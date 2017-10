L'activité militaire étatsunienne est un "outil de recrutement" pour les groupes terroristes dans toute l'Afrique de l'Ouest (The Intercept)

Il n'y a pas qu'au Niger - L'activité militaire étatsunienne est un "outil de recrutement" pour les groupes terroristes dans toute l'Afrique de l'Ouest

Article originel : It’s Not Just Niger — U.S. Military Activity Is a “Recruiting Tool” for Terror Groups Across West Africa

Par Nick Turse

The Intercept



Traduction SLT

La mission n' a jamais fait la une du New York Times ou du Washington Post. Elle n'a pas été couverte par CNN ou Fox News. Ni le chef d'état-major de la Maison-Blanche, ni le chef de l'état-major interarmées, ni le Président n'ont jamais pris la parole à ce sujet lors d'un point de presse. Mais de la mi-janvier à la fin du mois de mars 2013, les Bérets verts du 10e Groupe des Forces Spéciales se sont déployés dans une nation pauvre de l'Afrique de l'Ouest, au Niger. Travaillant aux côtés des forces locales, ils se sont entraînés à la mobilité dans le désert, à l'utilisation d'armes lourdes et aux méthodes d'attaque délibérée. Le 15 mai de la même année, un autre contingent de soldats des Forces Spéciales arrive au Niger. Pendant près de deux mois, ils se sont également entraînés avec les troupes locales, en mettant l'accent sur des techniques de combat similaires, en mettant l'accent sur les missions dans des zones reculées. De début août à la mi-septembre, un autre groupe de Bérets verts s'est rendu dans ce pays chaud et aride pour s'entraîner, en se concentrant sur les opérations dans le désert, l'emploi d'armes lourdes, l'analyse du renseignement et d'autres sujets martiaux, selon les documents du Pentagone obtenus par The Intercept via la Freedom of Information Act. Une constante de toutes ces missions antiterroristes, qui ont été menées par de petites équipes d'élite des troupes étatsuniennes opérant aux côtés des forces nigériennes, a été la focalisation sur la reconnaissance. Jusqu'à récemment, ces missions étaient menées sans préavis ni examen minutieux de la part des médias. Les Etatsuniens étaient impliqués dans les fusillades, mais les opérations se sont déroulées dans le silence. Lorsque des opérateurs spéciaux sont décédés en Afrique, c'était à cause d'un accident ou après une nuit à faire la fête. Les Etatsuniens sont rarement tués au combat. Quatre ans plus tard, le 3 octobre, 12 Bérets verts entreprirent une "mission de reconnaissance" aux côtés de 30 soldats nigériens près du village de Tongo Tongo, à environ 85 kilomètres au nord de la capitale Niamey, selon le chef de l'état-major interarmées, le général Joseph Dunford. (Certains rapports indiquent qu'elle s'est transformée en une mission pour " tuer ou capturer " visant une cible importante liée à Al-Qaïda et à l'État islamique).

Le lendemain, alors que la force interarmée se déplaçait vers le sud "en route vers sa base d'opération, la patrouille a été attaquée par une cinquantaine d'ennemis au moyen de tirs d'armes légères, de grenades propulsées par fusée et de véhicules techniques ", explique Dunford. Quatre Bérets verts ont été tués et deux autres blessés dans l'embuscade, qui a également coûté la vie à cinq soldats nigériens.

