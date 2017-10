Le chef de l'OTAN met en garde la Russie à propos de la Libye (Libya Herald)

Le chef de l'OTAN met en garde la Russie à propos de la Libye Article originel : NATO chief warns Russia over Libya The Libya Herald, 12.10.17 Traduction SLT, 13.10.17

La Russie devrait éviter d'intervenir en Libye comme elle l'a fait en Syrie, a averti le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.



Interrogé par un journaliste après une réunion de l'OTAN à Bucarest pour savoir si la Russie cherchait une deuxième base navale méditerranéenne comme récompense pour son soutien apparent envers Khalifa Haftar, Stoltenberg a déclaré :"Nous avons vu les effets de la présence russe en Syrie, comment cela a créé une situation encore plus difficile en Syrie, et bien sûr nous devons éviter toute situation similaire en Libye".

Il a appelé tous les acteurs, y compris la Russie, à soutenir les efforts de paix menés sous l'égide des Nations unies et le Conseil de présidence (CP) reconnu par les Nations unies pour garantir une solution pacifique au conflit.

M. Stoltenberg a dit qu'il avait rencontré le chef du CP Faiez Serraj à de nombreuses reprises, la dernière fois lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, où ils avaient discuté du soutien de l'OTAN. La Libye doit mettre en place des institutions de défense et de sécurité fortes avec des forces bien entraînées. M. Stoltenberg a déclaré que le pays ne devrait pas se retrouver avec de nouveaux groupes de miliciens qui minent sa stabilité.

"Nous avons donc l'intention de les aider à construire un ministère de la défense moderne", a-t-il déclaré.

Selon un livre récemment publié (“The Unknown Libya. The Chronicle of an Undecided Country”) par une universitaire italien, l'Italie a été abandonnée par ses collègues de l'UE et devrait se tourner vers la Russie, avec laquelle elle partage des intérêts communs en Libye.

Michela Mercuri, professeur d'histoire à l'Université de Macerata - dont la spécialisation porte sur les thèmes de l'intégrisme islamique, du terrorisme, de l'histoire et de la géopolitique de la région méditerranéenne, avec une référence particulière à la Libye - a déclaré au journaliste russe de Sputnik qu'elle ne voyait aucun moyen viable de stabiliser la Libye, car aucune des solutions proposées n'avait reçu l'appui unanime des pays européens.