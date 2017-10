Les Emirats envoient secrètement des mercenaires colombiens au combat au Yémen (New York Times)

Les Emirats envoient secrètement des mercenaires colombiens au combat au Yémen

Article originel : Emirates Secretly Sends Colombian Mercenaries to Yemen Fight

Par EMILY B. HAGER and MARK MAZZETTI

New York Times*, 25.11.15 Traduction SLT

(c) Reuters / Khaled Abdullah

WASHINGTON - Les Émirats arabes unis ont secrètement envoyé des centaines de mercenaires colombiens au Yémen pour combattre dans la guerre terrible qui frappe ce pays, ajoutant un nouvel élément instable à une guerre par procuration complexe qui mène aux États-Unis et en Iran. C'est le premier déploiement de combat pour une armée étrangère que les Émirats ont discrètement construit dans le désert au cours des cinq dernières années, selon plusieurs personnes actuellement ou anciennement impliquées dans le projet. Le programme était autrefois géré par une société privée liée à Erik Prince, le fondateur de Blackwater Worldwide, mais les personnes impliquées dans ce mouvement ont déclaré que leur rôle a pris fin il y a plusieurs années et qu'il est depuis lors dirigé par les militaires émiratis.

L'arrivée au Yémen de 450 soldats latino-américains - dont des soldats panaméens, salvadoriens et chiliens - ajoute au chaos des armées gouvernementales, des tribus armées, des réseaux terroristes et des milices yéménites actuellement en guerre dans le pays. Plus tôt cette année, une coalition de pays dirigée par l'Arabie saoudite, y compris les États-Unis (et la France, NdT), a lancé une campagne militaire au Yémen contre les rebelles Houthi qui ont chassé le gouvernement yéménite de la capitale, Sana. C'est aussi un aperçu de l'avenir de la guerre. Les pays arabes riches, en particulier l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats, ont adopté ces dernières années une stratégie militaire plus agressive dans l'ensemble du Moyen-Orient, essayant de contenir le chaos déclenché par les révolutions arabes qui ont commencé à la fin de 2010. Mais ces pays s'engagent dans les nouveaux conflits - que ce soit au Yémen, en Syrie ou en Libye - avec des forces armées qui ne sont pas habituées à une guerre soutenue et des populations qui ne se sentent pas concernées par le service militaire. "Les mercenaires sont une option attrayante pour les pays riches qui souhaitent faire la guerre, mais dont les citoyens ne veulent pas se battre", a déclaré Sean McFate, un haut gradé du Conseil de l'Atlantique et auteur de "The Modern Mercenary". "L'industrie militaire privée est maintenant mondiale", a déclaré M. McFate, ajoutant que les États-Unis ont essentiellement "légitimé" l'industrie en se fiant fortement aux entrepreneurs irakiens et afghans pendant plus d'une décennie de guerre. Les mercenaires latino-américains sont un signe de ce qui est à venir, a-t-il dit. Les troupes colombiennes actuellement présentes au Yémen, triées sur le volet dans une brigade de quelque 1 800 soldats latino-américains s'entraînant dans une base militaire émiratie, ont été réveillées au milieu de la nuit pour leur déploiement au Yémen le mois dernier. Ils ont été sortis de leur caserne pendant que leurs compagnons de chambre continuaient à dormir, et on leur a ensuite remis des plaques d'identité et des grades dans l'armée émiratie. Les personnes qui sont restées sont maintenant formées à l'utilisation de lance-grenades et de véhicules blindés que les troupes émiraties utilisent actuellement au Yémen.

Les responsables émiratis se sont fait un devoir de recruter des troupes colombiennes plutôt que d'autres soldats latino-américains parce qu'ils considèrent que les Colombiens sont plus à l'épreuve de la guérilla, ayant passé des décennies à combattre les hommes armés des Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC, dans les jungles de Colombie.

La mission exacte des Colombiens au Yémen n'est pas claire, et une personne impliquée dans le projet a dit qu'il se pourrait que plusieurs semaines se soient écoulées avant qu'ils ne se battent régulièrement. Ils se joignent à des centaines de soldats soudanais que l'Arabie saoudite a recrutés pour y combattre dans le cadre de la coalition. En outre, un rapport récent des Nations Unies cite des allégations selon lesquelles quelque 400 soldats érythréens pourraient être incorporés aux soldats émiratis au Yémen - ce qui, s'il est vrai, pourrait violer une résolution de l'ONU limitant les activités militaires érythréennes.

Les États-Unis ont également participé à la campagne menée par les Saoudiens au Yémen, en fournissant un appui logistique, y compris du ravitaillement en carburant aéroporté, aux pays qui organisent les frappes aériennes. Le Pentagone a envoyé une équipe en Arabie Saoudite pour fournir des renseignements de ciblage aux militaires de la coalition qui sont régulièrement utilisés pour les frappes aériennes. Ces dernières années, l'administration Obama a également approuvé la vente de matériels militaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, provenant d'entrepreneurs étatsuniens, aux forces armées saoudiennes et émiraties, des équipements utilisés dans le conflit au Yémen. Ce mois-ci, l'administration a autorisé une demande saoudienne de 1,29 milliard de dollars pour des milliers de bombes afin de reconstituer les stocks qui avaient été épuisés par la campagne au Yémen, bien que les responsables étatsuniens affirment que les bombes auraient mis des mois à arriver et n'étaient pas directement liées à la guerre au Yémen. La campagne aérienne saoudienne a été largement critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme, qui ont critiqué la mauvaise planification et les bombardements qui ont tué sans discrimination des civils yéménites et des travailleurs humanitaires dans le pays. Le mois dernier, des avions à réaction saoudiens ont heurté un hôpital géré par Médecins sans frontières dans la province de Saada, dans le nord du Yémen, et à la fin du mois de septembre, les Nations Unies ont signalé que 2 355 civils avaient été tués depuis le début de la campagne, en mars. De l'autre côté, au Yémen, il y a l'Iran, qui, au fil des ans, a fourni un soutien financier et militaire aux Houthis, le groupe rebelle chiite qui combat la coalition des nations sunnites dirigées par les Saoudiens. Ces divisions ont créé l'aspect d'un conflit sectaire, bien que les troupes émiraties du sud du Yémen se soient également battues contre des membres d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, la filiale du groupe terroriste sunnite au Yémen. Des dizaines de soldats des opérations spéciales émiratis sont morts depuis leur arrivée dans le sud du Yémen en août. Une seule attaque à la roquette au début de septembre a tué 45 personnes, ainsi que plusieurs soldats saoudiens et Bahrani.