En vérité, les forces étatsuniennes sont déjà déployées par milliers dans toute l'Afrique. Environ 6 000 soldats sont présents sur le continent, réalisant 3 500 exercices, programmes et engagements chaque année - près de 10 missions par jour - du Cameroun à la Somalie, de Djibouti à la Libye. Plus de 800 de ces forces, a déclaré le commandant Audricia Harris, porte-parole du Pentagone, sont déployées au Niger. Il s'agit d'une augmentation par rapport à la centaine de soldats envoyés en 2013 pour effectuer des missions de reconnaissance par drone, ce qui fait du pays durement éprouvé, coincé entre sept nations, dont le Mali, la Libye, le Nigéria et le Tchad, la plus grande concentration de forces militaires étatsuniennes en Afrique de l'Ouest. "L'augmentation rapide et largement méconnue des troupes étatsuniennes au Niger s'inscrit dans le cadre de l'expansion considérable de la présence militaire étatsunienne en Afrique ", explique William Hartung, directeur du projet Arms and Security au Center for International Policy. Les efforts des États-Unis, qui se concentrent principalement sur la formation d'alliés et de mandataires, sont imparfaits, souvent inefficaces et peuvent avoir des effets déstabilisateurs sur les pays que les opérations militaires sont censées renforcer, selon les experts. Considérées comme des opérations d'entraînement bénignes, elles peuvent entraîner des conséquences imprévues et des retours dangereux. Bien que le Pentagone aime minimiser les aspects militaires de ces missions, dans un certain nombre de cas, il s'agit d'actes de guerre qui risquent d'entraîner les États-Unis dans des conflits plus vastes, même s'ils ont eu peu d'impact sur la propagation du terrorisme ", note M. Hartung. Alors que plus de 800 soldats se trouvent au Niger aujourd'hui, beaucoup plus de soldats ont fait la rotation à travers le pays alors que les forces étatsuniennes ont effectué, selon Dunford, des missions intermittentes pendant 20 ans.

En 2002, les États-Unis ont lancé un programme antiterroriste - connu sous le nom d'Initiative pansahélienne, qui est devenu par la suite le Partenariat transsaharien contre le terrorisme - pour aider les forces armées du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger avant de s'étendre à six autres pays voisins. Pour la seule période de 2009 à 2013, les États-Unis ont alloué 288 millions de dollars en financement TSCTP, selon un rapport de 2014 du Government Accountability Office. Le Niger a obtenu plus de 30 millions de dollars. Le Mali voisin occupe la première place avec 40,6 millions de dollars. Ces programmes ont vu des troupes étatsuniennes déployées à maintes reprises pour mener des missions de conseil, d'entraînement et d'équipement, ainsi que des programmes de mentorat destinés à accroître les capacités antiterroristes locales, encourager les populations locales à coopérer avec les forces militaires et renforcer la capacité militaire de ces soldats pour leur permettre de "trouver, fixer et éliminer" des groupes militants, selon une analyse du TSCTP obtenue par The Intercept, réalisée par le département d'État en 2014, par l'intermédiaire de la FOIA.

Un sergent d'armes des forces spéciales de l'armée étatsunienne observe un soldat de l'armée nigérienne pendant son entraînement au tir dans le cadre de l'exercice Flintlock 2017 à Diffa, au Niger, le 28 février 2017. Photo: Sergent de 1re classe Christopher Klutts/États-Unis Africom

En 2011, le Commandement des États-Unis pour l'Afrique au Niger et au Mali a mis en œuvre une foule de programmes de formation, comme l'emploi d'éléments de soutien civilo-militaire, d'équipes conjointes de planification et d'assistance, d'engagements de chefs de file et d'équipes mobiles de formation - un programme dans le cadre duquel les troupes étatsuniennes donnent des instructions sur l'utilisation et l'entretien des armes et d'autres équipements.

