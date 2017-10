Le Premier ministre israélien Netanyahu mène le président étatsunien à la guerre contre l'Iran (ICH)

Le Premier ministre israélien Netanyahu mène le président étatsunien à la guerre contre l'Iran

Article originel : Israel’s Prime Minister Netanyahu Is Leading US President Trump to War with Iran

Par James Petras*

ICH

Traduction SLT

Les généraux James Mattis (Secrétaire à la Défense des États-Unis) et John Hyten (Chef du Commandement stratégique des États-Unis) peuvent-ils prévenir une catastrophe?

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et les présidents des 52 grandes organisations étatsuniennes pro-israéliennes mènent le président Trump, comme un chiot en laisse, dans une guerre majeure avec l'Iran. Les hystériques' 52 Présidents' et 'Bibi' Netanyahu s'affairent à faire des prédictions sur l'Holocauste qu'un Iran non nucléaire se prépare à 'vaporiser' Israël,, Le président étatsunien bouffon Trump a avalé cette fantaisie dans son entièreté et pousse notre nation vers la guerre pour le bien d'Israël et de ses partisans et agents basés aux Etats-Unis. Nous citerons dix exemples récents de politiques d'auteurs israéliens, mises en œuvre par Trump dans sa marche vers la guerre (il y en a des dizaines d'autres).

1. Après de nombreuses années, Israël et les " 52 Présidents " ont finalement fait retirer les Etats-Unis de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en raison de sa documentation détaillée sur les crimes israéliens commis contre le peuple palestinien. Trump s'est conformé à leurs exigences. 2. Tel-Aviv a exigé qu'un fanatique sioniste et partisan de l'occupation illégale des terres palestiniennes par les colons juifs, l'avocat David Friedman, soit nommé ambassadeur étatsunien en Israël. Trump s'y est plié, malgré le conflit d'intérêts manifeste de l'ambassadeur. 3. Israël a lancé des vagues de bombardements sauvages contre les troupes et les installations du gouvernement syrien engagées dans une guerre contre les terroristes mercenaires de l'Etat islamique (EI). Israël, qui avait soutenu les terroristes dans son ambition de démanteler l'État syrien séculier, a exigé le soutien des États-Unis. Trump s' y est plié et a envoyé plus d'armes étatsuniennes aux terroristes antigouvernementaux.

4. Israël a dénoncé le cadre de l'accord nucléaire iranien de 2015 et le plan d'action global conjoint signé par six grands États et les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies (États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Chine et Russie). Furieux, Netanyahu a exigé que le président Trump suive Tel-Aviv et abroge l'accord multipartite signé par son prédécesseur, Barack Obama. Trump s'y est conformé et les États-Unis risquent de violer ouvertement leur accord international. Trump est le perroquet des protestations de Netanyahu à la lettre : Il se délecte que l'Iran, bien que techniquement en conformité, ait violé "l'esprit de l'accord" sans citer un seul cas de violation réelle. Les cinq autres signataires de "l'Accord", l'armée US et l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations unies ont à plusieurs reprises certifié le strict respect de l'accord par l'Iran. Trump rejette les preuves d'innombrables experts parmi les alliés étatsuniens et "ses propres généraux", tout en embrassant les mensonges hystériques d'Israël et des "52". Qui aurait cru que l'homme d'affaires "à la tête dure", Trump, serait si " spirituel " quand il s'agit d'honorer et de rompre les traités et les accords ! 5. Israël et les " 52 " ont exigé que Washington emprisonnent et condamnent à payer une amende les citoyens étatsuniens qui ont exercé leur droit constitutionnel de liberté d'expression en soutenant la campagne internationale de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS), qui vise à mettre fin à l'occupation israélienne illégale des terres palestiniennes et un terme aux crimes contre les Palestiniens. Trump a obéi. Des Etatsuniens pourraient bientôt faire face à plus d'une décennie de prison et de paupéristaion économique pour avoir soutenu un boycott économique pacifique des produits des colons israéliens. Cela représentera une violation sans précédent de la Constitution étatsunienne. À l'heure actuelle, les fonctionnaires étatsuniens, comme les enseignants de certains États US, sont confrontés à la perte d'emplois parce qu'ils refusent de signer un "serment de loyauté" de ne pas boycotter les produits provenant des colonies illégales d'Israël. Les victimes désespérées des inondations et des catastrophes naturelles au Texas se voient refuser l'accès aux fonds publics d'aide des contribuables étatsuniens, à moins qu'elles ne signent des serments de loyauté similaires au soutien d'Israël.

