Course pétrolière en Syrie et en Irak (Colonelcassad Blog)

Course pétrolière en Syrie et en Irak

Article originel : Oil Race In Syria And Iraq

Colonelcassad Blog Traduction SLT

La défaite de l'Etat islamique (EI) et la disparition de ce quasi-État vont changer les conflits en Irak et en Syrie. Les conflits entre les parties auparavant neutres ou déjà partenaires sont désormais au centre des débats. Au cours des derniers mois, nous avons assisté à une montée des tensions entre l'armée arabe syrienne et les forces démocratiques syriennes, entre l'Irak et le Kurdistan irakien, entre la Russie et les États-Unis. Ces conflits sont enracinés à la fois dans des raisons économiques et militaro-politiques. La défaite du califat amènera un scénario où toutes les parties qui avaient pris le contrôle de certains territoires par des moyens militaires s'efforceront de les garder pendant les négociations d'après-guerre sur le sort de la Syrie et de l'Irak.



La lutte pour cimenter les positions conduit les parties à la course au contrôle des territoires à valeur stratégique ou économique. La Syrie en est un exemple clair, avec la course à Resafa ou la course à la frontière syro-iranienne contournant Al Tanf, qui a conduit à des affrontements entre les forces soutenues par la Russie et celles soutenues par les Etats-Unis. Nous le voyons maintenant avec la course au pétrole de Deir ez-Zor province. Malgré tous les besoins territoriaux ou stratégiques, le pétrole est le pivot de tout cela. Le pétrole est une préoccupation majeure pour la Russie et les Etats-Unis d'un point de vue économique, d'où la présence des compagnies pétrolières russes et étatsuniennes dans la région. Il n' y a rien de surprenant à ce que les événements clés de ces guerres se déroulent à proximité des plus grands gisements de pétrole autrefois contrôlés par le califat, et que le pétrole jouerait un rôle important dans la formation des frontières de l'après-guerre dans la région.

Après l'occupation de l'Irak en 2003, les compagnies pétrolières étatsuniennes se sont précipitées après l'arrivée des troupes et, dans le cadre de la campagne de "Restauration de l'Irak", ont commencé à extraire du pétrole dans l'intérêt des nouveaux maîtres irakiens. En temps voulu, les autres entreprises ont été admises sur le marché, comme Total en France et Lukoil en Russie, par exemple. L'apparition du califat en 2013-2014 a tout changé dans le secteur pétrolier irakien. Capturés par les militants du califat, certains puits et usines de pétrole ont cessé de fonctionner légalement, travaillant plutôt pour le "Jihad Global", avec un certain nombre de pays prêts à aider à transférer le pétrole du califat pour amortir les prix.

Le régime de Raqqa disposait ainsi d'une somme considérable, qui lui permettait de maintenir son armée, de recruter de nombreux alliés et de préparer divers événements provoquant le djihad. Néanmoins, même pendant la guerre contre le califat, les compagnies des territoires contrôlés par les gouvernements irakien et irakien du Kurdistan produisaient encore du pétrole, y compris russe.

En 2017, la société d'État russe Rosneft est entrée au Kurdistan irakien avec l'aide de ses amis chinois. Rien d'inhabituel pour Rosneft au Moyen-Orient. La privatisation récente de Rosneft a été réalisée, entre autres, par le fonds Qatar QIA. Cela s'est produit alors que le Qatar était en opposition à la coalition russo-iranienne, jusqu' à ce que le conflit entre l'Arabie Saoudite et le Qatar ait fait changer d'avis l'Emir du Qatar.



Néanmoins, l'accord du Qatar n' a pas été conclu pour des raisons politiques et économiques. CEFC China Energy a tenté de conclure un accord avec le Qatar en tant qu'intermédiaire, mais des complications sont survenues en raison de problèmes de contrôle de ses organes. Cela a conduit à la séquestration possible de comptes d'entreprises, de sorte que la Russie a dû conclure l'accord de crédit sous le risque de graves dommages économiques et de réputation. Cela prouve une fois de plus que le Qatar n'est pas le partenaire le plus fiable au Moyen-Orient et que le risque doit toujours être pris en compte dans les relations avec la Chine, tant dans ce cas-ci que dans le cas de projets conjoints au Kurdistan. Sinon, les dépenses risquent d'être trop élevées. Compte tenu de l'intérêt économique de la Chine pour la région et de son rôle potentiel dans la restauration de la Syrie et de l'Irak, la Chine et la Russie seront en même temps partenaires et concurrents dans la région. C'est inévitable sur le plan politique et économique, et les résultats de cette coopération dépendront de leurs dirigeants respectifs.

