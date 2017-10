Niger : Les guerres secrètes des Etats-Unis (Socialistbanner)

Extrait : Quatre soldats des forces spéciales étatsuniennes embarqués avec une plus grande unité de troupes nigériennes sont morts dans une embuscade plus tôt ce mois-ci dans l'ouest du Niger.

Quatre soldats des forces spéciales étatsuniennes embarqués avec une plus grande unité de troupes nigériennes sont morts dans une embuscade plus tôt ce mois-ci dans l'ouest du Niger. Ils ont été attaqués par une cinquantaine de militants armés de mitrailleuses lourdes montées sur des camions, alors qu'ils quittaient la ville isolée de Tongo Tongo, à quelques dizaines de kilomètres des dirigeants locaux.

L'Associated Press et le New York Times ont tous les deux rapporté que le personnel étatsunien impliqué était des soldats des forces spéciales de l'armée étatsunienne et que le 3e Groupe des forces spéciales (Aéroportées) est actuellement aligné au niveau régional pour fournir un soutien au Commandement de l'Afrique des États-Unis. Plusieurs Nigérians ont également été tués et auraient fait partie du Bataillon Sécurité et Renseignement (BSR), ou Bataillon Sécurité et Renseignement (BSR) spécialisé.

Reuters a rapporté que les agresseurs étaient du groupe d'Al-Sahraoui, qui se nomme l'État islamique dans le Grand Sahara. Un autre coupable tout aussi probable pourrait être le Jamaat Nosrat Al Islam wal Mouslimin - le "Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans", beaucoup plus étendu.

La présence étatsunienne de 800 personnes au Niger est peu connue de la plupart des Etatsuniens. Les Etatsuniens sont en train de construire une deuxième base de 100 millions de dollars dans le nord du Niger.