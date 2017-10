Michael Fallon dit enfin la vérité sur les transactions de la Grande-Bretagne avec l'Arabie Saoudite (The Canary)

Michael Fallon dit enfin la vérité sur les transactions de la Grande-Bretagne avec l'Arabie Saoudite Article originel : Michael Fallon Finally Tells the Truth About Britain's Deals With Saudi Arabia The Canary

Michael Fallon vient de faire un plaidoyer atroce au Parlement. Le Secrétaire d'Etat à la défense a essentiellement demandé aux députés d'éviter les critiques à l'encontre de l'Arabie saoudite afin d"aider" à conclure un accord sur les armes avec le pays.

L'Arabie saoudite est condamnée par les députés à cause de ses attaques brutales contre le Yémen. Ses actions dans l'un des pays les plus pauvres du monde voient des groupes de défense des droits humains l'accuser régulièrement de crimes de guerre. Et à la suite du conflit, plus de sept millions de personnes au Yémen sont aujourd'hui au bord de la famine.

Mais pour Fallon, un contrat de vente de Typhon semble l'emporter sur les vies des Yéménites. Et il est tellement certain que certaines ventes d'armes devraient avoir la priorité sur les droits de l'homme et le droit international, qu'il plaide ouvertement pour que d'autres députés fassent de même.

On ne saurait vraiment pas dire plus clairement que Fallon et ses collègues ministres sont inaptes à diriger le pays. Du moins, pas dans une direction dont tout le monde peut être fier.

La vérité

Fallon a fait cette admission au cours d'une séance du Comité de la défense de la Chambre des communes. Le député travailliste Graham Jones s'était enquis d'un accord de "deuxième lot" de BAE Systems, qui n'était pas encore sécurisé, pour vendre des avions de guerre Typhoon à l'Arabie Saoudite. Le secrétaire à la Défense a répondu:

"Je dois malheureusement répéter à ce comité que, de toute évidence, d'autres critiques à l'endroit de l'Arabie saoudite au Parlement ne sont pas utiles et... Je vais en rester là... Mais nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour encourager l'Arabie saoudite à passer au deuxième lot. Je crois qu'ils s'engageront dans le deuxième lot."

Le secrétaire d'État à la Défense a également déclaré que le gouvernement " travaille extrêmement dur " pour tenter de faire passer l'accord. À titre d'exemple de ce dure labeur , il a dit au comité qu'il s'était rendu en Arabie saoudite en septembre. Il a signé un nouvel accord de coopération militaire et sécuritaire avec la Grande-Bretagne au cours de cette visite.