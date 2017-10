[Infographie] Sondage : La plupart des Etatsuniens appuient l'accord nucléaire iranien de 2015 (Forbes)

Sondage : La plupart des Etatsuniens appuient l'accord nucléaire iranien de 2015 [Infographie] Article originel : Poll: Most Americans Support The 2015 Iran Nuclear Deal [Infographic] Forbes

Le président étatsunien Donald Trump devrait exposer sa position sur l'Iran aujourd'hui ou demain, alors qu'il s'apprête à retirer sa certification de l'accord nucléaire de 2015. Une telle mesure irait à l'encontre des avertissements à l'intérieur et à l'extérieur de son administration, isolant les États-Unis et conduisant potentiellement à une deuxième crise nucléaire, cette fois-ci au Moyen-Orient. Trump a qualifié l'accord de " gêne " et de " la pire entente jamais négociée ".

Même si la non certification ne retirerait pas les États-Unis de l'accord, elle donnerait au Congrès 60 jours pour décider de réimposer ou non à l'Iran les sanctions qu'il a suspendues. Selon un nouveau sondage de YouGov, les Etatsuniens sont en désaccord avec la position du président, la plupart des citoyens soutenant l'accord nucléaire. Le sondage a révélé que 56% du public approuve l'entente, dont 31% l'approuvent fortement et 25% l'approuvent un peu. Seulement 19% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles désapprouvaient cette mesure.

Selon la tendance politique, 68% des Démocrates appuient l'accord, tandis qu'une part étonnamment importante de 22% n'ont pas d'opinion sur la question. Une légère majorité de 51% des Républicains sont également en faveur de l'accord, tandis que 23% sont contre. YouGov a également constaté que le soutien à l'accord nucléaire ne signifie pas nécessairement que les Etatsuniens aiment l'Iran ou lui font confiance avec 44% considérant ce pays en tant qu'ennemi étatsunien.