[Photos] L'Etat islamique lance une contre-attaque contre les forces soutenues par les Etats-Unis dans le nord de Deir Ezzor (Southfront)

L'Etat islamique lance une contre-attaque contre les forces soutenues par les Etats-Unis dans le nord de Deir Ezzor (Photos) Article originel : ISIS Conducted Counter-Attack Against US-backed Forces In Northern Deir Ezzor (Photos) South Front, 1.10.17

Pendant ce temps, Amaq a publié de nouvelles photos de combattants de l'EI dans le village d'Al-Shula, sur l'autoroute al-Sukhnah-Deir Ezzor. Selon Amaq, les combattants de l'EI ont tendu une embuscade et tué trois chefs de tribu du gouvernement pro-syrien. En outre, les combattants de l'EI ont attaqué une position de Liwa al-Qods autour et Shula et tué au moins 4 combattants de Liwa al-Qods dans l'attaque.

Bien que les photos confirment que l'emplacement des attaques se trouve dans le village d'al-Shula, la date des attaques n'est pas encore confirmée. Jusqu'à présent, certaines sources pro-gouvernementales syriennes insistaient sur le fait qu'Al-Shula est toujours sous le contrôle de l'armée arabe syrienne (AAS), tandis que d'autres affirmaient que le village est un no man's land.

Attaque contre les forces gouvernementales :