Obama regrette d'avoir aidé Sarkozy et Cameron à détruire la Libye.

Selon le Canard enchaîné (27.10.17), Obama aurait fait amende honorable sur la guerre en Libye.



"Obama est le seul chef d'Etat à avoir fait amende honorable. Le soutien qu'il a apporté aux bombardements français et britanniques fut la pire erreur de mon second mandat' a-t-il reconnu".



Mais une collaboration à un crime reste un crime. Dans certaines contrées cela mène au prix Nobel à moins que cela soit celui-ci qui mène au crime contre l'humanité . Comme disait l'autre : "la guerre c'est la paix et la paix c'est la guerre".