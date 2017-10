Voici le seul paragraphe que vous devez lire dans les archives de l'assassinat de JFK qui pourrait tout changer (TruePundit / LewRockwell.com)

En résumé, ICH revient sur l'assassinat de JFK à partir d'un paragraphe d'une archive déclassifiée de JFK publiée par TruePundit.com. en date du 27.10.17 Selon cette archive : "le "Rapport du chirurgien général" sur l'assassinat a déclaré que la première balle est entrée dans la gorge du président sous la pomme d'Adam, ce qui montre clairement que deux personnes ont été impliquées avec un premier coup de feu tiré à partir du pont de l'autre côté du parc, en face de la voiture. Pour étayer cette affirmation, POTITO a déclaré qu'il y avait un trou de balle dans le pare-brise de la voiture du Président...". ICH fait le lien avec un article de Douglas P.Horne* sur LewRockwell.com datant de 2012.

Dans cet article l'auteur allègue que le documentaire The Men Who Killed Kennedy Partie 7 diffusé dans l'émission "Smoking Gun" censuré par la suite sur History Chanel, l'aurait été en raison d'images révélant la présence d'un impact de balles dans le pare-brise de la limousine de JFK révélant la présence d'un deuxième tireur en face du véhicule, alors que le tir de Lee Harvey Oswald provenait de derrière le véhicule. L'auteur de cet article revient sur les 6 témoins qui ont révélé à l'époque la présence d'un trou de balle dans le pare-brise de la Limousine. On regrettera que l'auteur ne publie pas les photos issus du DVD censuré dont il allègue qu'elle contienne la photo du trou dans le pare-brise.

TruePundit.com prévient que l'un des paragraphes importants déterrés des 3 000 documents inédits ébranlera les Patriotes sur l'assassinat du président John F. Kennedy. Ou peut-être pire. Les trois paragraphes importants. Ce n'est pas joli.

Mais il est probable que le président Donald Trump comprenne ce que Kennedy a compris, ce qui semble maintenant avoir conduit à son assassinat : Le gouvernement fantôme incontrôlable de ce pays menace le tissu et l'avenir des États-Unis. Voyez par vous-même. Pour rappel, voici la position du tireur présumé expliquée...

Alors, comment expliquent-ils cela... A partir de la note du FBI en date du 31 janvier 1964...

Pour plus de clarté... ... le "Rapport du chirurgien général" sur l'assassinat a déclaré que la première balle est entrée dans la gorge du président sous la pomme d'Adam, ce qui montre clairement que deux personnes ont été impliquées avec un premier coup de feu tiré à partir du pont de l'autre côté du parc, en face de la voiture. Pour étayer cette affirmation, POTITO a déclaré qu'il y avait un trou de balle dans le pare-brise de la voiture du Président... Ce n'est pas exactement le récit qui a été vendu au monde - et certainement pas le récit que J. Edgar Hoover a proclamé être le récit à transmettre au monde. Voici Douglas P. Horne, via LewRockwell.com, détaillant la preuve photographique d'un trou de balle dans le pare-brise de la limousine de JFK "caché à la vue de tous".

En 2009, j'ai cru avoir découvert de nouvelles preuves dans l'assassinat de JFK jamais rapportées par personne d'autre : des photographies convaincantes d'un trou de balle dans le pare-brise de la limousine de JFK qui avait été rapporté par six témoins crédibles. J'ai revu cette preuve aujourd'hui, et je suis plus convaincu que jamais que le trou de la balle dans le pare-brise de la limousine est ce que je vois dans ces images. Mais les lecteurs de cet article n'ont pas à me croire sur parole - vous pouvez examiner les images vous-même et vous faire votre propre opinion. La preuve est contenue dans l'un des épisodes interdits et supprimés de The Men Who Killed Kennedy de Nigel Turner - l'épisode 7 de la série, intitulé "The Smoking Guns", qui a été diffusé en 2003, puis retiré de la circulation par The History Channel en réponse à d'intenses pressions politiques exercées par les anciens assistants Jack Valenti et Bill Moyers de LBJ. Je vais vous raconter les preuves étonnantes que j'ai trouvées dans cet épisode à la fin de cet article, mais d'abord nous devons préparer le terrain en passant en revue le témoignage oculaire sur les dommages au pare-brise observé le jour de l'assassinat de JFK, le vendredi 22 novembre 1963; ainsi que trois jours plus tard, le lundi 25 novembre 1963.

