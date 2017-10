Les compromis de l'ONU sur les enquêtes sur les crimes de guerre au Yémen (TeleSUR)

Les compromis de l'ONU sur les enquêtes sur les crimes de guerre au Yémen Article originel : UN Compromises on Investigation of War Crimes in Yemen TeleSUR

L'Arabie saoudite et ses alliés ont bloqué toute tentative d'ouvrir une enquête internationale indépendante sur les crimes de guerre présumés au Yémen.

Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a accepté d'ouvrir une enquête indépendante sur les violations des droits de l'homme au Yémen, après qu'un compromis ait été trouvé entre un groupe de pays européens et l'Arabie saoudite, qui s'est précédemment opposé à une telle enquête et l'a empêchée.

L'enquête de compromis, qui enverra un groupe d'experts faire un rapport dans un an sur les violations des droits de l'homme dans ce pays déchiré par la guerre, est beaucoup plus souple que la proposition initiale présentée par les Pays-Bas et appuyée par plusieurs pays de l'Union européenne et par le Canada. La proposition initiale prévoyait la création d'une commission d'enquête au plus haut niveau des Nations unies, une commission d'enquête capable de porter des accusations devant les tribunaux internationaux.

"Une enquête internationale crédible est nécessaire pour établir de manière globale, transparente, indépendante et impartiale les faits et circonstances entourant les violations, afin de mettre fin au cycle de l'impunité au Yémen et d'aider à prévenir de futures violations", a déclaré l'ambassadrice néerlandaise Monique T. G. dit Van Daalen au conseil.