La présence des troupes latino-américaines est un secret officiel dans les Émirats, et le gouvernement n'a pas fait mention publiquement de leur déploiement au Yémen. Yousef Otaiba, l'ambassadeur émirati à Washington, a refusé de commenter. Un porte-parole du Commandement central des États-Unis, le quartier général militaire qui supervise l'implication des États-Unis dans le conflit au Yémen, a également refusé de commenter. La force latino-américaine dans les Émirats a été conçue à l'origine pour effectuer principalement des missions nationales - la surveillance de pipelines et d'autres infrastructures sensibles et, éventuellement, la répression des émeutes dans les camps tentaculaires abritant des travailleurs étrangers dans les Émirats - selon des documents d'entreprise, des responsables étatsuniens et plusieurs personnes impliquées dans le projet. Une séance d'information organisée en 2011 à l'intention des hauts responsables impliqués dans le projet a permis de dresser la liste des principales menaces qui pèsent sur la stabilité de l'Emiratie, à savoir Al-Qaïda dans la péninsule arabique, les pirates somaliens et les émeutes nationales.

Les troupes ont été averties qu'elles pourraient un jour être appelées pour des missions de combat à l'étranger, mais jusqu'au déploiement au Yémen, les seules missions extérieures qui leur ont été confiées étaient d'assurer la sécurité sur des cargos commerciaux. Ces missions étaient rares, et les soldats impliqués dans le projet décrivent des années de monotonie au camp du désert, logés dans une vaste base militaire émiratie appelée Zayed Military City. Ils se lèvent tous les jours à 5 heures du matin pour faire de l'exercice et s'entraîner militairement - y compris des exercices de tir, de navigation et de lutte contre les émeutes. Un certain nombre d'Occidentaux, dont plusieurs Etatsuniens, vivent dans le camp et servent de formateurs aux troupes latino-américaines. Mais vers la fin de la matinée, le soleil brûle si chaud dans ces complexes balayés par les vents que les troupes se déplacent dans des salles de classe climatisées pour y recevoir une instruction militaire. Les troupes vivent dans des casernes militaires austères, accrochant leur linge aux fenêtres pour sécher à l'air chaud. Il y a une salle informatique commune où ils peuvent consulter leurs courriels et leurs pages Facebook, mais ils ne sont pas autorisés à afficher des photos sur les sites de médias sociaux... "C'est toujours la même nourriture, tous les jours", disait un membre du projet il y a plusieurs semaines. "Poulet tous les jours." Les Emiratis ont dépensé l'équivalent de millions de dollars pour équiper l'unité, depuis les armes à feu et les véhicules blindés jusqu'aux systèmes de communication et à la technologie de vision nocturne. Mais les dirigeants émiratis visitent rarement le camp. Lorsqu'ils le font, les troupes organisent des démonstrations tactiques, y compris des rappels d'hélicoptères et des virées en buggies blindés sur les dunes.

Et pourtant, ils restent en grande partie à cause de l'argent, recevant des salaires variant entre 2 000 $ et 3 000 $ par mois, comparativement à environ 400 $ par mois qu'ils gagneraient en Colombie. Selon une personne impliquée dans le projet et un ancien officier militaire colombien de haut rang, les troupes déployées au Yémen recevront un montant supplémentaire de 1 000 dollars par semaine. Des centaines de soldats colombiens ont été entraînés dans les Émirats depuis le début du projet en 2010 - tellement nombreux que le gouvernement colombien a déjà tenté d'obtenir un accord avec les responsables émiratis pour arrêter le flux se dirigeant vers le golfe Persique. Des représentants des deux gouvernements se sont réunis, mais aucun accord n' a jamais été signé. La plupart des recrutements d'anciens soldats en Colombie sont effectués par Global Enterprises, une compagnie colombienne dirigée par un ancien commandant d'opérations spéciales nommé Oscar Garcia Batte. M. Batte est également co-commandant de la brigade des troupes colombiennes dans les Émirats et fait partie de la force actuellement déployée au Yémen. M. McFate a déclaré que la migration régulière des troupes latino-américaines vers le golfe Persique avait créé une "fuite des armes à feu" à un moment où les pays d'Amérique latine ont besoin de soldats pour lutter contre les cartels de la drogue. Mais les experts colombiens ont dit que la promesse de gagner plus d'argent en se battant pour les Émirats - de l'argent que les troupes envoient à leurs familles en Colombie - rend difficile de garder les soldats chez eux. "Ces bonnes offres, assorties de bons salaires et d'une bonne assurance, ont attiré l'attention de nos meilleurs soldats", a déclaré Jaime Ruiz, président de l'Association colombienne des officiers retraités des forces armées. "Beaucoup d'entre eux ont pris leur retraite et sont partis."

Correction: 25 novembre 2015 Une version antérieure de l'article décrivait mal le nom de la ville colombienne d'où Susan Abad avait fait un article. C'est Bogotá, pas Bogata.