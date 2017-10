Le ministre de la Défense israélien se plaint "qu'Assad est en train de gagner" en Syrie (Southfront)

Le ministre de la Défense israélien se plaint "qu'Assad est en train de gagner" en Syrie Article originel : Israeli Defense Minister Complains “Assad Is Winning” In Syria South Front, 3.10.17

Avigdor Lieberman. (c) REUTERS/ Ronen Zvulun

Après plus de 6 ans de guerre en Syrie, Tel-Aviv a commencé à se plaindre que l'alliance syro-irano-russe était en train de gagner le conflit en cours.

Mardi, le ministère de la Défense israélien Avigdor Lieberman a donné une interview sur le site d'informations israélien Walla appelant les États-Unis à fournir plus d'efforts dans ce pays déchiré par la guerre où le président Bachar Assad "gagne".

Je vois une longue file d'attente internationale qui s'aligne pour courtiser Assad, y compris les pays occidentaux, y compris les sunnites modérés. Tout d'un coup, tout le monde veut se rapprocher d'Assad. C'est sans précédent. Parce qu'Assad gagne, tout le monde fait la queue ", a déclaré le ministre, ajoutant que la situation est" l'une des plus grandes absurdités ".

Lieberman a déclaré qu'Israël devait faire "face aux Russes, aux Iraniens, mais aussi aux Turcs et au Hezbollah. Le public ne sait pas tout et c'est une bonne chose, mais c'est un investissement et un effort 24 heures sur 24, 7 jours sur 7."

"Les États-Unis ont leurs propres défis à relever, mais plus les États-Unis sont actifs, mieux c'est", a déclaré Lieberman.

Il semble qu'Israël soit profondément préoccupé par le succès de l'alliacnce syro-irano-russe dans une bataille contre l'Etat islamique et Al-Qaïda en Syrie. Dès lors, que va-til se passer après ?