Macron à Der Spiegel : "Je dis et je fais ce que je veux." [Vidéo]

Ce que nous pressentions depuis le début des Macron's Watch (MW) sur la non retenue du Président dans ses propos est à présent confirmé par l'intéressé lui même. En effet, il a déclaré au Spiegel : "Je dis et je fais ce que je veux" révélant par là même un tempérament pour le moins d'impulsivité et de tolérance aux frustrations relatives qu'il partage avec son homologue étatsunien Donald Trump. Nous nous sommes déjà faits l'écho des nombreux dérapages de Macron sur de nombreuses thématiques dans les MW (MW n°5; MW n°1) où le Président français semble avoir quelque mal à tenir sa langue dans sa poche. Dans cet interview, il s'en prend à nouveau aux Français en déplorant un certain état d’esprit qui selon lui règne en France vis-à-vis de ceux qui réussissent : "Je ne céderai pas au triste réflexe de la jalousie française. Parce que cette envie paralyse le pays".