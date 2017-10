L’armée irakienne défile dans le centre de Kirkouk alors que les forces kurdes prennent la fuite (Middle East Eye)

Mais la perte apparente de la ville, et celle des installations pétrolières et militaires au nord, représentent un recul énorme pour les projets d’indépendance du KRG, puisqu’il perd ainsi un territoire essentiel de production pétrolière qu’il contrôlait depuis l’éviction de l’EI de la région il y a trois ans.

« Nous sommes attristés de dire que certains responsables du PUK ont participé à ce complot et trahi la nation du Kurdistan. Ils ont déserté des points clés au profit de Hasdh al-Chaabi et des forces iraniennes conformément à des arrangements secrets négociés auparavant », a déclaré le commandement général des Peshmergas a déclaré à Middle East Eye.

Le Premier ministre irakien, Haïder al-Abadi, a donné des instructions pour que le drapeau irakien soit hissé à Kirkouk et sur d’autres territoires revendiqués à la fois par le gouvernement irakien et le Gouvernement régional du Kurdistan.

Abadi a déclaré que les opérations militaires étaient nécessaires pour « protéger l’unité du pays, menacé de partition » en raison du référendum.

« Nous appelons les citoyens à coopérer avec nos forces armées héroïques, déterminées à appliquer nos strictes directives pour protéger d’abord les civils, et pour imposer l’ordre et la sécurité, et pour protéger les installations et les institutions de l’État », a-t-il souligné.

Selon Patrick Osgood, ancien responsable du bureau Kurdistan à Iraqi Oil Report (média spécialisé sur l’Irak), l’attention serait maintenant focalisée sur deux champs pétroliers contrôlés par une faction du KDP, qui pourraient décider du sort de l’offensive kurde pour l’indépendance.

« Deux grands champs pétroliers un peu plus à l’ouest de Kirkouk, Bai Hassan et Avana, sont gérés et contrôlés par le KDP », explique-t-il.

« Ils contribuent à raison de 280 000 barils de pétrole par jour à la production totale du KRG, de 600 000 barils par jour. Ils sont complètement intégrés à l’économie du KRG et sans leur production, le gouvernement coulerait très rapidement. »

La coalition menée par les États-Unis contre l’EI a appelé au dialogue entre l’Irak et les autorités kurdes.

« Toutes les parties doivent restées mobilisées sur la défaite de notre ennemi commun, l’EI, en Irak », a déclaré Robert White, général commandant de la coalition.

Traduit de l'anglais (original).