Introduction Avant de révéler les détails de la "nouvelle" preuve photographique dont je parle ici, passons en revue le tableau d'ensemble, le "paysage de la preuve" sur cette question (voir les pages 1439-1450 du volume V de mon livre, Inside the Assassination Records Review Board, pour plus de détails) :

(1) Les patrouilleurs motocyclistes de Dallas Stavis Ellis et H. R. Freeman ont tous deux observé un trou de balle pénétrant dans le pare-brise de la limousine de l'hôpital Parkland. Ellis a déclaré à l'interviewer Gil Toff en 1971 : " Il y avait un trou dans le pare-brise avant gauche... On pouvait y mettre un crayon... on pouvait prendre un crayon d'écriture ordinaire... et y coller un crayon ". Je pouvais le toucher... c'était un trou de balle. On pouvait dire ce que c'était "[David Lifton a publié ces citations dans son livre de 1980, Best Evidence.]

(2) Richard Dudman, journaliste de St. Louis Post-Dispatch a écrit un article publié dans The New Republic, le 21 décembre 1963, dans lequel il déclarait : "Quelques-uns d'entre nous ont remarqué le trou dans le pare-brise lorsque la limousine se tenait à l'entrée de secours après que le Président eut été transporté à l'intérieur. Je ne pouvais pas m'approcher assez près pour voir de quel côté était l'endroit en forme de coupe qui indique qu'une balle avait transpercé le verre de l'autre côté." (3) Evalea Glanges, étudiante en médecine de deuxième année inscrite à la Southwestern Medical University de Dallas, juste à côté de l'hôpital Parkland, a déclaré à l'avocat Doug Weldon en 1999 : "C'était un trou vraiment propre". Dans une interview enregistrée sur bande vidéo diffusée dans l'épisode 7 de Nigel Turner's The Men Who Killed Kennedy, intitulée "The Smoking Guns," elle a déclaré : " c'était très clair, c'était un trou de balle à travers le pare-brise de la voiture, de l'avant vers l'arrière... c'était comme une balle à grande vitesse qui avait pénétré d'avant en arrière dans cette vitre de verre". Au moment de l'entrevue, Glanges occupait le poste de président du département de chirurgie à l'hôpital John Peter Smith de Fort Worth. Elle avait été une experte en armes à feu toute sa vie adulte.

(4) M. George Whitaker, Sr., cadre supérieur à l'usine Rouge de Ford Motor Company à Detroit, Michigan, a déclaré à Doug Weldon, avocat (et professeur de justice pénale), en août 1993, dans une conversation enregistrée sur bande, qu'après s'être présenté au travail le lundi 25 novembre, il a découvert la limousine de JFK - un article unique en son genre qu'il a identifié sans équivoque - dans le bâtiment B de l'usine Rouge, l'intérieur étant décapé et en voie de remplacement, et le pare-brise enlevé. Il a ensuite été contacté par l'un des vice-présidents de la division pour laquelle il travaillait et a reçu l'ordre de se présenter immédiatement au laboratoire de l'usine de verre. Après avoir frappé à la porte verrouillée (ce qu'il a trouvé le plus inhabituel), deux de ses subordonnés l'ont fait entrer et ont découvert qu'ils étaient en possession du pare-brise qui avait été retiré de la limousine JFK. On leur avait dit de l'utiliser comme gabarit et de lui donner une forme identique à un nouveau pare-brise - et de ramener ensuite le nouveau pare-brise au bâtiment B pour qu'il soit installé dans la limousine présidentielle qui était rapidement reconstruite. Whitaker a déclaré à Weldon (citant la bande audio de l'entrevue de 1993) : "Et le pare-brise était percé d'un trou de balle qui venait de l'extérieur... c'était un bon trou de balle propre, droit, de l'avant. Et tu peux dire, quand la balle frappe le pare-brise, comme quand tu frappes une pierre ou quelque chose, que se passe-t-il ? Le dos s'écaille et le front peut avoir un trou d'épingle dedans... celui-ci avait un trou rond propre à l'avant et la fragmentation sortant de l'arrière" a déclaré Whitaker. Il est finalement devenu surintendant de sa division et a été placé en charge de cinq divisions d'usine. Il a également déclaré à Weldon que le pare-brise d'origine, avec le trou de balle à l'intérieur, avait été brisé et démoli - comme prévu - après la fabrication du nouveau pare-brise.

