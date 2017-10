Macron's Watch n°7. Silence sur le massacre du 17 octobre 1961 à Paris; "je fais et dis ce que je veux"

Mais c'était avant les élections présidentielles dans une probable stratégie visant à séduire un certain électorat en France. Car depuis, Macron a fait une impasse sur les droits de l'homme en Afrique et encore plus au regard de l'action militaire française passée et récente comme nous l'avons révélé dans les Macron's Watch (MW n°6; MW n°5; MW n°2; MW n°1).

L'homme Macron doté du don de duplicité semble se mouvoir constamment dans un double discours permanent quant aux Droits de l'homme avec des amnésies surprenantes et récurrentes. La dernière en date concerne le massacre commis par l'Etat français en plein Paris contre les Français d'origine algérienne qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie le 17 octobre 1961. Un massacre perpétré par la police française sous l'égide du préfet Maurice Papon du régime de De Gaulle qui fit plus de 200 morts.

11 500 personnes auraient été arrêtées, conduites au centre d’identification de Vincennes, à Coubertin ou au Palais des Sports. À leur descente des bus, toutes ont été systématiquement battues par des cordons de policiers. Elles resteront plusieurs jours sans eau, ni nourriture, ni soins pour la plupart, souffrant pourtant souvent de graves blessures. Jean-Luc Einaudi a enquêté sur cette journée et les suivantes qui firent certainement plus de 200 morts.