Le rôle des Etats-Unis dans la guerre au Yémen doit prendre fin, des législateurs étatsuniens l'exigent (Fox News)

Le rôle des Etats-Unis dans la guerre au Yémen doit prendre fin, des législateurs étatsuniens l'exigent Article originel : America's role in Yemen war must end, US lawmakers demand Fox News Traduction SLT

Le projet de loi, qui exige que les forces étatsuniennes soient retirées des "hostilités non autorisées" au Yémen dans un délai de 30 jours en vertu de la loi sur les pouvoirs de guerre, a été présenté par le représentant Ro Khanna, (Démocrate de Californie) qui a déclaré à Fox News que 30 législateurs - républicains et démocrates - appuient le projet de loi. Il a déclaré qu'il était optimiste que la mesure serait mise au vote.

Hadi a été renversé par les rebelles Houthi, un groupe chiite minoritaire financé et soutenu par l'Iran, et s'est aligné sur l'ancien président du Yémen, Ali Abdullah Saleh, qui a été évincé.

Les rebelles ont pris le contrôle de parties importantes du pays - y compris la capitale Sanaa - et ont forcé Hadi à s'exiler en Arabie saoudite.

En deux ans, le conflit dévastateur a détruit la plus grande partie du pays et a coûté la vie à plus de 10 000 personnes. Elle a également entraîné une épidémie de choléra sans précédent qui a infecté plus de 700 000 personnes et déplacé des millions d'autres dans ce qui était déjà considéré comme le pays le plus pauvre du Moyen-Orient avant même la guerre...