Lorsque Doug Weldon a interviewé Whitaker en août 1993, son témoin a insisté sur l'anonymat. Weldon a relaté l'histoire sans dévoiler le nom de Whitaker dans son excellent article complet intitulé : "The Kennedy Limousine: Dallas 1963", qui a été publié dans l'anthologie de Jim Fetzer Murder in Dealey Plaza, en 2000. Après que Weldon eut interviewé Whitaker en août 1993, M. Whitaker écrivit par la suite - le 22 novembre 1993 (le 30e anniversaire de l'assassinat du président Kennedy) - tout ce dont il se souvenait des événements qu'il avait vus concernant la limousine présidentielle et son pare-brise. Après la mort de George Whitaker en 2001, sa famille a rendu public son testament écrit à Nigel Turner, qui, avec leur permission, a révélé le nom de M. Whitaker, ainsi que le texte de son " mémo pour l'histoire " dans l'épisode 7 de The Men Who Killed Kennedy," The Smoking Guns ".

Dans "The Smoking Guns", le texte de la note de Whitaker peut être lu à l'écran en utilisant la technologie de l'image fixe avec le DVD de l'épisode. Il disait, en partie : "Quand[je] suis arrivé au laboratoire, la porte était verrouillée. On m'a laissé entrer. Il y avait 2 ingénieurs verriers. Ils avaient un pare-brise de voiture avec un trou de balle dedans. Le trou était à environ 4 ou 6 pouces à droite du rétroviseur extérieur[vu de l'avant]. L'impact venait de l'avant du pare-brise. Si vous avez passé 40 ans dans le verre[illisible] vous savez d'où venait l'impact."

(5) Le sixième témoin crédible de la présence d'un trou de balle dans le pare-brise de la limousine est l'agent des services secrets Charles Taylor, Jr. qui rédige un rapport le 27 novembre 1963 dans lequel il détaille ses activités visant à assurer la sécurité de la limousine immédiatement après le retour de la voiture à Washington après l'assassinat. La limousine de JFK et la voiture de suivi des services secrets connue sous le nom de "Queen Mary" arrivèrent à la BFA Andrews à bord d'un avion cargo à hélice C-130 vers 20 h 00 le 22 novembre 1963. L'agent Taylor a pris la limousine présidentielle alors qu'elle était conduite d'Andrews AFB au garage de la Maison-Blanche, 22e rue et M Street, N. -O. Dans son rapport sur ce qu'il a vu à l'intérieur du garage de la Maison-Blanche lors de l'inspection du véhicule, il a écrit : "De plus, il faut souligner le petit trou juste à gauche du centre du pare-brise, d'où les fragments de balles ont été retirés". Résumé des témoignages des témoins oculaires d'un trou de balle dans le pare-brise de la limousine de JFK. En résumé, six témoins crédibles - Stavis Ellis, H. R. Freeman, Richard Dudman, Evalea Glanges, George Whitaker et Charles Taylor - ont tous rapporté avoir vu un trou de balle dans le pare-brise de la limousine de JFK le jour de l'assassinat (pour cinq des six témoins) ou le lundi suivant (dans le cas de M. Whitaker, qui n'a pas vu la limousine mais son pare-brise).

Deux de ces témoins - Evalea Glanges et George Whitaker - étaient absolument convaincus que la balle qui avait causé les dommages était une balle tirée de l'avant, qui avait pénétré dans la surface avant du pare-brise et était sortie par la surface intérieure.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? Parce que si c'est vrai, la seule preuve de la présence d'un trou de balle dans le pare-brise réfute le mythe d'un seul assassin défendu par le gouvernement étatsunien depuis 49 ans maintenant, puisque l'assassin accusé, Lee Harvey Oswald, était censé tirer d'en haut et derrière la limousine alors qu'il descendait la rue Elm.

