L'armée US cache l'ampleur des pertes des forces afghanes (AFP)

Le commandement de l'armée américaine en Afghanistan dissimule l'ampleur des pertes au sein des forces afghanes, accuse un rapport au Congrès américain qui dresse chaque trimestre le bilan de l'action des Etats-Unis dans le pays.

"Pour la première fois en huit ans, le commandement américain a classifié ou restreint la publication de données concernant les forces afghanes (...) comme l'état des pertes, celui des forces et le taux d'attrition (...) ainsi que les capacités opérationnelles et l'équipement" de l'Armée afghane, annonce en introduction de son rapport John Sopko, inspecteur général spécial du Congrès américain pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar).

"Le taux d'attrition (pourcentage de personnels perdus par blessure ou décès, fin d'engagement ou désertion) et le nombre des victimes ont été classifiés" car "le commandement américain, après examen, a décidé que ces données appartenaient au gouvernement afghan" explique-t-il...



