L'UA pour "un processus électoral apaisé et consensuel" en RDC sans donner de date (AFP)

Le président de la RDC Joseph Kabila, lors de son discours à la nation, à Kinshasa, le 5 avril 2017.





L'Union africaine (UA) a souhaité "un processus électoral apaisé et consensuel" en République démocratique du Congo, sans avancer de date alors que l'échéance du 31 décembre retenue il y a encore quelques jours par les Nations unies est devenue impossible à tenir.



L'UA s'est exprimée sur la crise politique congolaise au terme d'une visite de trois jours à Kinhasa du président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat.



"Conformément à la Constitution et à l'accord du 31 décembre 2016, le président de la Commission de l'UA a fortement encouragé tous ses interlocuteurs à dépasser leurs particularismes afin d'assurer un environnement politique propice au déroulement d'un processus électoral apaisé et authentiquement consensuel", écrit l'UA dans un communiqué parvenu mardi à l'AFP...