La preuve du pare-brise a été deux fois étouffée - remplacée - par le gouvernement des États-Unis... Le pare-brise dont il est fait mention aujourd'hui aux Archives nationales n'est pas le pare-brise qui se trouvait dans la limousine présidentielle de la rue Elm, à Dallas, le 22 novembre 1963. C'est tout simplement impossible. Pourquoi ? Rappelez-vous, selon George Whitaker, Sr. de la Ford Motor Co., l'original a été détruit, par commande de la compagnie, après qu'il ait été utilisé comme modèle pour en faire un autre le 25 novembre 1963.

Mais c'est pire que ça. Le premier remplacement, celui installé par les deux techniciens de laboratoire de Whitaker à Detroit, a été endommagé du mauvais côté par une organisation incompétente des services secrets (incompétente non seulement pour protéger le 35e président, mais aussi pour camoufler les faits). L'agent des services secrets Roy Kellerman (qui était assis en place avant droite de la limousine à Dallas) a témoigné devant la Commission Warren, en mars 1964, que lorsqu'il a examiné le pare-brise (évidemment celui de remplacement, installé par l'équipe de Whitaker à Detroit) le 27 novembre, il était lisse à l'extérieur et endommagé à l'intérieur. Cela correspond aux dommages causés par un impact sur la face avant du pare-brise. (Le verre de sécurité présente des dommages du côté opposé où il est heurté). Le chercheur Robert P. Smith (tel que rapporté par David Lifton dans Best Evidence) a interviewé M. Bill Ashby, chef d'équipe à la Arlington Glass Company, qui a dit à Smith qu'il avait enlevé le pare-brise de la limousine à Washington, D. C., le 27 novembre, après que Roy Kellerman eut senti la surface intérieure plus tôt dans la journée et déterminé qu'elle était endommagée à l'intérieur et lisse à l'extérieur.

Mais le pare-brise des Archives nationales présente aujourd'hui de longues fissures - pas un trou de balle traversé - et il est endommagé à l'extérieur, ce qui est le contraire de ce que Kellerman a noté lors d'un examen physique le 27 novembre.

Willard Hess, copropriétaire de la firme automobile Hess and Eisenhardt à Cincinnati, Ohio, a déclaré à Doug Weldon que son entreprise avait également remplacé le pare-brise de la limousine présidentielle et que le verre enlevé était du verre de sécurité standard, ce qui concorde avec ce que George Whitaker a déclaré que son équipe avait réinstallé dans la limousine de Detroit, immédiatement après l'assassinat. Hess et Eisenhardt ont remplacé le verre de sécurité standard par du verre spécial résistant aux balles fabriqué par la Pittsburgh Plate Glass Company. (Vraisemblablement, le pare-brise enlevé par Hess et Eisenhardt était le deuxième nouveau pare-brise installé - par la Arlington Glass Company - le 27 novembre 1963, et est celui des Archives nationales aujourd'hui. M. Hess a dit à Weldon que le pare-brise de son entreprise n'avait pas été endommagé au moment de son enlèvement. L'implication claire ici est que le pare-brise dans les archives d'aujourd'hui, qui montre des fissures mais pas un trou de balle, a été intentionnellement endommagé par quelqu'un impliqué dans le camouflage après son enlèvement par Hess et Eisenhardt. Ce récit inquiétant de camouflage et de tromperie reflète ce qui se passait avec les preuves médicales de JFK (à savoir les blessures crâniennes et à la gorge du président, les photos d'autopsie et les radiographies) et le film de Zapruder, pendant le week-end qui a suivi l'assassinat, c'est-à-dire la modification et la substitution grossière. Le schéma est le même, et le schéma est celui du mensonge et de la dissimulation intentionnelle de la vérité, en détruisant certaines preuves et en les remplaçant par des preuves altérées. Toute cette substitution de preuves - falsification des blessures avant le début de l'autopsie par une chirurgie post mortem clandestine, altération de certaines des principales photographies d'autopsie et radiographies (et la destruction d'autres) et altération du film Zapruder - visait toutes à supprimer les preuves de coups de feu sur le front (c'est-à-dire la preuve d'une conspiration), de sorte que le gouvernement pouvait plus facilement promouvoir son histoire de l'assassin unique.

