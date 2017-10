Échos de la fraude irakienne sur les Armes de Destruction Massives (ADM) en Syrie (Consortium News)

Au début de l’invasion américaine de l’Irak en 2003, le président George W. Bush a ordonné à l’armée américaine de mener un assaut aérien dévastateur sur Bagdad, connu sous le nom de « choc et stupeur ».

Le New York Times et d’autres médias occidentaux ont tiré peu de leçons de la guerre en Irak, y compris comment la combinaison entre un leader étranger diabolisé et des « militants » bien financés, ayant contribué à inonder le processus avec de fausses données, peut mener à des conclusions dangereusement fausses qui perpétuent la guerre.

Ce que nous avons vu en Syrie au cours des six dernières années correspond à ce qui s’est passé en Irak avant l’invasion dirigée par les États-Unis en 2002-2003. Dans les deux cas, il y avait des preuves que le « système » était manipulé – par le Congrès national irakien (INC) pour faire pression en faveur de la guerre en Irak et par des “activistes” qui promouvaient le « changement de régime » en Syrie – mais ces avertissements ont été ignorés. Au lieu de cela, le flot des revendications propagandistes a écrasé le peu de scepticisme qui régnait en Occident.

En ce qui concerne l’Irak, l’INC a généré une vague de « transfuges » qui ont prétendu savoir où Saddam Hussein cachait ses stocks d’ADM et où son programme nucléaire était caché. En Syrie, nous avons vu quelque chose de semblable avec des déclarations douteuses sur les attaques aux armes chimiques.

Les « transfuges » irakiens, bien sûr, mentaient, et une étude du Congrès peu remarquée révéla que la CIA avait correctement démystifié certains des imposteurs, mais – à cause de la pression politique de George W. Bush et du mépris des médias grand public américains pour Saddam Hussein – d’autres prétentions bidon ont été considérées comme vraies. Le résultat fut catastrophique.

Mais les signes révélateurs d’une campagne de désinformation de l’INC étaient là avant la guerre. Par exemple, au début de février 2003, alors que les plans d’invasion définitifs étaient en cours, la parade des « manifestations sans rendez-vous » irakiennes se poursuivait. Les services de renseignement américains avaient progressé jusqu’ à « Source Eighteen », un homme qui est venu incarner ce que certains analystes de la CIA soupçonnaient être le coaching systématique de l’INC sur les sources.

Alors que la CIA planifiait un débriefing de Source Eighteen, un autre exilé irakien a fait savoir à l’agence qu’un représentant de l’INC avait dit à Source Eighteen de « livrer l’acte de toute une vie ». Les analystes de la CIA n’étaient pas certains de ce qu’il fallait en tirer puisque les exilés irakiens se dénigraient souvent les uns les autres, mais la valeur de l’avertissement est vite devenue claire.

Le lendemain, des agents du renseignement américains ont débriefé Source Eighteen et découvert que « Source Eighteen était censé avoir une formation en génie nucléaire, mais n’ avait pas été en mesure de discuter des mathématiques avancées ou de la physique, et avait décrit des types de réacteurs » nucléaires « qui n’existaient pas », selon un rapport du Comité sénatorial du renseignement sur les échecs de la guerre en Irak.

« Source Eighteen utilisait fréquemment les toilettes, surtout lorsqu’il semblait troublé par une série de questions, se souvenant soudainement d’une nouvelle information à son retour. Au cours d’un de ces incidents, Source Eighteen a semblé examiner des notes », indique le rapport.

Il n’est pas surprenant de constater que les agents du renseignement américains ont conclu que Source Eighteen était un manipulateur. Mais la boue de la désinformation liée à l’INC continuait de couler dans la communauté américaine du renseignement, encrassant en partie le produit de renseignement américain parce qu’il y avait peu de pression venant d’en haut et exigeant des contrôles de qualité stricts. En effet, c’était le contraire.

Un faux transfuge irakien plus célèbre a obtenu le nom de code « Curve Ball » et a fourni aux agences de renseignements allemandes des détails sur les installations mobiles présumées de l’Irak pour la production d’agents de guerre biologique.

