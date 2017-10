Mélenchon s'avoue battu face à Macron sur la loi travail et ses réformes libérales

Le samedi 28 octobre, confortablement installé en costume sur un canapé, le leader de la France insoumise, Mélenchon, a reconnu paisiblement et sourire aux lèvres à Athènes, au micro de France info, que Macron avait gagné une bataille en faisant passer ses réformes libérales. Il ne "faut pas chercher à le cacher"..."C'est lui qui a le point".

"Monsieur Macron s'en est vanté dans son interview. Il a déclaré: 'J'y suis arrivé en cinq mois'. Bon, il y est arrivé", a expliqué Jean-Luc Mélenchon, mais il ne se laisse pas abattre : "Vous connaissez notre réplique, on lui a dit : 'Bonhomme, attends, ça n'est pas terminé'. Mais, pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas chercher à le cacher, parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible." Pour autant, le leader insoumis ne s'est pas avoué totalement vaincu : "On peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti." (France info VIDEO. "C'est lui qui a le point" : Jean-Luc Mélenchon s'avoue battu par les réformes libérales d'Emmanuel Macron)



Comme si il s'agissait d'un jeu où l'on comptait les points.



Il faut dire que le leader de LFI en divisant l'opposition, en tirant la couverture à lui, en refusant de fédérer les forces de l'opposition et les syndicats notamment la CGT lors des manifestations et en appelant à une manifestation séparée, en mettant LFI sur ce sujet en marge du parti communiste et du parti socialiste, a contribué aussi d'une certaine manière à la division et à l'affaiblissement du mouvement contre les réformes libérales de Macron sur la loi Travail tout en se présentant comme le porte-parole du mouvement contestataire.

Pour ceux qui continuaient à lutter contre les réformes libérales de Macron par différents mouvements et manifestations, le message lancé par Mélenchon semble sonner comme un message de fin de partie.