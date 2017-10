Le pipeline d’armement d’origine soviétique de 2,2 milliards de dollars du Pentagone inondant la Syrie (Balkan Insight)

Le Pentagone est en pleine frénésie de dépenses alors qu’il se démène pour amasser de grandes quantités d’armes et de munitions de type soviétique. Mais il éprouve des difficultés à s’en procurer et utilise des documents juridiques trompeurs pour camoufler leur destination finale : la Syrie

La défaite de l’État islamique en Syrie repose sur une ligne d’approvisionnement douteuse, acheminant des quantités sans précédent d’armes et de munitions d’Europe de l’Est vers quelque 30 000 combattants rebelles anti-EI.

Armés d’AK-47 et de grenades propulsées par fusée provenant des chaînes de production et des stocks gouvernementaux des Balkans, d’Europe centrale et, de plus en plus, de l’ex-Union soviétique, ces troupes soutenues par les États-Unis mènent la bataille pour reconquérir Raqqa, la capitale du soi-disant califat, et libérer d’autres régions syriennes détenues par l’EI.

Mais l’afflux d’armes à ces milices appuyées par le Pentagone dépend de documents officiels trompeurs, une enquête menée par le Balkan Investigative Reporting Network, BIRN, et par le Projet de Signalement de la Criminalité Organisée et de la Corruption, OCCRP, a permis de révéler le problème.

L’opération a été critiquée par des experts en matière de transferts d’armes et a même inquiété des fonctionnaires à Berlin, qui ont vu de grandes quantités d’armes traverser des bases militaires américaines en Allemagne pour se rendre en Syrie.

Les journalistes ont recensé plus de 700 millions de dollars de dépenses en armes et munitions destinées aux rebelles syriens depuis septembre 2015, date à laquelle le programme de formation et d’équipement anti-EI du Pentagone a modifié sa stratégie.

Le Département de la défense a prévu un budget de 584 millions de dollars spécifiquement pour cette opération syrienne pour les exercices 2017 et 2018, et a affecté 900 millions de dollars supplémentaires aux munitions de type soviétique d’ici 2022.

Le total, soit 2,2 milliards de dollars, sous-estime probablement l’afflux d’armes aux rebelles syriens au cours des prochaines années.

Les armes et les munitions que le Pentagone fournit à la Syrie sont acheminées par un vaste réseau logistique, qui comprend une armée de marchands d’armes, de compagnies maritimes, de compagnies aériennes de fret, de bases militaires allemandes et d’aéroports et de ports des Balkans.

Les achats sont acheminés par deux canaux. L’un est dirigé par le Commandement des opérations spéciales de l’armée américaine, SOCOM, et l’autre par Picatinny Arsenal, un dépôt d’armes peu connu situé au New Jersey

Le programme anti-EI du Pentagone est devenu la seule campagne militaire de Washington en Syrie en juillet 2017 après que le président Trump ait mis fin à l’opération Syacamore financée par la CIA, qui visait à armer les rebelles syriens qui combattaient le président Assad.

Trump s’est engagé à « éliminer » l’EI et a alloué des fonds accrus à la campagne du Pentagone, qui compte maintenant de nombreux anciens groupes anti-régime sur ses fiches de paie.

Alors que de vastes quantités d’armes continuent à affluer en Syrie, les inquiétudes abondent au sujet d’un conflit plus vaste qui émergera une fois que l’ennemi commun EI sera vaincu.

Interrogé sur l’achat sans précédent d’armes de type soviétique pour les rebelles syriens, le Pentagone a répondu qu’il avait soigneusement sélectionné les destinataires et qu’il lâchait du matériel progressivement.

Former et équiper : un virage stratégique majeur

Alors que l’EI balayait la Syrie en 2014, le Pentagone lançait à la hâte, en décembre dernier, un programme de 500 millions de dollars pour équiper et former une nouvelle force de rebelles syriens, armés d’armes américaines modernes, afin de contrer la menace.

Mais neuf mois plus tard, le programme s’était effondré, avec seulement une poignée de recrues arrivées sur le champ de bataille.

