Les États-Unis ont soutenu le massacre d'un demi-million d'Indonésiens en 1965 (Asiancorrespondent.com)

Des documents nouvellement déclassifiés ont réaffirmé que le gouvernement des Etats-Unis connaissait et avaient soutenu le massacre par l'armée indonésienne et les groupes d'autodéfense affiliés d'environ 500 000 à un million d'Indonésiens en 1965-1966.

Décrit par la CIA (Central Intelligence Agency) comme "l'un des pires meurtres de masse du 20ème siècle", le massacre de 1965 a été déclenché à cause d'une tentative de révolution en septembre de cette année par un groupe de généraux de gauche et les dirigeants du Parti communiste indonésien (PKI).

Des groupes de défense des droits humains, notamment la Commission indonésienne des droits de l'homme, Human Rights Watch et la Commission indonésienne pour les personnes disparues et les victimes de la violence (Kontras), ont longtemps préconisé la déclassification des dossiers américains.

Affiche du documentaire de Joshua Oppenheimer, The Act of Killing

La publication cette semaine de quelque 30 000 documents est également intervenue après que le sénateur américain Tom Udall ait présenté une résolution au président de l'époque, Obama, après avoir regardé les documentaires du réalisateur américain Joshua Oppenheimer, The Act of Killing et The Look of Silence, sur le massacre de 1965.

Un câble d'un agent consulaire américain à Surabaya a noté le "massacre" de milliers de membres du PKI dans l'est de Java par Ansor, l'aile paramilitaire de Nahdlatul Ulama (NU), qui reste la plus grande organisation musulmane d'Indonésie.

L'agent consulaire a raconté que des victimes avaient été égorgées, que des dizaines de corps flottaient dans les rivières locales et que 15,000 personnes avaient été assassinées dans un seul village. Les meurtres dans la région étaient commis sous la "coloration" d'être une "guerre sainte: tuer des infidèles" permettant aux bourreaux d'aller au paradis, a-t-il dit.

Les historiens et les activistes se sont longtemps documentés sur le rôle des États-Unis dans les atrocités en Indonésie. Fait révélateur, les États-Unis ont refusé de participer au Tribunal populaire international de 1965 à La Haye, aux Pays-Bas, dirigé par des groupes de la société civile en novembre 2015.

Le rapport final du Tribunal a conclu que: "Les Etats-Unis ont suffisamment soutenu l'armée indonésienne, sachant pertinemment qu'ils se lançaient dans un programme d'exécutions massives et d'autres comportements criminels, justifiant l'accusation de complicité de crimes contre l'humanité".

"La preuve la plus claire de ce crime est la fourniture de listes de noms de fonctionnaires du PKI [par la CIA aux autorités indonésiennes] quand il y avait une forte présomption que celles-ci faciliteraient l'arrestation et/ou l'exécution des personnes dénoncées."

Les documents publiés par les Archives de la sécurité nationale montrent également la sensibilisation américaine à la propagande et à la violence antichinoises, notamment une campagne concertée pour accuser la Chine communiste d'avoir été l'instigatrice du mouvement du 30 septembre et le ciblage des entreprises sino-indonésiennes chinoises à Surabaya par des groupes paramilitaires.

"Le gouvernement américain doit maintenant rendre public les documents restants, non seulement pour l'histoire de l'une des pires atrocités du 20ème siècle, mais aussi comme un pas en avant qui aurait dû être fait depuis longtemps pour apporter réparation aux victimes", a déclaré cette semaine Phelim Kine, directeur adjoint pour l'Asie de Human Rights Watch.