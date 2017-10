Le sénateur de l'Arizona Jeff Flake a annoncé de façon inattendue sa retraite du Sénat et qu'il ne demanderait pas non plus sa réélection en 2018 (ce qui est moins surprenant à la lumière de sa cote de popularité de 18 %), mais pas avant de prononcer l'un des discours anti-trump les plus cinglants d'un Républicain à ce jour, et de jurer de passer les 14 prochains mois à faire de la vie de Trump un enfer.