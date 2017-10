[Vidéos] ONPC. Le droit d'insulter librement : "Salaud", "Enculé" !

De manière surréaliste dans la même édition de cette émission soit disant bien pensante qu'est ONPC, c'est la fragile Christine Angot qui a passé ses nerfs sur Sandrine Rousseau, victime d'agressions sexuelles, au prétexte qu'elle ne savait pas exprimer son ressenti dans son livre par des "paroles" personnelles mais plutôt par un "discours" plus impersonnel critiqué également par Moix. Et cela sous la neutralité de Ruquier.



Quelques jours avant la diffusion de l'émission, l'Express révélait qu'une séquence de leur échange serait coupée au montage. Dans cette séquence que la production a choisi de ne pas diffuser, Christine Angot quittait le plateau d'On n'est pas couché en pleurs et sous les huées du public.



Reste donc cette séquence tronquée hallucinante !