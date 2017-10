Macron à la population guyanaise exaspérée leur déclare : "Je ne suis pas le père Noël". Violentes échauffourées dans la nuit (Vidéo)

Encore une phrase malheureuse de Macron envers la population guyanaise qui a été interprétée comme du mépris par celle-ci :

Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants".

"L'Etat a fait trop de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc je suis là pour dire les choses en vérité telles que je les vois, prendre des engagements que je saurai tenir durant mon quinquennat, et aussi assurer les éléments d'autorité indispensables sur ce territoire", a-t-il poursuivi.

Propos qui interviennent après le mouvement social qui avait secoué la Guyane qui avait conduit à de grandes manifestations et à des blocages. Le gouvernement de Bernard Cazeneuve avait alors acté un plan d'urgence de 1,08 milliard d'euros, signé des accords sectoriels et "pris acte" d'une demande de 2,1 milliards d'euros de mesures supplémentaires.

Macron s'était engagé à les respecter mais ses phrases ont sans doute semé le doute au sein de la société civile et des collectivités territoriales.



Dans la nuit du 26 octobre, de violentes échauffourées ont éclaté avec la police.