Au milieu d’une avalanche de gros titres négatifs, le Pentagone avait besoin d’un nouveau plan: à partir de septembre 2015, et largement méconnu des médias, le Pentagone a discrètement changé de direction pour armer des rebelles syriens déjà présents sur le terrain avec les armes et munitions du bloc de l’Est qu’ils utilisaient déjà, selon un document du Pentagone datant de février 2016, qui n’avait pas été publié auparavant.

Ces matériels de type soviétique, à la fois nouvellement produits et provenant de stocks, sont disponibles en Europe centrale et orientale et dans les anciens pays soviétiques, ainsi qu’en Chine et en Russie. Les deux derniers gros fournisseurs sont hors-limites, leurs équipements militaires étant soumis aux sanctions américaines.

La première livraison du Pentagone, qui comprenait 50 tonnes de munitions, est arrivée en octobre 2015, un mois seulement après le changement de politique. Les munitions ont été larguées par avion à des unités arabes au sein des Forces démocratiques syriennes, SDF, une coalition dirigée par les Kurdes qui menait alors la lutte pour récupérer Raqqa, et le principal allié du Pentagone en Syrie.

La cargaison était loin d’être un événement ponctuel et les SDF n’étaient pas le seul groupe à recevoir un soutien – une coalition changeante de combattants rebelles dans le sud-est de la Syrie est également armée par le Pentagone.

La chaîne de fourniture SOCOM

Le Commandement des opérations spéciales, SOCOM, n’ a pas encore reconnu son rôle dans le programme syrien de formation et d’équipement, mais dans une déclaration écrite au BIRN et à l’OCCRP, le Pentagone a confirmé qu’il avait été accusé d’avoir acheté des armes et des munitions pour les rebelles syriens.

Depuis le changement de stratégie jusqu’en mai 2017, il a acheté des armes et des munitions d’une valeur de 240 millions de dollars à la Bulgarie, à la Bosnie-Herzégovine (B-H), à la République tchèque, au Kazakhstan, à la Serbie, à la Pologne et à la Roumanie, selon une analyse de milliers de dossiers d’achats effectuée par le BIRN et l’OCCRP. Avant le début du programme, les dépenses consacrées aux armements du bloc de l’Est étaient négligeables.

Alors que SOCOM est connu pour fournir secrètement des partenaires américains dans d’autres conflits, les preuves documentaires, les analyses d’experts et le témoignage d’un entrepreneur impliqué dans la chaîne d’approvisionnement ont confirmé que la Syrie est la principale destination de ces achats.

Entre décembre 2015 et septembre 2016, le SOCOM a également affrété quatre navires cargos en provenance des ports roumains et bulgares de la mer Noire, chargés de 6 300 tonnes de munitions achetées qui devaient être livrées aux bases militaires de Turquie et de Jordanie, les principales bases logistiques d’approvisionnement des rebelles syriens, selon les documents d’achat, les listes de colisage et les données de suivi des navires.

Il a également commandé des vols commerciaux de fret avec la compagnie aérienne azerbaïdjanaise Silk Way pour des bases aériennes en Turquie et au Koweït, d’autres centres clés de la mission anti-EI.

Le Pentagone a demandé un montant supplémentaire de 322,5 millions de dollars pour l’exercice se terminant en octobre 2017, ainsi que 261,9 millions de dollars pour les 12 mois suivants [voir le graphique], afin d’acheter des munitions pour le programme syrien de formation et d’équipement.

Cela comprendra des dizaines de milliers de AK-47 et de roquettes à propulsion par fusée, des RPG, et des centaines de millions de pièces de munitions, selon les demandes de financement faites par le Pentagone et l’administration Trump.

En février, le SOCOM avait déjà fait une bosse dans le budget après avoir publié une liste d’achats de 90 millions de dollars pour la Syrie, constatée par les journalistes, qui comprend 10 000 AK-47, 6 000 lance-roquettes, 6 000 mitrailleuses lourdes et légères et 36 millions de munitions.

Picatinny : Une nouvelle ligne d’approvisionnement dévoilée

SOCOM n’est cependant pas la seule unité du Pentagone à acheter des munitions pour le programme syrien de train et d’équipement.

L’arsenal de Picatinny, une base militaire du New Jersey, avec l’aide de sa base sœur à Rock Island, dans le New Jersey, est également un élément essentiel de la chaîne d’approvisionnement.

