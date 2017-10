Le mythe du rôle de la Grande-Bretagne dans la lutte contre l'Etat islamique (American Herald Tribune)

Le mythe du rôle de la Grande-Bretagne dans la lutte contre l'Etat islamique

Article originel : The Myth of Britain's Role in Fighting Daesh

Par John Wight*

American Herald Tribune, 2.10.17



Traduction SLT, 4.10.17

La tentative du ministre britannique de la défense Michael Fallon de gonfler le rôle de la Grande-Bretagne dans le conflit contre l'Etat islamique (EI), exactement comme il l'a fait récemment, met son département et le gouvernement qu'il sert dans une réputation abjecte.

(c) U.S. Army Sgt. Amber I. Smith/ Jim Mattis/ flickr

En fait, il y a quelque chose de vraiment odieux dans le fait que le secrétaire à la Défense d'un pays qui continue de nourrir des illusions de grandeur impériale et qui s'attribue le mérite des sacrifices et des efforts démesurés des pays et des groupes qui luttent contre l'EI - à savoir la Syrie, la Russie, l'Irak et l'Iran, ainsi que le Hezbollah et les Kurdes syriens du YPG, ce dernier combattant dans le cadre d'une coalition soutenue par Washington. Le rôle de Londres, quant à lui, a été très périphérique depuis son entrée dans l'arène en 2015 - en Syrie, en violation claire et transparente du droit international, dans la mesure où son intervention n' a eu lieu ni avec l'autorisation ni avec la coopération du gouvernement et des autorités légitimes du pays. Dans l'ensemble, le Royaume-Uni a mené un nombre limité, presque infiniment faible de frappes aériennes par rapport à la Russie et aux États-Unis, par exemple, alors que sur le terrain, son rôle s'est limité à l'entraînement plutôt qu'au combat. Et le rôle militaire qu'elle a joué, tant en Irak qu'en Syrie, s'est limité aux opérations des Forces spéciales, dont la taille et la portée sont limitées par leur nature même. Alors que Fallon se vante que la Royal Air Force britannique a mené plus de 1 500 frappes aériennes contre les cibles de l'EI en Irak, son homologue russe a mené 99 000 frappes aériennes contre l'EI en Syrie depuis qu'elle a rejoint le conflit il y a deux ans, dont beaucoup pour soutenir ses alliés sur le terrain en libérant de larges pans du territoire syrien au point qu'il s'agit maintenant de savoir si il faut continuer là où présence physique du groupe terroriste dans l'espace syrien est éradiqué.

Pourtant, si Londres et Washington avaient eu raison, Al-Qaïda sous la forme d'Al Nosra, dont l'idéologie et la méthodologie sont indissociables de celle de l'EI, seraient à présent à Damas, ayant renversé le gouvernement laïc et non sectaire du pays. Les conséquences désastreuses d'un tel scénario auraient été indicibles, tout comme le génocide subi par le peuple cambodgien aux mains des Khmers rouges dans les années 1970.

Comme pour son allié étatsunien - bien que certains pourraient décrire la relation entre Washington et Londres comme celle entre une puissance impériale et un vassal loyal plutôt qu'allié -, une grande partie du rôle militaire de la Grande-Bretagne dans le conflit contre l'EI s'est, comme nous l'avons mentionné, déroulé en Irak. Toutefois, cela n' a pas empêché Fallon de réclamer une part du crédit quand il s'agit de la guerre contre le groupe terroriste en Syrie, déclarant :

"En Syrie, 1,4 millions de personnes ont été libérées. Raqqa était le quartier général de l'équipe de planification des attaques extérieures de l'EI, où les intrigues contre notre nation et l'Occident étaient planifiées, dirigées et inspirées. En décembre 2015, en obtenant le soutien du Parlement pour étendre les opérations aux objectifs de l'EI en Syrie, nous avons promis de couper la tête du serpent. Nous avons tenu parole - Raqqa sera bientôt libérée de l'EI. En privant l'EI de leurs refuges, en frappant leurs équipes par des attaques extérieures, les forces britanniques ont aidé à stopper les attaques dans nos rues."

La libération d'1,4 million d'entre eux a eu lieu en dépit de la tentative des gouvernements britannique et étatsunien d'affaiblir et de saper le gouvernement Assad, soutenant divers groupes d'opposition soi-disant modérés avec des armes et de l'argent pendant la majeure partie du conflit. Déjà en 2012, le gouvernement britannique apportait un soutien financier aux groupes anti-Assad, et bien qu'il ait cessé de financer et d'armer directement les forces anti-Assad, ses alliés du Golfe ne l'ont certainement pas fait. Sur le plan politique, Londres n' a jamais ménagé ses efforts pour trouver une équivalence morale grotesque entre les groupes sectaires salafistes-djihadistes - comme l'EI et Nosra - et le gouvernement légitime de la Syrie à Damas, dirigé par Bachar al-Assad, qui protège et défend les droits des communautés religieuses minoritaires susmentionnées. Michael Fallon et d'autres de son espèce ne devraient pas douter que lorsque l'histoire de ce conflit brutal sera écrite, le verdict quant au rôle de la Grande-Bretagne sera condamné pour sa décadence. Comment pourrait-il y avoir autre chose que de la décadence lorsque nous considérons le rôle de l'impérialisme occidental dans la création du chaos et du chaos dont l'EI est sorti et a grandi en Irak ? Comment pourrait-il en être autrement alors que la Grande-Bretagne a diabolisé la Russie et l'Iran, ainsi que le gouvernement syrien, en les accusant à tort d'attaquer délibérément des civils ? En revanche, le silence en réponse aux civils tués dans les frappes aériennes étatsuniennes à Mossoul et, plus récemment, à Raqqa a été assourdissant à Londres. Le long et malveillant héritage d'exagération de l'establishment britannique au pouvoir en ce qui concerne ses réalisations, et la tromperie lorsqu'il s'agit de l'ampleur de ses exactions, est en sécurité entre les mains de Michael Fallon.