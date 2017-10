Comment la victoire de la Syrie remodèle le Moyen-Orient (Consortium News)

Selon Alastair Crooke, ancien diplomate britannique, l'échec du projet étatsuno-israélien et saoudien de "changement de régime" en Syrie change l'avenir du Proche-Orient, peut-être à l'aube d'une ère de plus grande laïcité et de tolérance.

Mais, outre la géopolitique, le résultat syrien a créé une connectivité physique et une contiguïté qui n'existe plus depuis quelques années: la frontière entre l'Irak et l'Iran est ouverte, la frontière entre la Syrie et l'Irak s'ouvre, et la frontière entre le Liban et la Syrie aussi est ouverte. Cela constitue une masse critique à la fois de terres, de ressources et de population de poids réel.

Les deux événements pris dans leur ensemble ont mis un terme à la domination unipolaire des Etats-Unis au Moyen-Orient (mais pas à l'échelle mondiale, puisque les États-Unis conservent encore leurs bases militaires dans toute la région). Les succès remportés ont terni la réputation des États du Golfe et discrédités le djihadisme sunnite comme un instrument politique de l'Arabie saoudite et de ses partisans occidentaux.

Le nationalisme arabe se tourne vers une large unité culturelle arabe, enracinée principalement dans la langue arabe. Le Levantisme était essentiellement un héritage ottoman. Puis (à l'époque ottomane), il n' y avait pas de "Syrie" (au sens d'État-nation), mais des viliyat (provinces ottomanes), qui ressemblaient plus à des villes-États qui autorisaient un grand nombre d'auto-administration et de discrétion pour diverses sociétés et sectes à vivre selon leurs propres modes de vie culturels et spirituels, y compris le droit de parler leurs propres langues. (La diversité syrienne représentait historiquement l'héritage de nombreuses occupations étrangères, chacune laissant derrière elle quelque chose de son ADN, de sa culture et de sa religion).

A l'heure actuelle, le discours est partagé entre le Levantisme, fondé sur l'idée de diversité culturelle, telle qu'elle a existé - à côté de tensions périodiques aiguës - au Liban et en Syrie, et le nationalisme arabe. Le cadre dans lequel ces deux concepts doivent être interprétés s'entend comme un laïcisme non affirmatif au sein d'une structure étatique, comprenant l'égalité devant la loi.

Cette discussion a à peine commencé en Syrie et n'a pas abouti - et peut-être n'aboutira pas avant un certain temps - à une conclusion, mais nous pouvons spéculer un peu.

Comme Patrick Seale l'a noté dans The Struggle for Syria : "Avant tout, [pour les nationalistes séculiers], la désunion devait être surmontée. Leur réponse était d'essayer de combler les écarts entre riches et pauvres à travers une version modifiée du socialisme, et entre Musulmans et minorités à travers une conception modifiée de l'Islam. L'Islam, selon eux, doit être considéré politiquement non pas comme une religion, mais comme une manifestation de la nation arabe.

Mais le nationalisme, que la répression française avait provoqué, prit deux directions différentes: les Frères musulmans, le principal mouvement islamique, voulaient faire de la Syrie un État islamique sunnite, tandis que les élites urbaines plus occidentalisées voulaient "faire" de la Syrie - non pas exactement un Etat individualisé en tant qu'Etat nation - mais plutôt comme une partie du monde arabe tout entier, et s'organiser comme un État unifié, séculier et nationaliste.

Sous le régime colonial français qui a suivi, les colonisateurs ont d'abord créé des mini-états séparés de ces minorités syriennes, mais lorsque cette politique a échoué, ils sont retournés à l'unification forcée des diverses parties de la Syrie (à l'exception du Liban), en imposant la langue française au lieu de l'arabe, le droit français au lieu de la loi et des moeurs ottomanes, et en promouvant le christianisme afin de saper l'Islam. Inévitablement, cela a créé une suspicion caractéristique en Syrie d'une intervention étrangère et sa détermination à retrouver sa syrianité (Le "changement de régime" français de Damas en 1920, 1925, 1926 et 1945, et l'imposition de la loi martiale pendant la plupart des intervalles entre les coups d'État).

En résumé, ce qu'ils cherchaient, c'était l'antithèse même des objectifs des Frères musulmans déjà forts et en pleine croissance. Et en 1973, dans une tentative de résoudre l'équation entre le sunnisme conservateur et affirmatif et le nationalisme islamique "doux", la fatwa (par un clerc chiite) affirmant que Hafez al-Assad était musulman chiite (plutôt qu'un hérétique comme sont considérés tous les Alaouites par les Sunnites), a fait exploser la situation. (La constitution française exigeait que le chef de l'Etat soit "Musulman").



Un cycle de violence

Les Frères musulmans s'étaient mis en colère contre la désignation du Président Hafez Assad comme Musulman et ont ainsi entamé un cycle de violence sanglante avec des attaques terroristes organisées contre le gouvernement et contre le cercle intérieur d'al-Assad - et des attaques de représailles du gouvernement - qui, en fait, ont aboutit à présent à une conclusion avec la défaite de la tentative du jihadisme sunnite militant de s'emparer de l'État et d'évincer les Alaouites "heretiques".

Le résultat de cette lutte a des implications régionales profondes (même si nous ne pouvons pas, maintenant, apprécier comment les délibérations sur l'avenir du Levant vont finalement se conclure).

On peut dire, premièrement, que l'islamisme est le grand perdant dans la lutte pour le Levant. Tant en Syrie qu'en Irak, les sunnites du Levant ordinaires ont été écœurés par l'Islam intolérant et puritain. Cette orientation de l'Islam (Wahhabisme) qui exigeait (sous peine de mort) une singularité linéaire de sens à l'Islam, qui affirme sa "vérité" à partir de la certitude véhiculée par une approche mécanique, procédurale, de validation de certains "dictons" du Prophète Mohammad (connu sous le nom de salafisme "scientifique"), a échoué.

Le djihad armé n'a pas réussi à utiliser cette singularité linéaire comme "idée" pour écraser le modèle polyvalent du Levant et le remplacer par un littéralisme rigide et monovalent. Pour être clair, il n' y a pas que les non-musulmans et la minorité sunnite et chiite qui en ont assez : les Syriens sunnites et les Irakiens, plus généralement, en ont aussi assez (en particulier après l'expérience de Raqqa et de Mossoul).

La réaction du public face aux interventions wahhabites dans les deux pays risque de pousser l'Islam sunnite à adopter d'une part la polyvalence de l'Islam (dans la mesure, peut-être, où l'Iran et son "mode de vie" pourrait servir de modèle) et, d'autre part, la "manière" séculière arabe. Bref, une "répercussion" avec un style plus séculier de l'islam, contrairement à l'accent mis par les Frères musulmans sur la politique identitaire visible et excluante.