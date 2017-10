Le Sahel victime de la "stupide guerre de la Libye" menée par Sarkozy et Cameron (Canard enchaïné)

Samedi 21 octobre, invité à Europe 1, le général Desportes, ancien patron des Ecoles de guerre, a qualifié de "stupide" la guerre menée en 2011 par Nicolas Sarkozy et David Cameron, avec le soutien de Barack Obama et l'approbation de François Hollande. Ces quatre anciens chefs d'Etat méritaient bien cette accusation, et, au sein de l'état-major des armées, personne n'a envie de critiquer l'expression brutale utilisée par le général Desportes. Voilé six mois, Hervé Bentégeat, ancien chef d'état-major (de 2002 à 2006), avait déjà condamné cette guerre, survenue alors qu'il n'était plus qu'un simple retraité. "On en a profité, rappelait-il, pour faire disparaître Kadhafi (...) et on est partis le plus vite possible, en laissant derrière nous le chaos" ("Le Figaro", 3/4).

Un chaos que le président de l'Union africaine, le chef de l'Etat guinéen, Alpha Condé, décrit aujourd'hui en ces termes : "La destruction de la Libye et l'élimination de Kadhafi ont fait de ce pays un cancer, dont les métastases nous touchent, nous, Africains, plus que quiconque" (Jeune Afrique, 22/10).

Un document de l'ONU prouve l'importance de ces "métastatses" au Mali et dans les Etats du Sahel. Sous la signature du secrétaire général des Nations unies, ce rapport de 28 pages, daté du 28 septembre, publie les résultats terrifiants de l'enquête menée, sur place par Mahamat Saleh Annadif, le "représentant spécial" de l'organisation internationale : multiplications des attentats, audace des groupes terroristes disposant de 4x4, de motos et du nerf de la guerre...



Lire la suite dans le Canard enchaîné du 25.10.17.