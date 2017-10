L'aviation israélienne détruit une batterie de missiles en Syrie (AFP)

(c) AFP

L'aviation israélienne a attaqué et détruit lundi une batterie de missiles à l'est de Damas en réponse à un tir de missile syrien en direction d'appareils israéliens qui étaient en reconnaissance au-dessus du Liban, a indiqué un porte-parole de l'armée.



Les avions n'ont pas été touchés et ont pu regagner leur base sans encombre, a déclaré le porte-parole, le colonel Jonathan Conricus. La batterie syrienne a été "neutralisée", a-t-il dit.



"A (sa) connaissance", c'est la première fois depuis le début de la guerre en Syrie en 2011 que les Syriens tirent en direction d'appareils israéliens survolant le Liban...