Il a acheté jusqu’ à 480 millions de dollars d’armes et de munitions de type soviétique pour les rebelles syriens depuis le changement de stratégie, à partir de l’Afghanistan, de la Bulgarie, de la BIH, de la Croatie, de la Roumanie, de la République tchèque, de l’Ukraine, de la Géorgie, de la Pologne et de la Serbie selon ce que l’enquête peut révéler.

Picatinny se vante d’avoir fourni de grandes quantités d’équipements du bloc de l’Est à l’Irak et à l’Afghanistan, mais elle a fait preuve de beaucoup plus de circonspection quant à son rôle dans le conflit syrien, qui divise politiquement la communauté internationale et qui consiste à équiper des milices plutôt que des armées d’État.

Cela signifie que les achats de munitions non standard – l’euphémisme utilisé par les États-Unis pour désigner les équipements de type soviétique – étant clairement marqués pour l’Irak ou l’Afghanistan, il semble que le Pentagone ait pour politique de ne pas étiqueter les biens d’approvisionnement destinés à la Syrie.

Le BIRN et l’OCCRP ont découvert sept contrats d’une valeur de 71 millions de dollars qui ont été signés en septembre 2016 et ont mentionné la Syrie soit par leur nom, soit le code interne du ministère de la Défense – V7 – pour le programme syrien de train et d’équipement. Mais ces références ont été rapidement effacées du dossier public après que le BIRN et l’OCCRP aient demandé au Département de la défense et aux pays fournisseurs des informations quant à ces livraisons en mars de cette année.

Les journalistes ont fait des copies de tous les documents avant leur suppression. Le Pentagone a refusé d’expliquer les modifications.

En plus des 71 millions de dollars prévus pour la Syrie, un autre 408 millions de dollars d’équipement du bloc de l’Est a été fait depuis le changement de stratégie sans qu’aucune destination ne soit mentionnée.

Les livraisons aux rebelles syriens devraient augmenter dans les années à venir, car Picatinny a déjà affecté jusqu’ à 950 millions de dollars aux munitions de type soviétique d’ici 2022 – il a dépensé 1,3 milliard de dollars au cours de la décennie précédente – ce qui met davantage de pression sur la chaîne d’approvisionnement.

Le pipeline de la CIA de Picatinny

La CIA a utilisé un arsenal peu connu du Pentagone pour acheter des armes aux rebelles anti-Assad, affirme un entrepreneur.

L’entrepreneur du SOCOM, qui a demandé à ne pas être nommé, a identifié l’arsenal Picatinny du Pentagone comme étant une source d’approvisionnement pour le programme de la CIA visant à armer les rebelles syriens qui combattent le président Assad, ainsi que pour la campagne anti-EI du Pentagone.

L’opération secrète de la CIA intitulée Bois de Sycomore, qui a été lancée en 2013 sous le président Obama, a été stoppée en juillet 2017 par le président Trump.

Les dossiers d’acquisition montrent que Picatinny Arsenal a déjà acheté des munitions de type soviétique pour le camp Stanley au Texas, qui, selon un rapport de 2015 d’un ancien analyste de la CIA, est probablement le siège d’un dépôt secret de la CIA qui a armé les groupes rebelles du Nicaragua à l’Afghanistan.

Un contrat Picatinny de juin 2016 pour des « armes non conventionnelles » indique également l’implication de la CIA. Il dit que des quantités indéterminées d’armes comme des AK-47 et les RPG seront achetées pour le compte « d’Autres Organismes Gouvernementaux » (OGA), un euphémisme pour la CIA.

Décapage du fond du baril

Le gazoduc de 2,2 milliards de dollars financé par les États-Unis et un gazoduc de 1,2 milliard d’euros financé par l’Arabie saoudite, la Jordanie, la Turquie et les Émirats arabes unis, qui avaient été précédemment révélés par le BIRN, ont marqué une période de prospérité pour les producteurs d’armes en Europe centrale et orientale

Des usines telles que le fabricant de missiles Krusik en Serbie et l’usine militaire de VMZ en Bulgarie ont vu leur production augmenter considérablement. Le Premier ministre serbe Aleksandar Vucic a promis, le 1er juillet, de transformer « les prairies et les forêts » en usines d’armement et de presque doubler les exportations d’armes de la Serbie pour les porter à 750 millions de dollars d’ici 2020, en visitant Belom, une usine de munitions récemment ouverte.

