Le silence occidental alors que 20.000 néo-nazis manifestent en Ukraine (American Herald Tribune)

Le silence occidental alors que 20.000 néo-nazis manifestent en Ukraine

Article originel : Western Silence as 20,000 Neo-Nazis March in Ukraine

Par Thomas C. Mountain*

American Herald Tribune



Traduction SLT

Dans l'une des plus grandes, sinon la plus grande, manifestation néonazie d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, 20 000 fascistes ont défilé dans les rues de la capitale ukrainienne, Kiev, le week-end dernier, sous le regard silencieux des médias occidentaux. Hormis les médias d'Etat russes RT et Sputnik News, les fascistes lançant des salutations nazies et défilant par dizaines de milliers dans une capitale européenne n'ont pas été couverts par aucun des principaux organes d'information occidentaux. Rien sur la BBC, France24, CNN, New York Times, The Guardian,... le silence de médias moutonniers face à un mouvement fasciste croissant en Ukraine est assourdissant.

Les nazis ukrainiens honoraient leur père fondateur, Stepan Bandera, qui a si volontiers couvert ses mains de sang en assassinant Juifs et Polonais en Ukraine en promettant la fidélité à son seigneur allemand Adolf Hitler. Ce sont les troupes de choc que le régime Obama/Clinton a utilisées pour mener à bien le coup d'État en Ukraine, qui, à l'époque, ont juré de faire aux Ukrainiens russophones ce que leur ancêtre avait fait aux Juifs dans les années 1940. Pourtant, ces types sont les protégés de l'Occident, d'Israël même, et peuvent ouvertement admirer les nazis ukrainiens du passé avec le silence complice de ces journalistes qui dénoncent de manière si véhémente les antisionistes comme antisémites. L'Ukraine, sous la tutelle du régime Obama-Clinton, a nourri le mouvement néonazi prééminent des Européens, et les frontières relativement ouvertes entre l'Ukraine et ses voisins blancs ont permis à la libre circulation de cette maladie de se propager et de s'enraciner. Les services de renseignements de ces pays ne savent-ils pas que vous récoltez ce que vous semez, qu'un jour ces gangs nazis vont rentrer dans leurs quartiers comme cela s'est passé en Ukraine ? En quoi, les Ukrainiens sont-ils si différents de leurs voisins autrichiens qui viennent d'élire un fanatique ouvertement raciste et religieux, pas si différents de ceux qui défilent dans les rues voisines à Kiev ?

Pour l'instant, il semble que la montée des troupes néonazies en Ukraine fait partie intégrante de la guerre non déclarée de la Pax Americana contre la Russie, des troupes de choc utilisées pour rallier l'Europe afin de violer ses propres intérêts et se ranger aux côtés des Etats-Unis contre leur géant voisin de l'Est, la Russie. Les Européens ne semblent pas vouloir faire face à cette menace, ou du moins les élites ne le veulent pas. Jusqu' à ce que quelque chose de vraiment désagréable se produise, peut-être un "attentat terroriste" de ces troupes d'assaut sur le sol européen, n'attendez pas grand chose de la couverture médiatique.