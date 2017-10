Les Soviétiques pensaient que le président Lyndon B. Johnson était derrière l'assassinat de Kennedy (Daily News)

Les Soviétiques pensaient que le président Lyndon B. Johnson était derrière l'assassinat de Kennedy : document Article originel : Soviets thought President Lyndon B. Johnson was behind Kennedy assassination: document Daily News

Cette allégation faisait partie d' une note de service sur la réaction soviétique à la mort de Kennedy, transmise en 1966 par le directeur du FBI de l'époque, J. Edgar Hoover, à Marvin Watson, l'assistant de Johnson, et maintenant publiée dans le cadre des archives de JFK, récemment dévoilées.

Des sources ont déclaré à l'agence étatsunienne que des fonctionnaires en URSS "pensaient qu'il y avait une conspiration bien organisée de la part de l'"ultra droite" qui a conduit à l'assassinat de 1963, avec plus tard des allégations qu'il y avait des preuves de l'implication du vice-président.

Le siège du KGB a indiqué qu'à la lumière de ces informations, il était nécessaire que le gouvernement soviétique connaisse les relations personnelles existantes entre le président Johnson et la famille Kennedy, en particulier celles entre le président John et Robert et "Ted" Kennedy.

L'implication de Johnson dans l'assassinat a été une théorie persistante, quoique moins courante, à l'origine de l'assassinat, encouragée par une femme nommée Madeline Duncan Brown qui dit qu'elle était l'amante du vice-président.

Le théoricien du complot Dave Perry a déclaré au Dallas Morning News que Johnson ne pouvait pas avoir été à la fête la nuit avant l'assassinat où il aurait murmuré (à l'oreille de Duncan) quelque chose au sujet du crime à suivre le lendemain, alors qu'une série de photographies le montrent assister à un rassemblement.