... Et le gouvernement des États-Unis a par la suite suborné le parjure dans l'affaire des dommages au pare-brise de la limousine. Malheureusement pour M. Charles Taylor des services secrets, il - comme Galileo Galilei avant l'Inquisition au XVIIe siècle - a été contraint de se rétracter, car il avait commis l'hérésie quand il a écrit dans son rapport officiel le 27 Novembre qu'il avait observé un trou de balle dans le pare-brise de la limousine quand la voiture a été examinée de près dans le garage de la Maison Blanche le soir de l'assassinat, en 1963. Dans sa rétractation de 1976, une déclaration sous serment préparée pour le Comité spécial de la Chambre des communes sur les assassinats (HSCA), Taylor a indiqué qu'il avait changé d'avis après avoir examiné le pare-brise entreposé aux Archives le 19 décembre 1975. Comme Galilée, lorsque ses inquisiteurs l'invitèrent à faire marche arrière, Taylor s'inversa en disant:"... Je n'ai jamais examiné ce trou apparent[le 22 novembre 1963] pour déterminer s'il n' y avait pas eu de pénétration dans la vitre, et je n'ai même pas pu voir le pare-brise dans un environnement bien éclairé...". Ce n'est guère crédible. SA Kinney conduisit la limousine de JFK d'Andrews AFB au garage de la Maison-Blanche le 22 novembre 1963, et Taylor était le seul passager. Le banc du siège arrière (tel que révélé par les horribles photographies couleur prises dans le garage de la Maison-Blanche) était encore couvert de sang, donc nous savons que Taylor n'était pas assis au milieu du sang et des tissus cérébraux, et il est très douteux qu'il s'asseyait dans l'un des sièges de saut inconfortables au milieu de la voiture. Assis dans le siège avant droit de la limousine, il était sûrement assis à l'avant de la limousine, depuis Andrews AFB jusqu'au garage où il a été examiné ce soir-là - un endroit idéal pour remarquer le trou de la balle dans le pare-brise, qui aurait été à portée de main pour lui. Inévitablement, lorsque l'intérieur de la voiture a été démonté ce soir-là dans le garage de la Maison-Blanche par le FBI et des agents des services secrets travaillant ensemble, les lumières devaient être allumées pour cette inspection conjointe cruciale! Taylor a rendu compte de leurs activités en détail dans son rapport, préparé le 27 novembre 1963. Le rapport indique clairement que les agents pouvaient voir ce qu'ils faisaient. Dans ce contexte, considérons la déclaration écrite de Taylor dans son affidavit HSCA de 1976, environ treize ans plus tard, dans laquelle il déclarait : "Je n'ai aucun doute que les fissures [vues dans le pare-brise placé dans les archives et dans les photographies officielles]... les fissures dans les couches intérieures du verre seulement, sont celles que j'ai remarquées lors du voyage de la base Andrews Air Force Base...il est clair pour moi que l'utilisation du mot " trou " pour décrire la faille dans le pare-brise était incorrecte."



L'affidavit sous serment de Taylor en 1976, peu après qu'un membre du gouvernement lui eut demandé d'examiner le pare-brise emballé déposé aux Archives, ne peut être vu et décrit que pour ce qu'il était : un parjure.

Preuve photographique antérieurement connue d'un trou de balle dans le pare-brise Comme je l'ai documenté dans le chapitre 15 de mon livre, Inside the Assassination Records Review Board, la fameuse "photo Altgens" prise sur la rue Elm, celle qui serait équivalente au cadre 255 de Zapruder dans le film existant, apparaît à plusieurs qui l'étudient pour montrer un trou de balle dans le pare-brise dans certaines des versions de cette photographie qui ont été publiées : à savoir, dans The Torch Is Passed (1964), à la page 16; dans le livre de Groden dans The Killing of a President, aux pages 30 et 36; à la page 314 de Pictures of the Pain; et dans la version publiée dans Fetzer's Murder in Dealey Plaza, à la page 149.

