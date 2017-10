[Vidéos] France et Françafrique. Le régime de la Vème République est la prolongation du régime colonial et du régime de Vichy !

Communément le magistère politico-médiatico-intellectuel considère que la France est entrée dans une ère "post-coloniale" en se basant sur la décolonisation de l'Algérie et de l'Indochine mais en occultant sciemment la persistance de l'influence française néocoloniale dans son pré-carré sub-saharien. Cette dénomination "post-coloniale" est bien utile car elle permet de se donner bonne conscience à bon compte et une image de démocratie moderne alors qu'il n'en est rien. Le rôle de certains médias et de politiques consistent à forclore la barbarie française dans son pré-carré sub-saharien en l'occultant aux yeux de l'opinion publique de telle sorte que l'horreur coloniale et vichyste française qui se perpétue dans son pré-carré d'Afrique francophone ne soit pas accessible à l'opinion publique. L'aliénation d'une opinion publique subissant l'omerta médiatique et politique pousse le citoyen lambda à croire dans une optique racialiste que la France est un pays démocratique et que les "ex"-colonies sont exemplaires d'une involution développementale sui generi lorsqu'elles ne sont plus sous l'influence des lumières françaises. Il n'en est pourtant rien, les lignes directrices de la politique africaine de la France en Afrique sont les mêmes lignes directrices qui guidaient la politique coloniale et vichyste de la France. Si on réintègre cette partie occultée par le magistère intellectuel et politique, il faut bien reconnaître que le régime de la Vème République prolonge là-bas celui du régime de Vichy ( calqué lui même sur les princeps du régime colonial : désignation d'un ennemi intérieur, internement arbitraire, politique d'extermination, systématisation de la torture, racisme d'Etat ). Le coup d'Etat constitutionnel du général de Gaulle durant la guerre d'Algérie a permis de favoriser ce clivage entre politique intérieure et politique extérieure, de sorte que cette dernière n'était plus accessible aux Français via le Parlement. Ce dernier n'étant plus en mesure de faire la lumière sur l'exécutif qui suite à ce coup d'Etat gaulliste de 1958 a été séquestré par le complexe militaro-industriel avec à sa tête le chef de guerre élu par les Français ou "monarque de la République" qui dispose d'une immunité totale et n'a de compte à rendre à personne concernant ses décisions militaires tandis que de nombreux médias sont sous contrôle sur les affaires étrangères et marchent au pas, le petit doigt sur la couture du pantalon. Une omerta française. Lire : - Françafrique. Sarkozy et l'argent de Kadhafi : comment des médias français ont étouffé l'affaire.

Oui les lignes directrices de la politique française en Afrique sont l'envers des droits de l'homme dont l'héritage est celui des valeurs racistes et criminelles de la France coloniale et de Vichy. Une schizophrénie française qui ne se maintient que grâce à cette séquestration de l'exécutif aux mains du chef d'Etat tout puissant, également chef des armées. Ainsi l'Etat français dans son pré-carré a installé des dictatures, des despotes ou des dynasties qui doivent leur pouvoir aux interventions militaires ou des services secrets français. - c'est le cas au Gabon , à Djibouti , au Togo , au Tchad , au Burkina Faso , en Centrafrique , au Congo-Brazzaville , au Cameroun ,..

Dans tous ces pays les dynasties, dictateurs, despostes françafricains sont en place depuis des dizaines d'années. Ils sont reçus régulièrement à l'Elysée sans que les médias s'en émeuvent. Un système de prédation françafricain a été installé qui s'accommode très bien des violations massives des droits de l'homme et des dictatures tout en imposant à ces pays une monnaie coloniale le Franc CFA leur empêchant toute indépendance économique. Les interventions militaires françaises pour installer ses despotes au pouvoir, sorte de prolongation et de continuation là-bas du fascisme français, ne se sont pas faits sans heurts. Au Cameroun, dans les années soixante, l'armée française sous De Gaulle a utilisé les méthodes coloniales et nazies pour éliminer les populations indépendantistes : assassinats politiques , massacre de masse, camp de concentration sur le modèle des nazis . Des massacres occultés par les médias en pleine guerre d'Algérie au coeur des ténèbres françafricaines. Lire : -

Au Rwanda, en 1994, l'Etat français sous le régime de la Vème République, comme sous le régime de Vichy, a collaboré et soutenu un régime génocidaire sans que cela n'entraîne trop de questionnement politique, médiatique et intellectuel à l'époque.