Tyler Drumheller, alors chef de la division européenne de la CIA, a déclaré que son bureau avait émis des avertissements répétés sur les comptes de Curve Ball. « Tout le monde dans la chaîne de commandement savait exactement ce qui se passait », a dit Drumheller. [Los Angeles Times, 2 avril 2005]

Malgré ces objections et l’absence de contact direct des États-Unis avec Curve Ball, il a été qualifié de « crédible » ou de « très crédible », et ses informations sont devenues un élément central des arguments de l’administration Bush en faveur de l’invasion de l’Irak. Les dessins des laboratoires imaginaires d’armes biologiques de Curve Ball ont été un élément central de la présentation du secrétaire d’État Colin Powell à l’ONU le 5 février 2003.

Le parallèle syrien

En ce qui concerne la Syrie, il existe un mélange similaire de facteurs. Le plaidoyer de l’administration Obama en faveur d’un « changement de régime » syrien et l’hostilité de nombreux groupes d’intérêt occidentaux à l’égard du président Bachar al-Assad ont abaissé la barre du scepticisme, ce qui a permis aux armes de propagande d’Al-Qaïda et de ses alliés djihadistes d’obtenir d’énormes succès en vendant des accusations douteuses d’attaques chimiques et d’autres atrocités.

Comme pour les analystes de la CIA qui ont fait trébucher quelques-uns des menteurs irakiens, certains enquêteurs des Nations Unies ont vu des preuves de la tromperie. Par exemple, ils ont appris de la part des habitants de la ville d’Al-Tamanah comment les rebelles et les « activistes » alliés ont organisé une attaque au chlore gazeux dans la nuit du 29 au 30 avril 2014, puis ils ont vendu la fausse histoire aux médias occidentaux crédules et, au départ, à l’équipe d’enquête des Nations Unies.

« Sept témoins ont déclaré que des alertes fréquentes [au sujet d’une attaque imminente des armes au chlore par le gouvernement] avaient été lancées, mais qu’en fait aucun incident chimique n’avait eu lieu », a déclaré le rapport de l’ONU. « Alors que les gens cherchaient à se mettre à l’abri après les alertes, leurs maisons ont été pillées et des rumeurs se sont répandues selon lesquelles les événements étaient mis en scène. …ils [ces témoins] s’étaient présentés pour contester les fausses informations médiatiques largement répandues. »

Selon le rapport de l’ONU, d’autres personnes, qui ont allégué qu’il y avait eu une attaque chimique du gouvernement contre Al-Tamanah, ont fourni des éléments de preuve suspects, y compris des données provenant de sources douteuses.

Le rapport indiquait : « Trois témoins, qui n’ont donné aucune description de l’incident les 29 et 30 avril 2014, ont fourni des éléments de source inconnue. Un témoin avait eu connaissance d’une deuxième main de deux des cinq incidents survenus à Al-Tamanah, mais ne se souvenait pas des dates exactes. Plus tard, ce témoin a fourni une clé USB contenant des informations d’origine inconnue, qui ont été sauvegardées dans des dossiers distincts selon les dates des cinq incidents mentionnés par la FFM (la Mission d’établissement des faits de l’ONU).

« Un autre témoin a fourni les dates des cinq incidents en les lisant sur une feuille de papier, mais n’ a fourni aucun témoignage sur l’incident des 29 et 30 avril 2014. Ce dernier a également fourni une vidéo intitulée “site où un deuxième baril contenant du chlore gazeux toxique a été largué sur Al- Tamanah le 30 avril 14”. »

D’autres témoins alléguant une attaque du gouvernement syrien ont fait de curieuses allégations au sujet de la détection des « bombes en fûts » remplies de chlore, en se basant sur la façon dont le dispositif sifflait en tombant.

Le rapport de l’ONU dit : « Le témoin oculaire, qui a déclaré avoir été sur le toit, a dit qu’il avait entendu un hélicoptère et le son “très fort” d’un baril qui tombait. Certaines personnes interrogées avaient fait allusion à un sifflement distinct des barils contenant du chlore lorsqu’ils tombent. La déposition du témoin n’ a pu être corroborée par aucune autre information. »

Cependant, la revendication elle-même est absurde puisqu’il est inconcevable que quiconque puisse détecter un bidon de chlore à l’intérieur d’une « bombe en fût » par « un sifflement distinct ».