Les États-Unis ont également eu recours à une foule d'autres programmes de formation épisodique, notamment l'Initiative africaine d'intervention en cas de crise, l'Initiative pour la formation et l'assistance aux opérations de contingence en Afrique, l'Éducation et la formation militaires internationales, le Programme de bourses de recherche sur la lutte antiterroriste, l'Initiative mondiale pour les opérations de paix et la formation mixte d'échanges. La majeure partie de l'instruction militaire a été exécutée par les Bérets verts. Dans une thèse de l'École supérieure navale, le major Simon Powelson, qui a participé aux opérations d'entraînement du 10e Groupe des forces spéciales, a écrit : "Ces efforts n'ont pas entraîné une augmentation mesurable de l'efficacité globale de l'armée malienne (ou des unités individuelles d'ailleurs). Un entraînement épisodiquement dispensé rarement diffusé ou même pris d'assaut." Des efforts similaires ont été entrepris au Niger, où, depuis 2006, le Département de la défense a fourni environ 165 millions de dollars en équipement et en formation antiterroristes, soit le deuxième montant le plus élevé de toute l'Afrique, selon le Service de recherche du Congrès. Mais les résultats ont été semblables à ceux obtenus au Mali, affirme Michael Shurkin, politologue de haut niveau à la RAND Corporation, qui a beaucoup écrit sur les deux pays. "Ce que les troupes étatsuniennes faisaient au Niger, c'est à peu près ce que nous faisons dans la région depuis 2003", a-t-il dit. "Tout ce que nous avons fait n'a certainement pas été beaucoup plus difficile parce que tout s'est aggravé. Rien n'est vraiment efficace." Rebecca Zimmerman, chercheuse en matière de sécurité nationale et de politique étrangère à la RAND Corporation, met en garde contre les graves conséquences de l'inondation d'États pauvres et fragiles en matière de formation et d'équipement antiterroristes. "De tels efforts peuvent, dit-elle, créer une culture de la dépendance, accroître la corruption et créer des déséquilibres de pouvoir entre les forces armées et des gouvernements civils souvent faibles. Dans les pays où le contrôle civil des militaires est insuffisant, il s'agit d'un risque particulier ", a-t-elle dit. En fait, le Tchad, État membre de la TSCTP, a été le théâtre de tentatives de coups d'État en 2006 et 2013; des militaires mauritaniens ont renversé le gouvernement en 2005 et à nouveau en 2008; une junte militaire a renversé le président du Niger en 2010; et un officier militaire formé aux États-Unis, Amadou Sanogo, a renversé le président démocratiquement élu du Mali en 2012. "Le rôle d'un officier formé par les États-Unis dans le renversement du gouvernement du Mali est un autre cas où les armes et les programmes d'entraînement se retournent contre eux et créent un environnement plus chaotique dans lequel les organisations terroristes peuvent se développer ", a déclaré M. Hartung à The Intercept. Formé aux États-Unis dans le cadre de diverses initiatives de formation militaire, Sanogo et sa clique étaient contrariés par l'attitude inadéquate de son gouvernement face à une insurrection dans le nord du Mali. Alors que la guerre en Libye, soutenue par les États-Unis, contribuait à renverser Mouammar Kadhafi, des combattants touareg nomades au service du dictateur libyen pillèrent les caches d'armes de son régime, retournèrent dans leur Mali natal et commencèrent à fonder une patrie.

Mais bientôt, des militants islamistes ont chassé les Touaregs, pris le contrôle d'une grande partie du nord, instauré une loi de la charia dure et créé une crise humanitaire qui a déplacé des centaines de milliers de personnes. Mais la junte de Sanogo ne s'est pas avérée plus efficace militairement que le gouvernement qu'il a renversé. "Le coup d'État a empiré les choses. Le coup d'État n'a pas donné lieu à un homme fort. Le coup d'État n'a rien donné, juste une vacance de poste", a déclaré Shurkin. En 2013, alors que des militants islamistes ont vaincu l'armée de Sanogo, une force régionale française et multinationale soutenue par les États-Unis est intervenue pour empêcher une prise de contrôle du pays. Depuis lors, le Mali s'est enlisé dans une insurrection tenace et les groupes militants ont prospéré. En fait, l'ensemble de la région, relativement exempte de menaces terroristes transnationales en 2001, est aujourd'hui assaillie par une multitude de groupes militants. Ils comprennent, selon le Centre d'études stratégiques du Département de la défense pour l'Afrique, la branche locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al Mourabitoun, Ansar Dine et le Front de libération de la Macina, qui opèrent désormais tous sous le manteau de Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, ainsi que Boko Haram, le Mouvement pour l'unité et le Jihad en République islamique d'Iran. Et c'est apparemment des membres d'un groupe plus récent opérant dans les régions agitées du Mali, l'État islamique du Grand Sahara, qui aurait traversé la frontière pour entrer au Niger et perpétré l'attaque qui a tué les quatre Bérets verts. Bien que les racines du terrorisme soient complexes, il est juste de dire que la présence militaire étatsunienne, plus importante, a, à tout le moins, servi d'outil de recrutement pour le nombre croissant de groupes terroristes opérant en Afrique de l'Ouest. Avec l'armée française emprisonnée dans ce qui semble être une campagne de contre-insurrection interminable au Mali, les Etats-Unis ont de plus en plus intensifié leur présence au Niger voisin, même après la récente embuscade. “Les Etats-Unis continuent de mener diverses opérations au Niger, y compris des missions de conseil et d'assistance ", a déclaré la porte-parole du Département de la défense, la Lcl Michelle Bald

