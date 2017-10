Polémique Zemmour/Sy, l'acteur arrête la tournée promotionnelle du film "Knock" (Vidéos)

Le moins que l'on puisse dire c'est que la promo du film "Knock" de Lorraine Levy a fait jazzer dans le landerneau médiatique. En effet une polémique a éclaté entre le chroniqueur Zemmour, habitué des provocations en tous genres, et le comédien Omar Sy. Le mardi 10 octobre dernier, Zemmour sur France 5, dans l'émission "C à Vous", traite l'acteur de "guignol".

Le jeudi 12 octobre sur Europe 1 chez Daphné Burki, dans l'émission «Bonjour la France», répondant vivement à ceux d'Eric Zemmour, Omar Sy demande à ce qu'il ne soit plus invité car Zemmour a été condamné pour "incitation à la haine" : "C'est un "criminel (...)Il ne faut plus qu'il soit invité. (...) Je n'ai pas envie d'être traîné dans la boue avec les cochons».

Sy et Harwey Weinstein au moment de la promotion du film "Les Intouchables"

Pourtant, dans la même émission, Zemmour a dénoncé à sa façon la campagne "Balance ton porc" qui a suivi les révélations sur les accusations de viols portées contre le producteur Weinstein en parlant de "délation" rappelant selon Zemmour la période du régime de Vichy et la comparant à une campagne du style "dénonce ton Juif!" (sic). Puis, il a ajouté "Je connais pas ce M. Weinstein et je sais pas du tout ce qu'il a fait ou pas fait, je sais pas ce qu'il a fait avant...". En somme tout et son contraire alors qu'il vient de traiter ce dernier de "criminel" lors de sa polémique avec Omar Sy.