Alors que le gazoduc n’ait pas encore séché, les entrepreneurs du Pentagone ont été contraints de parcourir le monde à la recherche de nouvelles sources et ont demandé l’autorisation de fournir du matériel vieillissant stocké plutôt que du matériel nouvellement produit, selon les documents obtenus par les journalistes.

Traditionnellement, les États-Unis s’étaient tournés vers la Roumanie et la Bulgarie pour obtenir des armements non standard, mais l’explosion de la demande a forcé les entrepreneurs à se tourner vers la République tchèque, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et maintenant vers les pays voisins de la Russie, l’Ukraine, la Géorgie et le Kazakhstan, et même l’Afghanistan, selon les registres d’achats des États-Unis.

Au fur et à mesure que la demande continue de croître, la concurrence entre les entrepreneurs pour obtenir des armes devient de plus en plus féroce, ce qui les oblige à chercher encore plus loin, notamment au Pakistan et au Vietnam, selon une source.

L’entrepreneur du Pentagone, qui a demandé à garder l’anonymat, a déclaré que cela avait créé un « environnement où l’avidité est le facteur de motivation chez la plupart des… entrepreneurs impliqués ».

La rareté des approvisionnements a poussé le Pentagone à abaisser ses normes en matière d’armes et de munitions. Auparavant, elle exigeait des fournisseurs qu’ils fournissent du matériel de moins de cinq ans, mais en février, elle a abandonné cette exigence pour certains équipements, selon les documents officiels obtenus par le BIRN et l’OCCRP.

Les munitions entreposées dans de mauvaises conditions se dégradent, devenant parfois inutilisables ou même dangereuses. Un sous-traitant du Pentagone chargé d’entraîner les rebelles syriens est mort en juin 2015 lorsque le RPG de 30 ans qu’il manipulait a explosé dans un champ de tir en Bulgarie.

La destruction du système de contrôle des armements

Le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement en armes de la Syrie dépend non seulement du maintien du secret de la destination finale des armes, mais aussi – selon les experts qui ont examiné les preuves obtenues par le BIRN et l’OCCRP – du fait que les pays fournisseurs d’Europe de l’Est ne posent pas trop de questions sur les raisons pour lesquelles les États-Unis recherchent autant d’armes du bloc de l’Est.

Un certificat d’utilisateur final valide garantissant la destination finale des armes et des munitions est une condition légale internationale standard pour obtenir une licence d’exportation d’armes, mais un certificat d’utilisateur final délivré par le SOCOM dans le cadre du programme Syrie et vu par le BIRN et l’OCCRP ne mentionne pas le pays du Moyen-Orient.

Au lieu de cela, il cite le SOCOM comme l’utilisateur final, en dépit du fait que l’armée américaine n’utilise pas elle-même les armes du bloc de l’Est. Le document stipule que « le matériel sera utilisé à des fins de défense en usage direct par le gouvernement américain, transféré au moyen de subventions sous forme d’éducation militaire ou de programme de formation ou d’aide à la sécurité ».

Le texte du document est similaire à celui de quatre certificats d’utilisateur final SOCOM qui ont été divulgués en ligne plus tôt ce mois-ci, et qui décrivent en détail comment les armes ou les munitions seront destinées « à l’usage exclusif du Commandement des opérations spéciales des États-Unis, de ses alliés et partenaires de l’OTAN à l’appui de la formation, de l’aide à la sécurité et des opérations de stabilité ».

Dans une réponse écrite détaillée, le Pentagone n’ a pas contesté la désignation de l’armée américaine comme utilisateur final, ajoutant qu’il considérait le transfert d’armes aux rebelles syriens comme faisant partie de son programme « d’assistance à la sécurité », terme qu’il utilise dans le document juridique.

Mais Patrick Wilcken, chercheur en armement à Amnesty International, a qualifié ces certificats d’utilisateur final de « très trompeurs » et a ajouté : « Un certificat d’utilisateur final qui ne contiendrait pas cette information [destination finale] serait se tirer une balle dans le pied et extrêmement inhabituel ».