6. Israël a exigé que les États-Unis nomment Jared Kushner, avocat sioniste fanatique de l'immobilier, Jason Greenblatt et spéculateur immobilier, comme négociateurs de paix au Moyen-Orient. Mme Trump a nommé Nikki Haley, femme d'affaires de la Caroline du Sud, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Israël a fait pression pour que Mme Haley soit la première gouverneure étatsunienne à criminaliser le soutien au mouvement pacifique du BDS. 7. Trump s'est opposé à l'avis de "ses généraux" dans son propre cabinet concernant le respect par l'Iran de l'accord nucléaire, et a choisi de se conformer aux demandes de Netanyahu. 8. Trump soutient le projet israélien de longue date visant à organiser une prise de contrôle kurde du nord de l'Irak, en s'emparant de la riche province pétrolière de Kirkouk et en divisant définitivement la nation irakienne autrefois laïque et nationaliste. Trump a envoyé des armes et des conseillers militaires aux Kurdes de Syrie déchirés par la guerre alors qu'ils tentent de s'emparer d'un territoire pour un "Kurdistan" distinct. Cela fait partie d'un plan israélien visant à subdiviser le Moyen-Orient en "Statelets" tribaux impuissants. 9. Trump a rejeté la demande du gouvernement turc d'extrader Fethullah Gulen, auto-exilé aux Etats-Unis depuis 1999, pour son rôle de leader dans le coup d'État militaire raté de 2016. 10. Comme tous ses prédécesseurs, Trump est totalement soumis aux lobbies dirigés par Israël (comme l'AIPAC), qui opèrent pour le compte d'une puissance étrangère, en violation de la loi de 1938 sur l'enregistrement des agents étrangers. Trump a choisi son gendre sioniste orthodoxe, Jared Kushner, un investisseur immobilier de Callow et un fervent partisan de la guerre contre l'Iran, comme conseiller principal en matière de politique étrangère.

Le fait que le président Trump se prosterne de manière irresponsable face à Israël et ses agents étatsuniens a causé un profond malaise parmi les généraux de son cabinet, ainsi que parmi les officiers militaires étatsuniens en service actif et retraités, qui sont sceptiques quant à la campagne de Tel-Aviv en faveur de guerres étatsuniennes ouvertes au Moyen-Orient. Dix raisons pour lesquelles les officiers militaires appuient l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. La configuration de puissance Netanyahu-"Israel en Premier" à Washington a réussi à convaincre Trump de défaire l'accord nucléaire avec l'Iran. Cela allait à l'encontre des conseils et des souhaits des hauts généraux étatsuniens à la Maison-Blanche et des officiers de service actif sur le terrain qui appuient l'accord et reconnaissent la coopération de l'Iran.

Les généraux ont dix bonnes raisons de rejeter l'initiative Netanyahu-Trump visant à détruire l'accord : 1. L'accord fonctionne. Selon tous les observateurs fiables, indépendants et officiels, y compris l'Agence internationale de l'énergie atomique, la communauté étatsunienne du renseignement et le secrétaire d'État étatsunien - l'Iran respecte sa partie de l'accord.

2. Si Trump viole l'accord, co-signé par les 6 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, afin de suivre les caprices d'Israël et de sa bande de' 52', le gouvernement étatsunien perdra toute crédibilité auprès de ses alliés. L'armée étatsunienne sera toute aussi corrompue dans ses relations actuelles et futures avec l'OTAN et d'autres "partenaires" militaires.

3. La violation de l'accord obligera les Iraniens à redémarrer leurs programmes d'armement nucléaire et de défense avancée, ce qui augmentera le risque d'une confrontation militaire déclenchée par Israël et Trump. Toute guerre entre les États-Unis et l'Iran sera prolongée, ce qui coûtera la vie à des dizaines de milliers de soldats étatsuniens, à ses bases terrestres dans les États du Golfe et à des navires de guerre dans le golfe Persique. Une guerre à grande échelle avec l'Iran, un pays vaste et bien armé, serait une catastrophe pour toute la région.

4. Les généraux étatsuniens savent, d'après leurs expériences antérieures sous l'administration George W. Bush, que les responsables sionistes à Washington, en étroite collaboration avec les dirigeants Israéliens, ont travaillé sans relâche pour organiser l'invasion étatsunienne de l'Irak et la guerre prolongée en Afghanistan. Cela a entraîné la mort et les blessures chez de centaines de milliers de militaires étatsuniens, ainsi que des millions de victimes civiles dans les pays envahis. Le chaos qui s'en est suivi a créé les énormes crises de réfugiés qui menacent aujourd'hui la stabilité de l'Europe. Les généraux considèrent les Israël-Firsters comme des bellicistes irresponsables et des propagandistes des médias, qui eux ne "risquent pas leur peau" à travers n'importe quel service dans les forces armées étatsuniennes. Ils sont considérés à juste titre comme des agents d'une entité étrangère.

5. Les généraux étatsuniens ont appris la leçon des guerres en Irak, en Syrie, en Libye et en Somalie - où des interventions désastreuses ont conduit à des défaites et à la perte d'importants alliés régionaux potentiels.