Le trou de balle apparent détecté par de nombreux spectateurs sur la photo d'Altgens semble se trouver juste à droite du bord droit du rétroviseur, vu de l'avant. Mais il y a une autre photo d'Altgens, prise sur la rue Elm, montrant Jackie Kennedy sur le coffre de la limousine après l'assassinat, qui montre également des dommages dans la zone du pare-brise qui est à gauche du centre, vu de l'intérieur de la voiture. De façon frustrante, les dommages observés sur cette photo semblent être des fissures provenant d'une zone blanche givrée du pare-brise située à gauche du centre. On le voit le plus clairement à la page 17 du document The Torch Is Passed; à mon avis, on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un trou rond avec deux fissures qui en émanent, ou simplement des fissures. Les versions de piètre qualité de cette image publiées dans The Killing of a President (à la page 42) et dans Pictures of the Pain (à la page 316) sont inutiles pour résoudre ce problème. Par conséquent, toute preuve photographique supplémentaire saisie le jour de l'assassinat pourrait s'avérer décisive dans la résolution du débat sur le pare-brise, une fois pour toutes - ce qui nous ramène au titre de cet article du journal:"Photographic Evidence of Bullet Hole in JFK Limousine Windshield Hiding in Plain Sight" ("Témoignage photographique d'un trou de balle dans le pare-brise de JFK Limousine, caché à la vue de tous.")

CACHÉ À LA VUE DE TOUS DEPUIS 2003 Aux pages 1473-1474 du volume V de mon livre (chapitre 16), j'ai décrit les circonstances dans lesquelles The History Channel, en 2003, a été contraint par des pressions politiques et par la menace d'une action en justice d'arrêter de diffuser les septième, huitième et neuvième épisodes remarquablement populaires de la série The Men Who Killed Kennedy:"The Smoking Guns","The Love Affair" et "The Guilty Men" Non seulement The History Channel. AAE-71255. (Merci à Phil Singer de Chicago, j'ai une série de ces trois DVD interdits.) Non seulement Jack Valenti et Bill Moyers, les anciens assistants de Lyndon B Johnson (LBJ), ont participé à une campagne publicitaire de haut niveau contre The History Channel, mais un Jack Valenti furieux (qui avait longtemps été le principal lobbyiste de la capitale nationale pour l'industrie cinématographique) a convoqué le producteur exécutif des épisodes 7,8 et 9 (y compris l'épisode de LBJ, "The Guilty Men") - Dolores Gavin - à Washington, D. (J'en ai été informé par une professionnelle basée à Hollywood qui avait travaillé avec elle sur le projet; Dolores Gavin elle-même était la source de l'information. Peu de temps après, The History Channel succomba à cette censure manifeste et les trois épisodes furent ajoutés à un nouvel Index Expurgatorius du XXIe siècle.

La cause présumée de cette censure par l'établissement étatsunien était l'épisode sur LBJ, "The Guilty Men", qui dénonçait Lyndon Baines Johnson d'avor été impliqué dans la conspiration d'assassinat de JFK. Mais rétrospectivement, je me demande maintenant si peut-être la vraie, principale (mais non reconnu) cause de la suppression a été en fait l'épisode intitulé "The Smoking Guns". L'épisode LBJ a été tout simplement une excuse pour interdire "The Smoking Guns," car cet épisode contient de multiples preuves probantes d'une couverture du gouvernement étatsunien de l'assassinat de Kennedy.