De toute façon, cette complication n'a pas empêché Rosneft d'entrer dans le Kurdistan irakien. Rosneft a ouvert un bureau à Erbil et a commencé à travailler sur de grands projets d'infrastructure, que ni les États-Unis, ni Bagdad aimaient, ce dernier jugeant l'accord "illégal".



Les compagnies pétrolières russes et étatsuniennes opèrent dans une région instable au bord de la guerre, où les gouvernements locaux luttent pour le contrôle des gisements de pétrole. La reprise récente de Kirkouk et des gisements de pétrole à proximité par l'armée irakienne et la milice chiite démontre l'acuité de la lutte, qui concerne à la fois les gouvernements locaux et les compagnies pétrolières. À cet égard, les intérêts économiques des compagnies pétrolières doivent tenir compte des contradictions politico-militaires. Le projet étatsunien du Kurdistan autonome et indépendant rencontre la résistance de l'Irak, de l'Iran et de la Turquie. La Russie essaie de rester en dehors de cela, soutenant les relations avec Bagdad et Barzani. Bagdad n'est pas satisfait de cela et tente de tout mettre en œuvre pour influencer la Russie afin d'appuyer davantage la position officielle de Bagdad, qui s'oppose aux intentions de Barzani et des États-Unis. La Russie ne relâche pas, et tout en soutenant officiellement l'intégrité territoriale de l'Irak, la Russie coopère avec les deux parties en conflit : l'Irak obtient des armes de la Russie, mais en même temps les compagnies pétrolières russes entrent au Kurdistan avec l'approbation d'Erbil.

Un char de combat Abrams de l'armée irakienne détruit par les Peshmerga

Le conflit à Kirkouk, qui a provoqué des affrontements entre les forces gouvernementales irakiennes et les Peshmerga, menace ces plans. Si les conflits s'intensifiaient, les tentatives de Bagdad et de Téhéran de diminuer l'influence de Barzani mettraient en péril les compagnies pétrolières russes au Kurdistan. Bien qu'il y ait encore une possibilité que si le territoire change de mains, la Russie parvienne à conclure un accord avec Bagdad afin de continuer à travailler dans la région, ce qui est un jeu double, étant donné que l'Irak comprend que le soutien de la Russie est vital pour que l'Irak maintienne ses territoires intacts. La coopération de la Russie, de l'Iran et de l'Irak dans le cadre du Centre d'information de Bagdad et d'autres organisations les laisse libres de contrebalancer leurs positions. Il ne faut pas non plus oublier que l'Iran, qui est le principal partenaire de la Russie dans la coalition, exerce une grande influence sur le gouvernement irakien. La Russie restera dans la région, quoi qu'il advienne entre les Irakiens et les Kurdes, la Russie se distanciant le plus possible d'eux et exhortant les parties en conflit à négocier dans le cadre de l'intégrité territoriale de l'Irak, en laissant les États-Unis et l'Iran négocier entre eux en Irak.

Les compagnies pétrolières russes ont indiqué qu'elles avaient rétabli complètement leurs opérations en Syrie à l'été 2015, lorsque la stabilisation de la situation dans la région avait été jugée nécessaire pour poursuivre leurs activités. Aujourd'hui, la situation est loin d'être totalement stabilisée, même si la situation a considérablement changé en deux ans de présence russe en Syrie.

Le secteur pétrolier et gazier en Syrie centrale est largement sous contrôle. Les efforts de relance commencent à s'y faire là, car sans ces ressources, Assad ne pourra pas voir la reprise de l'économie syrienne, même avec l'aide de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Le secteur pétrolier russe a manifesté son intérêt pour le développement des gisements pétroliers syriens l'été dernier, et certaines sources ont déclaré que la Russie avait reçu l'engagement, en dehors des bases militaires, à recevoir jusqu'à 25% du secteur pétrolier et gazier syrien pour compenser le soutien apporté à la guerre. Les Etats-Unis n'aideront pas, donc Damas s'attend à ce que les pays mentionnés ci-dessus participent et aident à rétablir le contrôle sur les champs pétrolifères de Syrie orientale et leur réintégration dans l'économie syrienne. La Russie et l'Iran aident l'armée arabe syrienne, et la Chine promet d'investir considérablement après la stabilisation de la situation. Il importe toutefois de garder à l'esprit que les États-Unis et leurs alliés ont leurs propres idées sur la Syrie.

