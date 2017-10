CPI : Luis Moreno Ocampo, l’accusateur accusé (JAI)

Dans une retentissante série d’articles, le site d'information Mediapart écorne quelque peu l’image d’incorruptible du prédécesseur de Fatou Bensouda. De quoi apporter de l’eau au moulin des déserteurs africains de la juridiction de La Haye ?

Ça doit rire sous cape, dans les travées du palais de Khartoum. Nul doute que le président soudanais a dû s’abonner à Mediapart… Cette fois, c’est un ennemi historique d’Omar el-Béchir qui est sur la sellette, celui qui décida, en juillet 2008, de le poursuivre devant la Cour pénale internationale, pour faits de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’Humanité. Il faudra pas moins d’une semaine de publications à Médiapart pour dérouler des révélations issues de plus de 40 000 documents confidentiels qui constitueraient « la plus grande fuite de données sur la justice internationale ». Conçue en collaboration avec huit autres médias internationaux membres de l’European Investigative Collaborations, la série sensationnaliste s’intitule « Les Secrets de la Cour » et cible donc tout particulièrement l’ancien procureur de la CPI.

L’Argentin Luis Moreno Ocampo aurait mélangé les genres. Lui qui avait lancé un mandat d’arrêt contre Mouammar Kadhafi, on le retrouve brièvement, quelques années plus tard, comme « consultant juridique » du milliardaire libyen politisé Hassan Tatanaki. Selon Mediapart, l’ancien procureur aurait en fait joué un rôle de lobbyiste chargé d’accrocher des casseroles judiciaires et de susciter des sanctions diplomatiques contre certains acteurs politiques libyens. Il serait également question de comptes et de sociétés dans des paradis fiscaux, au Panama ou encore aux îles Vierges...

