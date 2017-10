Israël voit Assad remporter la guerre en Syrie et exhorte les États-Unis à s'impliquer davantage (Reuters)

Israël voit Assad remporter la guerre en Syrie et exhorte les États-Unis à s'impliquer davantage Article originel : Israel sees Assad winning Syria war, urges more U.S. involvement Reuters, 3.10.17

Les États-Unis ont concentré leurs opérations syriennes sur la lutte contre les djihadistes rebelles comme l'État islamique - consternant Israël, qui a tenté de persuader Washington et Moscou que le poids croissant de l'Iran dans la région est la plus grande menace.

Fin 2015, la Russie a aidé Assad à renverser la tendance avec une intervention militaire qui a mis les forces de Moscou sur le terrain aux côtés des ennemis les plus puissants d'Israël - l'Iran et le groupe de guérilla libanais Hezbollah - face aux rebelles syriens.

Le ministre israélien de la défense a déclaré mardi que le président Bachar al-Assad remportait la guerre civile en Syrie et a exhorté les Etats-Unis à intervenir alors que les alliés iraniens et le Hezbollah de Damas gagnent du terrain.

Au cours des décennies qu'elle a passées sous le règne de la famille Assad, la Syrie a été un ennemi d'Israël, avec ses armées en 1948, 1967, 1973 et 1982. Tout en se gardant largement de la guerre civile syrienne, Israël a tenté d'influencer les puissances mondiales impliquées dans le conflit et a averti qu'il pourrait frapper militairement pour empêcher l'Iran et le Hezbollah de s'implanter plus profondément sur son front nord.

"Nous espérons que les États-Unis seront plus actifs dans l'arène syrienne et au Moyen-Orient en général ", a déclaré M. Lieberman. "Nous sommes confrontés aux Russes, aux Iraniens, mais aussi aux Turcs et au Hezbollah, et ce n'est pas une chose facile à gérer, au quotidien."

Lieberman n' a pas précisé les actions qu'il a demandées à l'administration de Donald Trump, sur laquelle Israël fait pression pour obtenir des assurances que les forces iraniennes et du Hezbollah ne seront pas autorisées à se déployer près de sa frontière ou à installer des bases en Syrie.

"Les États-Unis ont leurs propres défis à relever, mais plus les États-Unis seront actifs, mieux ce sera pour l'État d'Israël" a déclaré Lieberman.