6. Les généraux étatsuniens, qui travaillent avec le secrétaire d'État Rex Tillerson pour négocier un accord avec la Corée du Nord, savent que Trump est en train de rompre un accord négocié avec l'Iran,ce qui ne fait que renforcer la méfiance de la Corée du Nord à l'égard des États-Unis et renforcera son opposition à un règlement diplomatique sur la péninsule coréenne. Il est clair qu'une guerre à grande échelle avec la Corée du Nord armée de l'arme nucléaire pourrait anéantir des dizaines de milliers de soldats étatsuniens et d'alliés dans toute la région et tuer ou déplacer des centaines de milliers, voire des millions, de civils.

7. Les généraux étatsuniens sont profondément troublés par l'idée que leur commandant en chef, le président élu des États-Unis, reçoit ses ordres d'Israël et de ses mandataires étatsuniens. Ils n'aiment pas commettre le sang et impliquer le trésor étatsunien pour une puissance étrangère dont la politique n' a fait que dégrader l'influence étatsunienne au Moyen-Orient. Les généraux veulent agir pour défendre les intérêts nationaux des États-Unis et non ceux de Tel-Aviv.

8. Les responsables militaires étatsuniens sont mécontents du fait qu'Israël reçoive les armes et la technologie militaires étatsuniennes les plus avancées, qui ont été subventionnées par les contribuables étatsuniens. Dans certains cas, les Israéliens reçoivent des armes étatsuniennes avancées avant même que les troupes étatsuniennes ne les possèdent. Ils savent également que des agents de renseignement israéliens (et des citoyens étatsuniens) ont espionné les États-Unis et reçu des informations militaires confidentielles afin de prévenir la politique étatsunienne. Israël opère aux Etats-Unis en toute impunité !

9. Les généraux étatsuniens sont préoccupés par la négociation d'accords avec la Chine sur des questions militaires stratégiques d'importance mondiale. La constante collaboration et le fait de ramper vers Israël, une entité économique mondiale insignifiante, a réduit le prestige et le statut des États-Unis, ainsi que la confiance de la Chine dans la validité de tout accord militaire avec les Etatsuniens.

10. La dépendance totale de Trump à l'égard de ses conseillers pro-israéliens, ancrés dans son régime, au détriment des services de renseignements militaires étatsuniens, a conduit à la construction d'un gouvernement parallèle, opposant le Président et ses conseillers sionistes à ses généraux. Cela révèle certainement l'hypocrisie totale de la promesse faite par Trump dans sa campagne présidentielle de "représenter l'Amérique à nouveau grande". Sa pratique et sa politique de promotion de la guerre avec l'Iran pour le bien d'Israël placent l'intérêt national étatsuniens et les conseils des généraux étatsuniens au dernier rang et ne redonneront jamais du prestige aux Etats-Unis.

La décision de Trump de ne pas certifier le respect de l'accord par l'Iran et sa décision finale de remettre au Congrès étatsunien la décision finale sur un accord international signé par les six membres du Conseil de sécurité de l'ONU est inquiétante : il a en effet donné les pouvoirs de guerre potentiels à une législature corrompue, souvent ridiculisée en tant que "territoire occupé par Israël", qui s'est toujours rangé du côté des guerriers sionistes israéliens et étatsuniens. Trump est en train de snober "son" département d'État, le Pentagone et les différentes agences de renseignement étatsuniennes tout en cédant aux exigences de zélotes sionistes comme le sénateur de New York Charles Schumer, alter ego de Netanyahu au Sénat étatsunien et un énorme promoteur de la guerre avec l'Iran. Conclusion Le refus de Trump de certifier le respect par l'Iran de l'accord nucléaire reflète la puissance écrasante d'Israël au sein de la présidence étatsunienne. Le reproche de Trump à ses généraux et au secrétaire d'État Tillerson, au Conseil de sécurité des Nations unies et aux cinq principaux cosignataires de l'accord de 2015 avec l'Iran, expose la dégradation avancée de la présidence étatsunienne et du rôle des États-Unis dans la politique mondiale. Tous les anciens présidents étatsuniens ont été influencés par les milliardaires et les millionnaires irréductibles pro-Israël, qui ont financé leurs campagnes électorales. Mais à l'occasion, certains "commandants en chef" ont décidé de poursuivre des politiques favorisant l'intérêt national étatsunien au détriment des ambitions belliqueuses d'Israël. Éviter une guerre catastrophique au Moyen-Orient, est un exemple de ce genre de situation : Obama a choisi de négocier et de signer un accord nucléaire avec l'Iran. L'imbécile utile de Tel-Aviv, Donald Trump, a l'intention de briser l'accord et de pousser cette nation plus loin dans l'enfer de la guerre régionale. À cet égard, l'opinion internationale s'est ralliée aux généraux étatsuniens. Seuls Israël et ses acolytes étatsuniens sur Wall Street et Hollywood applaudissent à l'acrobatie belliqueuse et fulgurante de Trump !