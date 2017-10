Ingérence : comment les médias américains ont essayé d’influencer la présidentielle de 2016 (Les Crises)

Au moment où Twitter interdit à RT de promouvoir ses publications pour cause de pseudo “ingérence”, il est intéressant de compléter notre analyse à chaud du soutien de la presse américaine à Hillary Clinton en 2016, en zoomant sur le soutien officiel des 15 plus grands quotidiens aux candidats à la présidentielle, dans ce qui est une des plus grandes entreprises d’ingérence de la presse dans le processus électoral.

1/ USA Today – 3 900 000 exemplaires

2/ The Wall Street Journal – 2 400 000 exemplaires

L’exception : ce journal n’a pas pris position (Clinton était trop de gauche…)

3/ The New York Times – 1 100 000 exemplaires

4/ Los Angeles Times – 960 000 exemplaires

5/ Houston Chronicle – 925 000 exemplaires

6/ Chicago Tribune – 770 000 exemplaires

Une autre exception : un soutien au 3e homme :

7/ The Dallas Morning News – 710 000 exemplaires

8/ San Jose Mercury News – 630 000 exemplaires

9/ Star Tribune – 590 000 exemplaires

10/ The Denver Post – 570 000 exemplaires

11/ The Washington Post – 570 000 exemplaires

Je vous renvoie surtout sur la courte vidéo – édifiante – présente sur le site du WP.

12/ East Bay Times – 525 000 exemplaires

13/ Newsday – 510 000 exemplaires

14/ The Philadelphia Inquirer – 500 000 exemplaires

15/ The Arizona Republic – 500 000 exemplaires

Synthèse

Voici la synthèse des 348 plus grands journaux américains (pondérés par le tirage) :