la diplomatie française révèle que la Cour pénale internationale a demandé en avril 2011 de garder prisonnier le président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo. Seulement à cette époque, il n’existait ni mandat d’arrêt ni saisine de la CPI. Des révélations sur une opération aux airs de Françafrique : "En effet, la requête du procureur Ocampo, telle que relayée par la diplomatie française, pour garder Gbagbo prisonnier ne repose juridiquement sur rien : ni compétence juridique, ni mandat d’arrêt. D’abord, Ocampo n’a aucun élément solide établissant une éventuelle responsabilité de Gbagbo dans des crimes contre l’humanité qui pourraient relever de la compétence de la CPI, son bureau n’ayant envoyé aucun enquêteur en Côte d’Ivoire. Le magistrat n’a par ailleurs aucune base légale pour agir, comme l’indique son souhait qu’un État d’Afrique de l’Ouest fasse un « renvoi de l’affaire à la CPI », par définition non saisie à ce stade des événements".