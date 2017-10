L'armée étatsunienne - dorlotée, en sécurité et très effrayée (Moon of Alabama)

L'armée étatsunienne - dorlotée, en sécurité et très effrayée Article originel : The U.S. Military - Pampered, Safe And Very Scared Moon of Alabama, 19.10.12 Traduction SLT

L'armée étatsunienne est un paradis socialiste :

Les militaires et leurs familles vivent gratuitement sur les bases. Les personnes vivant hors de la base reçoivent une allocation pour couvrir leurs frais de logement. Ils font leurs achats dans les économats où les prix des denrées alimentaires et les produits de base sont considérablement plus bas que dans les magasins civils. Les militaires et leurs familles comptent sur une éducation de haute qualité et des soins de santé universels adaptés. Ils s'attendent à être en sécurité à la maison, car les bases ont en moyenne moins de violence que les villes étatsuniennes de taille comparable. Et les résidents profitent d'une vaste gamme de commodités - pas seulement des restaurants et des cinémas, mais aussi des étangs de pêche, des terrains de camping et des terrains de golf aménagés pour leur usage.

Bien sûr, certaines bases sont meilleures que d'autres. Mais même les plus austères fournissent un réseau complet de prestations sociales et un filet de sécurité qui ne fait pas de distinction entre un employé subalterne et un cadre.

Pour ceux qui restent, les militaires versent une généreuse indemnité de retraite.

"Mais la vie dans l'armée est dangereuse!"

Pas tant que ça.

Selon une étude menée en 2012 par le Centre de surveillance de la santé des forces armées (AFHSC), le risque pour la vie des soldats est plus faible que pour les civils :

Au cours des deux dernières décennies (qui comprennent deux périodes d'opérations de combat intenses), le taux de mortalité global brut parmi les militaires étatsuniens était de 71,5 pour 100 000 années-personnes. En 2005, le taux de mortalité global brut chez les 15-44 ans était de 127,5 pour 100 000 p. -année dans l'ensemble de la population étatsunienne.

L'énorme différence est tout à fait étonnante. Le taux de mortalité des soldats aurait quand même été inférieur à celui des civils si les États-Unis avaient déclenché une autre guerre de taille moyenne :

Si les taux de mortalité par âge qui ont affecté la population générale des États-Unis en 2005 avaient touché les groupes d'âge respectifs des militaires de la composante active pendant toute la période visée par le présent rapport, il y aurait eu environ 13 198 (53 %) décès de plus parmi l'ensemble des militaires.

Ceux qui travaillent dans l'armée étatsunienne, même lorsque les États-Unis sont en guerre, ont une vie bien dorlotée et beaucoup d'avantages. Ils courent moins de risques que leurs pairs civils. Mais quand un soldat meurt par hasard, les annonces parlent de "sacrifice". Les pêcheurs, les travailleurs du transport et de la construction, qui ont les taux de mortalité professionnelle les plus élevés, n'ont pas de nécrologie solennelle et d'enterrements pompeux.

Il peut y avoir des occasions où les soldats se comportent héroïquement et meurent pour une bonne cause. Mais ce sont là des incidents plutôt rares. Les rapports sont parfois manipulés à des fins de propagande.

L'armée étatsunienne dépense plus d'un milliard de dollars par an en publicité. Il dépense des millions de dollars en opérations d'information cachées. Ces dernières ne sont pas conçues pour influencer un ennemi, mais le peuple des États-Unis. Au cours des dernières années, l'armée et les services de renseignements étatsuniens ont écrit ou influencé activement 1 800 productions télévisées et hollywoodiennes. Beaucoup des meilleurs scénarios de films passent par un bureau de censure militaire qui décide du montant de "l'aide à la production" que le Département de la Défense apportera au film.

La peur des militaires est un aspect assez schizophrène de leur vie en sécurité. Bien qu'ils soient pris en charge et en sécurité, les soldats semblent être un groupe de chats effrayés. L'angoisse des militaires est très ambiguë. Il serpente d'une question à l'autre. Ça au moins pour les gros titres...