N'ayant pas réussi à balkaniser la Syrie, les Etats-Unis prévoient de décentraliser le pays (American Herald Tribune)

N'ayant pas réussi à balkaniser la Syrie, les Etats-Unis prévoient de décentraliser le pays

Article originel : Failed to Divide Syria, U.S. Plans to Decentralize the Country

Par Robert Fantina*

American Herald Tribune Traduction SLT

On peut être excusé d'avoir été confus à propos de la politique étrangère complexe des États-Unis. Les choses sont déjà assez mauvaises quand il y a à la Maison Blanche un va-t-en guerre israélien à priori sain d'esprit, mais avec l'irrationnel Donald Trump comme président, tout semblant de logique et de raison a disparu.

Cela n'est pas plus clair qu'avec la situation récente et actuelle à Raqqa, en Syrie. Pendant des années, depuis que les États-Unis ont commencé à armer et à entraîner des rebelles terroristes pour tenter de renverser le gouvernement démocratiquement élu de Basher al-Assad, Raqqa a été un bastion de l'Etat islamique (EI). Dans une tournure très étrange du destin, une fois que les États-Unis ont décidé qu'ils avaient perdu le contrôlede leur programme, et que l'EI ne servait pas le but voulu par les États-Unis, ils ont décidé de tenter de chasser l'EI de Raqqa. Ce faisant, ils se retrouvaient du même côté que l'Iran qui, allié à la Syrie, tentait d'aider le peuple syrien, de soutenir et de renforcer le gouvernement syrien. Maintenant, avec l'EI en fuite et Raqqa libérée, Raqqa, selon les médias, deviendra une partie quasi indépendante de la Syrie, autonome, mais portant toujours le nom de Syrie. Il s'agit du décret de la milice soutenue par les États-Unis, qui a participé à la libération de Raqqa aux mains de l'EI soutenue par les États-Unis. Si vous n'êtes pas encore confus, veuillez continuer. Récemment, le Kurdistan, qui est une province de l'Irak, a organisé un référendum au cours duquel le peuple du Kurdistan a voté en faveur de la sécession de l'Irak. Les États-Unis ont eu du mal à soutenir ou à s'opposer à cette initiative, car ils soutiennent ostensiblement un Irak unifié, mais entretiennent depuis longtemps des relations positives avec le Kurdistan. Le régime d'apartheid d'Israël a fermement soutenu cette initiative, car l'Iran, l'une des nombreuses et diverses "menaces existentielles" d'Israël, augmente en puissance et en influence au Moyen-Orient, et un Kurdistan indépendant, soutenu par les États-Unis et le régime d'apartheid d'Israël, bloquerait l'accès géographique iranien sans entrave à la région. Ajoutez un Raqqa semi-autonome, et le pare-feu qu'Israël veut tant voir se voit renforcer. Malheureusement pour le régime d'apartheid sioniste, gagner ce pare-feu n'est peut-être pas aussi facile qu'un référendum, et la proclamation d'un groupe de milices pro-étatsuniens. Il y a d'autres considérations importantes à prendre en compte dans la situation.

Le gouvernement irakien n'est pas disposé à ce que son pays soit cloisonné. La discussion sur la division de l'Irak en ses éléments constitutifs, renforçant ainsi Israël, a été discutée dès l'invasion et l'occupation des États-Unis, mais elle n'a pas beaucoup de popularité en dehors des esprits tordus des dirigeants étatsuniens et israéliens. Il est certain que même les représentants du gouvernement de ces deux pays violents et belliqueux auraient besoin d'obtenir un accord de la part de l'Irak pour mettre fin à cette nation millénaire. Il va de soi qu'un tel accord ne sera pas conclu.



Il en va de même en Syrie. Après des années d'ingérence des États-Unis, du Royaume-Uni et du régime d'apartheid israélien sous forme d'armement, de formation et de financement des terroristes, la victoire du gouvernement syrien est pratiquement assurée. Bachar Al-Assad n'acceptera pas les efforts des États-Unis, qui ont tué au moins un demi-million de citoyens de son pays, qui n'ont jamais fait de mal aux États-Unis, pour diviser son pays. Et la Syrie est alliée à l'Iran qui, malgré les efforts acharnés des Etats-Unis, reste une force avec laquelle il faut compter, mais qui est encore plus puissante du fait de son alliance avec la Russie. Et l'aide russe à la Syrie ne peut pas être écartée, car la Russie a travaillé avec les forces syriennes et iraniennes pour mettre fin à la rébellion soutenue par les États-Unis.

