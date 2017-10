Les Émirats Arabes Unis ont envoyé des centaines de mercenaires colombiens au Yémen, les PMCs étatsuniens impliqués (South Front)

Les Émirats Arabes Unis ont envoyé des centaines de mercenaires colombiens au Yémen, les PMCs étatsuniens impliqués Article originel : United Arab Emirates Dispatched Hundreds Of Colombian Mercenaries To Yemen, US PMCs Involved South Front

Selon le New York Times, 450 combattants latino-américains ont été recrutés par des compagnies privées étatsuniennes et directement par le gouvernement des Émirats Arabes Unis pour se joindre à des centaines de soldats soudanais que l'Arabie Saoudite a recrutés pour y combattre dans le cadre de la coalition. Il s'agit du premier déploiement de combat pour une armée étrangère que les Émirats ont construit au cours des cinq dernières années. Le programme était autrefois géré par une société privée liée à Erik Prince, le fondateur de Blackwater Worldwide, mais les personnes impliquées dans l'effort ont déclaré que leur rôle a pris fin il y a plusieurs années et qu'il a depuis lors été dirigé par l'armée émiratie.

Des soldats colombiens, panaméens, salvadoriens et chiliens sont arrivés pour combattre les rebelles Houthi qui ont chassé le gouvernement yéménite de la capitale, Sana. La plupart des soldats sont colombiens, car les responsables émiratis les considèrent comme plus rodés à la guérilla, après avoir passé des décennies à combattre les hommes armés des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) dans la jungle colombienne. Selon le Huffington Post, les Colombiens prétendent avoir des contrats directement avec l'armée émiratie, tandis qu'au Salvador, les contrats passent par une société nationale sous-traitée par Northrup Grumman. Selon les rapports colombiens, leurs mercenaires reçoivent moins de la moitié de ce que reçoivent les soldats européens ou étatsuniens. Malgré cela, ils gagnent en moyenne cinq fois plus que ce qu'ils gagneraient dans leur pays d'origine.

Forbes rapporte que Northrup Grumman a absorbé une obscure compagnie appelée Vinnelli qui détient un contrat de 819 millions de dollars pour fournir du personnel à la Garde nationale saoudienne, datant de 1975.

On ne peut pas savoir avec certitude si les centaines de mercenaires latino-américains ont été entraînés aux États-Unis ou par l'armée étatsunienne dans leur propre pays. Le gouvernement étatsunien ne révèle pas les noms des soldats ou de la police qu'il a entraînés, et il n'existe pas non plus de registre public des mercenaires.

Les États-Unis ont également participé à la campagne menée par les Saoudiens au Yémen, en fournissant un appui logistique, y compris du ravitaillement en carburant aéroporté, aux pays qui organisent les frappes aériennes. Le Pentagone a envoyé une équipe en Arabie Saoudite pour fournir des renseignements de ciblage aux militaires de la coalition qui sont régulièrement utilisés pour les frappes aériennes.

Ces dernières années, l'administration Obama a également approuvé la vente de matériels militaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, provenant d'entrepreneurs étatsuniens, aux forces armées saoudiennes et émiraties, des équipements utilisés dans le conflit au Yémen. Ce mois-ci, l'administration a autorisé une demande saoudienne de 1,29 milliard de dollars pour des milliers de bombes afin de reconstituer les stocks qui avaient été épuisés par la campagne au Yémen, bien que les responsables étatsuniens affirment que les bombes auraient mis des mois à arriver et n'étaient pas directement liées à la guerre au Yémen.