Washington n’a pas encore ratifié le Traité sur le commerce des armes de l’ONU, un accord international visant à réglementer le transfert d’armes en empêchant le détournement d’armes vers des zones de guerre et en améliorant la transparence, et n’est donc pas juridiquement lié par celui-ci. Mais en tant que signataire, on s’attend à ce que les États-Unis ne sapent pas l’accord, ce dont Wilcken accuse Washington de faire.

En tant que membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’OSCE, Washington a toutefois signé une série de mesures pour prévenir le trafic d’armes – y compris une décision contraignante selon laquelle les certificats d’utilisateur final incluent le pays de destination finale.

Les pays exportateurs européens ont ratifié le traité sur le commerce des armes et sont également liés par les décisions de l’OSCE et par les règles encore plus strictes de l’UE, connues sous le nom de politique commune sur les exportations d’armements. Les règles de l’UE s’appliquent à la plupart des membres potentiels.

En vertu du traité sur le commerce des armes et de la politique commune de l’UE, les exportateurs doivent évaluer les risques que des armes et des munitions soient détournées et utilisées pour commettre des crimes de guerre ou « porter atteinte à la paix et à la sécurité » avant de délivrer une licence.

Sans connaître la destination finale, une telle évaluation est impossible, ce qui signifie que les pays exportateurs agissent « par négligence », a dit M. Wilcken.

Roy Isbister de Saferworld, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour renforcer les contrôles sur le commerce international des armes, a déclaré : « Si les États-Unis manipulent le processus et fournissent une couverture pour que d’autres prétendent ignorer les utilisateurs finaux des armes en question, c’est l’ensemble du système de contrôle qui est en danger ».

Les autorités roumaines, bulgares, tchèques, serbes, ukrainiennes et géorgiennes se sont vu remettre des documents d’achat américains indiquant que les armes qu’elles avaient exportées étaient destinées à la Syrie. La Roumanie, la République tchèque et la Serbie ont déclaré à BIRN et à l’OCCRP qu’elles avaient accordé des licences d’exportation aux États-Unis, et non à la Syrie, qui étaient considérées comme la destination finale. Le ministère des Affaires étrangères de Prague a ajouté qu’il soutenait la lutte des États-Unis contre l’EI, mais a refusé de confirmer qu’il était au courant de la destination finale des armes.

Le ministère géorgien de la défense a indiqué qu’un accord d’exportation était en cours de négociation mais qu’il n’avait pas reçu de certificat d’utilisateur final du Pentagone et qu’aucun contrat n’avait été signé. L’Ukraine et la Bulgarie n’ont pas répondu aux demandes d’éclaircissements.

La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Pologne, le Kazakhstan et l’Afghanistan, qui ont tous accepté d’exporter vers le SOCOM ou Picatinny pour une destination indéterminée depuis septembre 2015, ont également été invités à indiquer s’ils savaient si ces armes avaient échoué en Syrie.

La Bosnie-Herzégovine a confirmé qu’elle avait délivré des licences d’exportation au SOCOM mais pas à la Syrie, tandis que la Pologne et la Croatie ont déclaré qu’elles respectaient toutes les règles internationales. Le Kazakhstan et l’Afghanistan n’ont pas répondu.

Les autorités allemandes semblent avoir été moins à l’aise avec le fonctionnement du pipeline d’armes. Une fuite de courrier électronique du Pentagone obtenue par le BIRN et l’OCCRP révèle comment Berlin est devenue « très sensible » aux énormes quantités d’armes du bloc de l’Est qui traversaient son territoire pour se rendre dans des bases américaines, fo.

Les armes continuent à affluer en Syrie pour combattre l’EI, et des craintes grandissent quant à ce qui arrivera aux armes et aux combattants lorsque les djihadistes seront vaincus.

Wilcken a dit qu’il craignait pour l’avenir du Moyen-Orient.

« Compte tenu de la situation très complexe et délétère en Syrie… et de l’existence de nombreux groupes armés accusés d’abus graves », a-t-il déclaré. « Il est difficile de voir comment les États-Unis pourraient s’assurer que les armes envoyées dans la région ne seront pas utilisées à mauvais escient. »

Autres rapports de Pavla Holcova, Maria Cheresheva, Roxana Jipa, David Bloss, Roberto Capocelli, Ana Babinets, Atanas Tchobanov, Aubrey Belford et Frederik Obermaier.

Cette enquête est produite par BIRN dans le cadre du projet Paper Trail to Better Governance.