Le Contenu stupéfiant de "The Smoking Guns" Il y a quelques "B-roll" dans "The Smoking Guns", un épisode d'un peu plus de deux secondes, qui semble certainement montrer le trou de balle dans le pare-brise de la limousine - le trou de balle traversant décrit par les six témoins crédibles cités ci-dessus. Cela se voit dans le segment du programme au cours duquel Evalea Glanges a été interviewée. Cette séquence "B-roll" apparaît entre 14:02 et 14:04 sur le DVD, et se compose d'un total de 84 images vidéo (il y a 30 images vidéos par seconde dans une émission de télévision étatsunienne). Les images en noir et blanc semblent provenir d'images prises par un homme portant un chapeau qui s'était approché de la limousine présidentielle alors qu'elle était garée devant la salle d'urgence de l'hôpital Parkland (et avant l'installation du toit à bulles). Le point de vue (POV) de la caméra était celui de quelqu'un assis dans la limousine, ou plutôt debout juste à côté et à droite. L'appareil photo est orienté vers la surface intérieure du pare-brise par l'arrière, c'est-à-dire le POV. On peut voir un homme vêtu d'une combinaison et cravate debout sur le côté avant ou à l'avant du pare-brise, et deux patrouilleurs de motocyclette (sont-ce Ellis et Freeman?) peuvent être vus penchés et examiner le pare-brise. Ce qui me semble être un trou de balle traversant est visible dans les 84 images vidéos, à gauche du centre sur le pare-brise (en adoptant le POV de l'appareil photo) et approximativement à mi-chemin du sommet, bien qu'il ne s'agisse que d'approximations. L'emplacement semble tout à fait conforme à celui décrit par Charles Taylor et George Whitaker (ci-dessus).

Je tiens à être très clair : vous ne pouvez pas accéder aux images que je décris plus haut dans la version You-Tube dans lequel cet épisode a été mis en ligne. Premièrement, le timing est différent dans la version You-Tube (13:08, vs 14:02), parce que la version You-Tube a été copiée à partir de la diffusion. [Le DVD d'origine du clip se trouve à un moment ultérieur de l'émission, à 14 :02, en raison du matériel publicitaire inséré au début du DVD. Deuxièmement, la taille de la présentation You-Tube est si petite sur l'écran d'un ordinateur, et la résolution si faible en comparaison avec un téléviseur HD à grand écran, que vous ne pouvez voir ce trou de balle dans le pare-brise sur You-Tube. Le téléspectateur a besoin du DVD produit en usine, d'un bon lecteur DVD avec avance image par image fonctionnelle, et d'un grand écran, haute définition (1080p) TV. Le trou de balle apparaît clairement sur ma télévision SONY Bravia 52. Donc, toute personne qui s'intéresse à la recherche ici doit simplement se procurer le DVD produit en usine.

Maintenant, il ne fait aucun doute que la foule "solitaire" - à la fois ceux qui nient la réalité d'un coup d'État US en 1963 (parce qu'ils ne peuvent pas gérer la vérité) et les supplétifs du gouvernement étatsunien au milieu de la communauté des chercheurs (dont le travail consiste à jeter le doute sur toutes les nouvelles recherches qui pointent du doigt la conspiration et le camouflage) - réagira violemment à cet essai, ce qui est prévisible. Mais vous n'avez pas à écouter leurs opinions... EXAMINER LA PREUVE VOUS-MÊME ET FAITES VOUS MÊME VOTRE PROPRE OPINION. Il suffit d'obtenir un DVD produit en usine de "The Smoking Guns", par un vendeur (ou E-Bay); mettez-le dans votre lecteur DVD; allez à l'heure spécifiée de 14:02 dans le programme; puis examinez les 84 images vidéo, une à la fois, sur un téléviseur HD grand écran. Vous constaterez que les images vidéo 1,15,31,37,47,59 et 71 représentent le mieux le trou de balle. L'appareil photo de 16 mm était tenu à la main, il y a donc un peu de mouvement et de flou dans les images, et c'est pourquoi certaines images vidéo sont plus claires que d'autres. À mon avis, les meilleurs cadres sont #1 et #71 dans la séquence sur le pare-brise. Considérons ensuite à quel point ces deux secondes de "B-roll" sont dangereuses pour la position du gouvernement étatsunien sur l'assassinat alors que nous approchons du 50e anniversaire de l'assassinat du président Kennedy : un trou traversant le pare-brise de la limousine, fait par un tir frontal d'avant en arrière (comme l'ont déclaré George Whitaker et Evalea Glanges), démolit à lui seul la version officielle. Il n'est donc pas étonnant que l'establishement aux Etats-Unis ait ressenti le besoin de supprimer cet épisode.

