Depuis le 11/9, les USA sont en état de guerre permanent dans de nombreux pays sans aval du Parlement à la manière du régime français de la Vème République [Vidéo]

Après les attentats du 11 septembre 2001, le Congrès, a honteusement abdiqué son rôle constitutionnel d'organe législatif chargé de déclarer la guerre depuis qu'il a adopté l'Autorisation de l'Utilisation de la Force Militaire (AUFM) peu après le 11 septembre 2001. Cette loi - seulement 60 mots - est utilisée depuis 16 ans maintenant pour justifier les conflits sur de multiples continents contre des ennemis qui n'existaient pas au moment de sa promulgation sans que ceux-ci soit discutés au Congrès rapprochant le mode de gouvernance politique aux Etats-Unis de celui du régime français de la Vème République où le Parlement n'est pas constitutionnellement pas habilité à discuter des guerres et de l'exécutif.



Seul un membre du Congrès US a voté contre l'AUFM à l'époque : la représentante de la Californie Barbara Lee, qui avait averti que "c'était un chèque en blanc au président pour attaquer toute personne impliquée dans les événements du 11 septembre - n'importe où, dans n'importe quel pays, sans égard à la politique étrangère à long terme de notre nation, ni des intérêts de la sécurité économique et nationale, et sans limite de temps". Les attentats du 11 septembre ont permis à l'administration Bush de faire un coup d'état constitutionnel rappelant le coup d'Etat constitutionnel du Général de Gaulle lors des "évènements d'Algérie" en mai 1958. Depuis la promulgation de l'AUFM aux Etats-Unis en 2001, les citoyens étatsuniens et leurs élus au Congrès n'ont plus accès à la politique étrangère et à l'exécutif. Comme en France (depuis 1958), le pouvoir exécutif a été sanctuarisé aux mains d'un chef de guerre piloté par le complexe militaro-industriel en dehors de tout contrôle parlementaire. Depuis les Etats-Unis, comme la France, sont en état de guerre permanent dans de nombreux pays sans que le Parlement et donc les médias y aient accès.