Selon les Etats-Unis, le conflit syrien devrait se poursuivre même après la défaite du califat, ce que l'on peut voir dans le sud de la Syrie, où les Etats-Unis occupent al Tanf, et dans le nord-est de la Syrie, où les Etats-Unis utilisent les Kurdes pour prendre le contrôle des gisements de pétrole dans le nord de la province de Deir Ezzor. Les récents succès des Forces démocratiques syriennes, ayant pris le contrôle des champs pétroliers d'Omar et du conflit près des champs gaziers de Koniko, où l'aviation russe a frappé les militants de l'EI et "bloqué" des unités des Forces démocratiques syriennes, reflètent les contradictions concernant le contrôle du pétrole à Deir Ezzor. Les États-Unis ont besoin du pétrole pour sécuriser économiquement le projet kurde à Rojava, car cela le rendrait plus indépendant de Damas. Assad et ses alliés se sont engagés à rétablir le contrôle de la Syrie sur les gisements pétroliers : cela servirait de base aux projets de restauration d'après-guerre, tandis que la Russie et la Chine satisferaient les intérêts de leurs propres compagnies pétrolières, qui développeraient les gisements après la fin officielle de la guerre. Dans ce scénario, l'Iran serait en mesure de construire une "ceinture chiite" entre Téhéran et Beyrouth, à travers la Syrie.

Une unité de l'EI se trouve dans la province syrienne de Deir Ezzor.

Bien sûr, il n' y a aucun moyen de tirer le pétrole efficacement lorsqu'il y a une guerre à proximité. Les entreprises prestigieuses ont tendance à éviter de tels risques. Même l'utilisation de PMCs pour sécuriser les installations ne garantiraient pas une sécurité totale, car cela n'exclurait pas les menaces d'attaques terroristes et kamikazes, ni les incursions d'unités califales pas tout à fait terminées. A cet égard, la course au pétrole de Deir Ezzor ne va pas seulement définir la frontière temporaire entre l'armée arabe syrienne et les forces démocratiques syriennes, mais va également dégager la région des forces califales considérables qui auraient empêché la restauration économique des gisements et des installations pétrolières. Pour le califat concerné, la perte de ces gisements n'a aucune importance, car l'aviation russe dans la région rend impossible l'extraction et le transport du pétrole, ce qui diminue les recettes pétrolières dans le budget du califat qui diminue depuis 2016.

Le reste dépendra de la conclusion ou non d'un accord avec les Kurdes. Si, au vu des efforts russes, Assad et les Kurdes s'entendent à Damas ou Astana, des solutions économiques temporaires seront mises en place, les Kurdes décidant de renoncer au sentiment séparatiste soutenu par les Etats-Unis en faveur de leur nouveau rôle dans la Syrie de l'après-guerre. Si l'accord n'est pas conclu, la frontière entre l'armée arabe syrienne et les forces démocratiques syriennes pourrait devenir relativement rapidement une ligne de front, alors que l'armée syrienne ne visera pas seulement à occuper la région de Tabqa, mais aussi à expulser les Kurdes des gisements de pétrole qu'ils auraient capturés pendant la course actuelle. Une chose similaire s'est produite avec les gisements de pétrole près de Kirkuk. Cela inquiéterait fortement la Russie, car non seulement elle menacerait les intérêts des compagnies pétrolières russes après la guerre, mais elle soulèverait encore plus de tensions avec les États-Unis, qui profiteraient du conflit et entraveraient les tentatives russes de mettre fin à la guerre en Syrie. La Russie tentera d'échapper à l'escalade de la situation, mais si la pression s'intensifie, je pense que la Russie prendra le parti d'Assad. Surtout si les Etats-Unis tentent de réaliser le scénario final de démembrement du territoire syrien par les Kurdes.

Le général de l'armée étatsunienne Joseph L. Votel est au Kurdistan irakien.