Et considérez les autres raisons de sa suppression. David Mantik, M. D., Ph. D., discute clairement et éloquemment de sa conclusion - basée sur ses neuf visites aux Archives nationales pour voir les documents d'autopsie - que les photographies d'autopsie à l'arrière de la tête de JFK sont des contrefaçons photographiques. Il met également en vedette l'ancien photographe de l'USIA Joe O'Donnell, qui explique comment Robert Knudsen, photographe de la Maison-Blanche, lui a montré deux séries de photos post mortem des blessures à la tête de JFK à la fin de 1963 : une série d'images authentiques d'altération montrant les vraies blessures à l'entrée et à la sortie de la tête (une blessure à l'entrée haute sur le front droit et une grande blessure à la sortie à l'arrière droit du crâne). Gary Aguilar, M. D., discutant en termes convaincants de la suppression par G. Robert Blakey du contenu des entrevues que la HSCA a menées avec les témoins de l'autopsie JFK, et de la fausse représentation intentionnelle par Blakey du contenu de ces entrevues dans le rapport de la HSCA; la JFK Records Act a donné lieu à la " publication prématurée " des interview supprimées des témoins de l'autopsie en 1993, et la "Grande (Le rapport de l'HSCA, dans le volume 7, indiquait que tous les médecins de Dallas devaient se tromper sur la plaie de sortie dont ils se rappelaient à l'arrière de la tête de JFK, puisque tous les témoins d'autopsie que l'HSCA avait interrogés avaient déclaré que les blessures qu'ils avaient observées correspondaient aux photos d'autopsie montrant l'arrière de la tête intacte. La publication des rapports d'entrevue en 1993 a révélé que le HSCA avait menti sur ce que ces témoins avaient dit. Tout cela, et plus encore, a été présenté dans cet épisode clé.

Alors demandez à vos amis, allez sur E-Bay, et d'une façon ou d'une autre, mettez la main sur l'épisode interdit de The Men Who Killedy Kennedy intitulé "The Smoking Guns," et voyez le trou de balle dans le pare-brise vous-même. Ensuite, comparez-les aux photographies du pare-brise des Archives nationales et demandez-vous ce que dit ce triste épisode au sujet de l'intégrité de notre gouvernement national. Le président Kennedy a été tué à Dealey Plaza par un tir croisé, mis à mort par des tireurs qui tiraient dans de multiples directions, tant par le front que par derrière - il a donc été abattu par une conspiration, par définition. La preuve du trou de balle de balle dans le pare-rise, à elle seule, prouve une conspiration; et sa suppression maladroite et infructueuse,à elle seule est la preuve d'une dissimulation gouvernementale des faits dans l'assassinat du président Kennedy, puisque le gouvernement étatsunien contrôlait tous les éléments de preuve concernant le pare-brise. Les faits contenus dans cette histoire prouvent que nous avons eu un coup d'État aux Etats-Unis en 1963, et que des gens puissants et influents l'ont encore camouflé en 1975,1976,1976,1979 et 2003. L'ancien directeur de la CIA, William Colby, a dit un jour que tous ceux qui ont de l'importance dans les médias US appartenaient à la CIA. Je le crois - autrement, cette sottise de pare-brise aurait été exposée il y a longtemps dans un spectacle comme "60 Minutes". J'ai exprimé ici ma propre opinion sur ce qui est montré dans les 84 images vidéo visibles dans ce documentaire. Une bonne étape supplémentaire serait d'obtenir les images originales de l'appareil photo 16 mm (vraisemblablement un négatif noir et blanc, et non pas des séquences d'archives), de numériser les images en noir et blanc, d'effectuer un balayage numérique à haute résolution des images, et de les faire analyser par des professionnels du cinéma de l'industrie cinématographique indépendants- et non par Gary Mack au Sixth Floor Museum (qui n'ont jamais été à l'école de cinéma, ou une véritable analyse indépendante par un tiers, ou de la première génération survivante de ces images dans un film d'actualités, constituerait une bonne prochaine étape dans le processus d'évaluation de ces images.

J'ai tiré la sonnette d'alarme ici - et je n'ai pas peur d'une analyse indépendante. Faisons une petite science honnête, et "peu importe les conséquences."