Des aviateurs du 724e Escadron de la Base aérienne expéditionnaire et des soldats de la 411e Compagnie de police militaire, 89e Brigade de la PM, 1er Peloton, démolissent des palettes de bois alors qu'ils se déplacent vers un nouvel emplacement, le 11 septembre 2017, à la Base aérienne 201 d'Agadez, Niger. Photo: Sergent d'état-major Joshua R. M. Dewberry/435th Air Expeditionary Wing

Pour sa part, l'Africom affirme que ses forces "soutiennent l'ambassade des États-Unis" dans la capitale du pays, Niamey. Les troupes sont également stationnées à la Base aérienne 201 (base aérienne 201), en dehors de la ville d'Agadez, un centre de transit à la lisière du Sahara, dans le centre du Niger, "soutien de l'ISR", ou des opérations d'Intelligence (renseignement) de Surveillance et de Reconnaissance (ISR), selon Baldanza. L'Africom qualifie la Base aérienne 201 de " localisation temporaire d'urgence expéditionnaire ", mais The Intercept a déjà révélé qu'il s'agit en fait d'une base de drones d'une valeur de 100 millions de dollars en construction. Selon des documents secrets déclassifiés datant de 2015, obtenus par le biais de la Freedom of Information Act, le Niger était "le seul pays d'Afrique du Nord-Ouest [du Nord-Ouest] disposé à autoriser une base de drones MQ-9", les cousins plus grands et potentiellement plus meurtriers du drone Predator. Les documents ont ensuite noté que le président nigérien "s'est déclaré prêt à soutenir les APD", ou Avions Pilotés à Distance (APD), l'euphémisme militaire pour désigner les drones. De nouveaux rapports indiquent que les Etats-Unis pressent maintenant le Niger d'autoriser le déploiement de ces drones pour y effectuer des frappes meurtrières. "La présence des APD en Afrique du Nord-Ouest appuie les opérations menées contre sept organisations terroristes étrangères désignées par le Département d'État. Le déménagement des opérations à Agadez aligne l'ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) sur les menaces actuelles et émergentes sur le Niger et le Tchad... et étend son rayon d'action pour couvrir la Libye et le Nigéria", est-il affirmé dans les documents secrets déclassifiés datant de 2015, qui appelle également Agadez le "projet MILCON [de construction militaire] de premier plan pour l'USAFRICOM. Le Pentagone a refusé de commenter la taille des contingents dans les bases du Niger, invoquant des problèmes de sécurité. Toutefois, on peut en tirer quelques indications à partir d'un contrat de la Force aérienne attribué le mois dernier pour la construction de 80 tentes préfabriquées en forme de hutte Quonset sur la base aérienne 201 - un type de structures qui sont omniprésentes dans les bases en Irak et en Afghanistan et qui fournissent environ 800 chambres séparées. En outre, l'Africom ajoute que le personnel étatsunien est également "stationné dans le pays pour d'autres tâches et opérations temporaires". Des documents contractuels récents de l'Agence de logistique de la défense font référence à une composante aérienne d'opérations spéciales conjointes et indiquent les besoins continus en carburant et en carburéacteur à la base aérienne 101 de Niger, un avant-poste de drones étatsuniens de longue date, rattaché à l'aéroport international Diori Hamani dans la capitale du pays, Niamey; utilisé pour des missions d'Intelligence, de Surveillance et de Reconnaissance (ISR). Les États-Unis envisagent également de renforcer la base aérienne 101 en ajoutant des postes de combat défensifs - des tours pour assurer la protection contre l'explosion et la balistique avec des ports d'armes à feu qui permettent aux troupes de riposter - selon les documents contractuels de la Force aérienne publiés l'été dernier. Les documents contractuels indiquent également les besoins futurs en carburant dans un certain nombre d'autres localités nigériennes, dont Tahoua et Ouallam, ainsi que le besoin de 17.000 Litres d'essence par mois, de 4000 L de carburant diesel par mois et de 23.000 L de carburant pour turbines aéronautiques tous les 90 jours à livrer à une "installation militaire" à Dirkou. Un document de la Defense Logistic Agency (DLA) de cet été montre également un intérêt potentiel pour les livraisons d'essence sans plomb et de carburant diesel au village de Tillia.