Le point le plus important, cependant, est que les rebelles djihadistes d’Al-Tamanah et leurs équipes de propagande, y compris les travailleurs humanitaires et les militants, semblent avoir organisé un effort coordonné de tromperie, complété par une fausse vidéo fournie aux enquêteurs de l’ONU et aux médias occidentaux.

Par exemple, le Telegraph de Londres a rapporté que « des vidéos qui auraient été prises à Al-Tamanah… prétendent montrer les sites d’impact de deux bombes chimiques. Des activistes ont dit qu’une personne avait été tuée et 70 autres blessées. »

Le Telegraph a également cité Eliot Higgins, le fondateur de Bellingcat, qui était supposé être un expert en armement, comme étant l’un des auteurs du rapport. « Des témoins ont constamment signalé l’utilisation d’hélicoptères pour larguer les bombes chimiques en fûts utilisées », a déclaré M. Higgins. « A l’heure actuelle, une douzaine d’attentats à la bombe chimique ont été signalés dans cette région ces trois dernières semaines. »

Pour finir, le Telegraph a ajouté que « le régime est la seule partie dans la guerre civile qui possède des hélicoptères » – une revendication qui est également contestée depuis que les rebelles ont capturé des moyens aériens du gouvernement et qu’ils ont reçu une aide militaire substantielle de l’Arabie saoudite, de la Turquie, des États-Unis, d’Israël, de la Jordanie et d’autres pays.

La démystification d’Al-Tamanah n’ a pas retenu l’attention des médias de grande diffusion lors de la publication des conclusions de l’ONU en septembre 2016, car le rapport de l’ONU s’appuyait sur des informations des rebelles pour accuser le gouvernement de deux autres attaques au chlore présumées, ce qui a fait l’objet de toute la couverture médiatique. Mais l’affaire aurait dû susciter des signaux d’alarme étant donné l’ampleur de la tromperie apparente.

Si les sept habitants disaient la vérité, cela signifierait que les rebelles et leurs alliés ont émis de fausses alertes d’attaque, produit des vidéos de propagande pour tromper l’Occident et préparé des « témoins » avec des « preuves » pour tromper les enquêteurs. Pourtant, aucune alarme ne s’est déclenchée au sujet d’autres revendications des rebelles.

L’incident de la Ghouta

Une attaque plus célèbre – avec du gaz sarin dans la banlieue de Damas à la Ghouta le 21 août 2013, tuant des centaines de personnes – a également été imputée avec empressement au régime Assad, alors que le New York Times, Human Rights Watch, Higgins’s Bellingcat et de nombreux autres productions occidentales ont sauté sur cette conclusion en dépit de circonstances improbables. Assad venait d’accueillir à Damas des enquêteurs de l’ONU pour examiner les attaques chimiques dont il imputait les responsabilité aux rebelles.

Assad faisait également face à une menace de « ligne rouge » de la part du président Obama l’avertissant d’une possible intervention militaire américaine si le gouvernement syrien déployait des armes chimiques. La question de savoir pourquoi Assad et son armée auraient choisi un tel moment pour lancer une attaque mortelle au sarin, tuant surtout des civils, n’avait guère de sens.

Pourtant c’est devenu une autre ruée vers la condamnation en Occident qui a amené l’administration Obama à lancer une attaque aérienne dévastatrice contre l’armée syrienne qui aurait pu aider la filiale syrienne d’Al-Qaïda et/ou l’État islamique à gagner la guerre.

Mais finalement, l’événement qui accusait Assad de l’attaque du sarin en 2013 a fini par s’effondrer. Une analyse effectuée par de véritables experts en armement – Theodore A. Postol, professeur de science, technologie et politique de sécurité nationale au Massachusetts Institute of Technology, et Richard M. Lloyd, analyste au Tesla Laboratories, un vendeur militaire – a révélé que le missile qui a lancé le sarin avait une très courte portée et qu’il se trouvait probablement en territoire rebelle.

Plus tard, le journaliste Seymour Hersh a mis en cause les services de renseignements turcs travaillant avec des rebelles djihadistes comme source probable du sarin.

