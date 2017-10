L'Africom est la question (BAR)

L'Africom est la question

Article originel : AFRICOM is the Question

Par Margaret Kimberley

Black Agenda Report Traduction SLT

Le désir d'être intégré par la société étatsunienne a des conséquences dangereuses pour les Noirs des Etats-Unis. Cette dynamique pernicieuse crée la propension à vénérer n'importe quelle personne noire occupant un poste élevé ou à défendre une activité douteuse. Le décès du sergent La David Johnson des forces spéciales au Niger en est un bon exemple. Le racisme et la stupidité de Donald Trump l'ont empêché d'accomplir la simple tâche de transmettre des condoléances appropriées à la veuve de Johnson. Le tintamarre qui s'en est suivi s'est concentré sur ce que Trump avait dit lors de l'appel téléphonique entendu par Frederica Wilson, membre du caucus noir du Congrès. Presque personne ne s'interroge sur le fait que les troupes étatsuniennes sont stationnées en Afrique. Peu de gens se rendent compte que l'Africom existe et que les forces militaires de la plupart des pays africains sont sous le contrôle de facto de cette structure étatsunienne depuis l'administration de George W. Bush. Le même silence règne sur le rôle que les États-Unis ont joué dans l'implantation de groupes désignés comme terroristes dans des pays tels que le Niger et le Mali. La décision de renverser Mouammar Kadhafi en Libye est directement responsable de l'implantation des groupes affiliés à Boko Haram et Al-Qaida dans toute la région. Barack Obama, Hillary Clinton et leurs partenaires de l'OTAN dans le domaine du crime ne sont pas seulement responsables de la mort de milliers de Libyens, de l'esclavage dans ce pays et d'une crise humanitaire persistante. Ils sont responsables d'avoir apporté la terreur parrainée par les Etats-Unis à toute la région. "Les forces militaires de la plupart des nations africaines sont sous le contrôle de facto de ce pays depuis l'administration de George W. Bush."

Se concentrer sur le mauvais comportement de Donald Trump mène directement vers la confusion et l'acceptation. Au lieu de dénoncer l'impérialisme, des gens autrement sensés agitent le drapeau et attaquent Trump en utilisant une terminologie de droite. Ils utilisent des termes ridicules comme " famille Gold Star (étoiles d'or)" et plaident en faveur de l'agression étatsunienne dans le monde entier. Il est inutile de s'interroger sur les circonstances spécifiques de la mort de Johnson. Il est décédé avec trois autres soldats dans les circonstances obscures auxquelles on peut s'attendre en temps de guerre. Toute question devrait porter sur l'empire étatsunien en pleine expansion et sur sa détermination à faire la guerre dans le plus grand nombre possible d'endroits du monde. Les Noirs étatsuniens ne devraient pas ressentir le besoin de se faire intégrer par le service militaire ou toute autre entreprise. En tant que peuple qui a souffert pendant des siècles du travail non rémunéré, de l'apartheid de Jim Crow et de l'oppression constante, nous ne devrions pas ressentir le besoin de maintenir ce système. Pourtant, nous avons déjà prouvé notre volonté de mourir pour les intérêts d'un État corrompu et dangereux. Il n'y a franchement aucune raison de manifester de la fierté à l'égard de la mort de Johnson ou de permettre à un membre de la CBC/Radio-Canada de transformer une question importante en un simulacre absurde par rapport à Trump.

À ce stade de l'histoire, tout ce que l'on dit du patriotisme est, au mieux, stupide et, au pire, un appel à la poursuite des crimes et des massacres. Il est également grand temps de mettre fin à la déification des morts des guerres étatsuniennes, même quand ils nous ressemblent. Ils meurent parce qu'ils essaient de tuer d'autres personnes. Les condoléances adressées à la famille de Johnson sont appropriées, mais elles auraient été toutes aussi appropriées pour les millions de personnes qui ont perdu des êtres chers dans la construction de l'empire étatsunien au Niger, en Somalie, en Libye, au Yémen, en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Il s'agit d'une liste restreinte qui ne comprend que les victimes de crimes de guerre étatsuniens commis au cours des 20 dernières années. Personne ne devrait être dupé par les larmes de crocodile des Etatsuniens blancs avec des rancunes contre Trump. Si le sergent Johnson avait été tué par un agent de police dans une ville étatsunienne, bon nombre des mêmes Blancs qui se précipitent maintenant pour le traiter de héros hausseraient les épaules dans l'indifférence ou applaudiraient sa mort. Ils ne devraient pas être autorisés à profiter d'une fausse préoccupation parce que Trump est leur cible. "Toute question légitime devrait concerner l'empire en expansion des Etats-Unis et sa détermination à faire la guerre dans le plus grand nombre possible d'endroits du monde." Quant à la députée Wilson, elle a une occasion en or de discuter de l'impact des interventions étatsuniennes à l'étranger et de remettre en question leur raison d'être. Mais comme le reste de ses collègues de la CBC (Black Caucus), ses intérêts se limitent à s'en remettre aux largesses du Parti démocrate et de ses bienfaiteurs corporatifs. Le mauvais comportement de Trump en fait une cible facile pour le mépris et un punching-ball pratique pour la classe politique noire. Si Wilson veut s'en prendre au président, c'est pour des raisons plus substantielles. Aimant son arrogance à "Benghazi", il utilise une expression de droite pour un effet ridicule. Toute discussion au sujet du sergent Johnson devrait faire remarquer qu'il a été victime de la traite des pauvres. Avant de s'enrôler, il a travaillé chez Walmart, un chemin sûr vers la pauvreté continue ou vers les chances douteuses offertes par l'armée. Trump a déclaré que Johnson "savait ce pour quoi il s'était engagé", mais ce n'est probablement pas vrai. Il a saisi une opportunité et espérait le meilleur. Malheureusement, les machinations de Bush, Obama, Clinton et Trump ont rendu son choix mauvais. Si la députée du Congrès veut tenir un débat, elle pourrait commencer par examiner les réalités de la vie de Johnson et la façon dont elle a enfreint la politique étrangère des États-Unis. Ce n'est qu'à ce moment-là que son combat avec un président vaudrait la peine.