Il est troublant de voir à quelles fins les États-Unis sont prêts à aller pour soutenir les objectifs d'Israël. On pourrait penser que les États-Unis seraient bien mieux servis pour établir des liens diplomatiques avec l'Iran et cesser leurs vaines tentatives de blocage de son influence. L'Iran n'a pas envahi une autre nation depuis 1798 : oui, c'est-à-dire il y a 219 ans. Juste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont envahi ou déstabilisé au moins 33 pays. Il s'agit notamment de l'Angola, de l'Argentine, de la Bosnie, de la Bosnie, du Brésil, du Cambodge, du Cambodge, du Chili, de la Chine, de Cuba, de la République démocratique du Congo, du Salvador, de la Grèce, de la Grenade, du Guatemala, de l'Indonésie, de l'Iran, de l'Iraq, du Koweït, du Laos, du Liban, de la Libye, du Nicaragua, du Panama, du Pérou, des Philippines, de la Pologne, du Soudan. Certains de ces pays ont été envahis par les États-Unis plus d'une fois à cette époque. Et maintenant, les États-Unis veulent diviser la Syrie pour protéger le régime d0apartheid d'Israël. Cela ne va tout simplement pas se produire, pas plus que l'indépendance du Kurdistan, indépendamment de tout référendum. Le président étatsunien Donald Trump, qui " décertifie " l'Iran de sa conformité au Plan d'action global conjoint (JCPOA), doit être considéré comme faisant partie du plan visant à protéger Israël contre ses nombreux ennemis. Mais pourquoi les États-Unis devraient-ils se soucier de l'avenir d'Israël ? Ce pays voyou a un bilan lamentable en matière de droits de l'homme, viole plusieurs lois internationales et a été plus souvent censuré par les Nations Unies que tous les autres pays réunis. Pourquoi les États-Unis non seulement protègent-ils et financent-ils l'entité criminelle sioniste, mais aussi font-ils la guerre à sa demande ? Cela s'explique uniquement par la corruption du gouvernement étatsunien, qui autorise les contributions électorales de tout groupe d'intérêt spécial ayant un carnet de chèques, et les lobbies israéliens favorables à l'apartheid ont des donateurs très généreux pour les membres du Congrès qui feront leur demande. En échange de millions de dollars en contributions électorales des lobbies israéliens, les membres du Congrès sont prêts à ignorer les aspirations des Palestiniens opprimés en matière de droits humains et à regarder ailleurs les violations du droit international commises par le régime d'apartheid israélien.

En résumé : la Syrie est aujourd'hui principalement débarrassée des terroristes soutenus par des pays étrangers, et les États-Unis décident que cette nation sera "décentralisée". L'Irak, qui commence enfin à atteindre un certain niveau de stabilité après l'invasion criminelle étatsunienne de 2003, doit également être divisé, les deux mesures sont soutenues pour plaire au régime sioniste. L'opposition de la Syrie et de l'Irak, soutenue par l'Iran et la Russie, ne semble pas prise en compte dans l'équation de la politique étrangère étatsunienne. Les États-Unis risquent une guerre majeure qu'ils ne peuvent pas gagner et qui causera la mort de millions de personnes, tout simplement parce que les groupes de pression qui possèdent le Congrès étatsuniens l'exigent. Vers la fin de l'administration présidentielle de Richard Nixon (en fonction de 1969 à 1974), ses conseillers les plus proches ont demandé aux militaires de ne pas répondre à ses ordres. Des gens plus sensés que Nixon (notamment Henry Kissinger, NdT) de plus en plus irrationnel ont reconnu que certains de ses décrets risquaient d'entraîner la fin de la civilisation. Trump et son marionnettiste, le brutal Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, jouent le même jeu, avec des enjeux tout aussi importants. On s'accroche à un faible espoir qu'il y ait dans le cercle intérieur de la Maison-Blanche ceux qui reconnaissent la folie des politiques étrangères actuelles au Moyen-Orient, et qui instruiront les militaires comme l'a fait le cercle intérieur de Nixon. Ce n'est pas grand chose sur lequel on peut mettre nos espoirs d'une poursuite et de la préservation de la civilisation, mais c'est tout ce que nous avons.