Nous avons également appris en 2016 qu’un message de la communauté américaine du renseignement avait averti Obama de la faiblesse des preuves contre Assad. Il n’ y avait pas de preuve « d’un point spectaculaire », a déclaré le directeur du renseignement national James Clapper. M. Obama a cité son rejet de « la partition » militariste de Washington, qui consiste à bombarder la Syrie, comme l’un de ses moments les plus fiers en tant que président.

Dans ce contexte, il aurait dû y avoir un scepticisme extrême lorsque les djihadistes et leurs alliés ont fait de nouvelles allégations à propos du gouvernement syrien qui se livrait à des attaques d’armes chimiques, tout comme la CIA aurait dû reconnaître que la production par le Congrès national irakien de certains « walk-ins » manifestement bidons justifiait des doutes sur tous ces éléments.

Après l’invasion de l’Irak et l’échec des États-Unis à trouver les caches d’ADM promises, Ahmed Chalabi, leader de l’INC, a félicité son organisation en tant que « héros dans l’erreur » pour son succès à utiliser des faussetés [mensonges ?] pour aider les États-Unis à envahir.

Mais l’Occident semble n’avoir presque rien appris des tromperies irakiennes – ou, sans doute, les leçons sont ignorées par une volonté de poursuivre le projet néoconservateur de « changement de régime » pour le Moyen-Orient.

Pression pour confirmer

Les enquêteurs de l’ONU, qui ont subi des pressions intenses pour confirmer les accusations portées contre le gouvernement syrien, continuent d’écarter les preuves contraires, comme les témoignages concernant l’incident du 4 avril « sarin » à Khan Sheikhoun, qui suggéraient la reprise de l’opération Al-Tamanah.

Dans un nouveau rapport de l’ONU, deux personnes, apparemment considérées comme fiables par les enquêteurs de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont affirmé dans leur témoignage que les observateurs d’avions antigouvernementaux n’avaient pas donné d’avertissement tôt le matin lorsqu’un vol quittait la base aérienne militaire syrienne de Shayrat, ce qui contredit les affirmations des alliés d’Al-Qaïda à l’intérieur de Khan Sheikhoun, qui ont insisté sur l’existence d’un tel avertissement.

Si aucun avion de guerre n’avait quitté la base aérienne de Shayrat vers l’aube du 4 avril, les motivations de représailles du président Trump d’ avoir riposté avec 59 missiles Tomahawk lancés contre la base deux jours plus tard s’effondreraient. La frappe américaine aurait tué plusieurs soldats à la base et neuf civils, dont quatre enfants, dans les quartiers voisins. Elle comportait aussi le risque de provoquer la mort des Russes stationnés à la base.

Mais le rapport de l’ONU accepte la version des activistes et des rebelles à l’intérieur de la ville contrôlée par Al-Qaïda, puis il confirme d’autres allégations des rebelles concernant les prétendues attaques chimiques militaires syriennes à au moins 20 autres occasions.

Le New York Times a été fortement impressionné par la « condamnation sans équivoque » du régime d’Assad par le rapport de l’ONU et a invoqué cette condamnation pour justifier le bombardement d’une installation militaire syrienne par des avions de guerre israéliens jeudi. Plutôt que de critiquer Israël pour avoir attaqué un pays voisin, le Times a qualifié l’action sous un jour positif « ayant attiré une attention renouvelée concernant les armes chimiques syriennes ».

Mais le point de vue du journaliste (et des services de renseignements) aurait dû être que l’Occident a été dupé en Irak par des « activistes » intéressés qui inondent le Times, la CIA et le monde de fausses informations – tellement de fausses présences qu’ils ont écrasé tout processus malheureux visant à éliminer les mensonges de la vérité. « L’opposition » syrienne semble avoir adopté une stratégie similaire en Syrie avec un succès similaire.

Compte tenu de l’expérience passée, le scepticisme devrait être la règle en Syrie, et non la crédulité. Ou, comme le président George W. Bush l’ a dit un jour dans un contexte différent, « m’avoir trompé une fois, honte à vous – honte à vous. Imbécile, tu ne peux plus te faire avoir. »

Le journaliste d’investigation Robert Parry a publié de nombreux articles sur Iran-Contra pour The Associated Press et Newsweek dans les années 1980.