Pire, elle a armé les génocidaires et les a soutenus militairement et politiquement, à tel point que l'on se demande si ceux-ci n'étaient pas les marionnettes du Paris mitterrandien de l'époque pour assurer l'influence française dans la région des grands Lacs face à l'avancée anglo-saxonne dans le pré-carré français.

Nous n'oublierons pas non plus le massacre des populations ivoiriennes sans défense perpétrés par l'armée française en 2005 devant l'hôtel ivoire sous le chef de guerre Jacques Chirac.

En Libye, en 2011, le guide libyen Kadhafi a été victime d'une cabale orchestrée par la France et l'OTAN en raison de sa volonté de créer une monnaie unique africaine qui aurait pu concurrencer le Franc CFA et remettre en cause le système monétaire françafricain mais aussi international du dollar en indexant une nouvelle monnaie africaine sur l'or . Résultats des courses, l'insoumis libyen a été assassiné et son pays balkanisé, l'Etat libyen détruit. Les rebelles armés par la France ont été responsables de massacres à caractère génocidaire sur les populations d'Afrique sub-saharienne . Une ligne conductrice assez ordinaire dans la politique française en Afrique qui s'accommode très bien avec les pratiques génocidaires : héritage tout à la fois du régime colonial et vichyste. Cette guerre lancée par l'Etat français avec l'axe atlantiste (USA, Grande-Bretagne) fut organisée au travers d'un mensonge médiatique diffusée par de nombreux médias et de politiques français. Comme en Irak, il fallait trouver un prétexte pour lancer une nouvelle barbarie impérialiste. Cette fois-ci ce fut celle de la menace de Benghazi qui ne reposait sur aucun fondement. Pour Fabrice Arfi, de Mediapart, il s'agit d'une fausse information diffusée par les médias français sous influence des cercles de pouvoir françafricain et atlantiste pour justifier la guerre contre la Libye de Kadhafi.

Comme le souligne Médiapart, un récent rapport de la Commission des affaires étrangères britannique remet en doute la légitimité de la France et du Royaume-Uni dans l’intervention militaire occidentale menée en Libye en 2011. Selon ce document, l’opération était basée sur « des postulats erronés » et « une analyse partielle des preuves ». Le gouvernement britannique « n’a pas pu vérifier la menace réelle que le régime Kadhafi faisait peser sur les civils et a échoué à identifier les factions islamistes radicales au sein de la rébellion ». (Rapport du gouvernement britannique Libya: Examination of intervention and collapse and the UK's future policy options ; Chaos libyen : après Cameron, le Parlement britannique accable aussi Sarkozy; Parlement britannique : «le changement de régime était le vrai but de l'opération en Libye»).

C'est ce qu'avait déjà révélé Julian Teil dans un documentaire où il interviewait des membres du CNT libyen (mise en place par la France) qui reconnaissaient qu'il n'y avait pas de preuves que Kadhafi ait eu l'intention d'effectuer un massacre à Benghazi ni ordonner de fusillades :



- "Kadhafi n'a pas ordonné la fusillade qui a été à l'origine de la fausse révolution en Libye. Maintenant, après la destruction de la Libye, Jalil avoue au monde sur Channel One que les manifestants qui ont été tués à Benghazi qui ont été le prétexte fourni à l'ONU et à l'OTAN pour attaquer la Libye ont été tués par un groupe d'espions et de mercenaires qui n'étaient pas de Libye. Il admet qu'il savait la vérité à l'époque mais cela a été fait pour abattre le gouvernement libyen et briser l'Etat. Il admet qu'il a été informé à l'avance que cela allait se produire et que les gens de la Libye n'ont pas reconnu les manifestants morts parce qu'ils portaient des vêtements civils et qu'il n'y a eu personne qui est venu à leurs funérailles comme ils n'avaient pas de parents ou d'amis en Libye."