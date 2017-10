« Pour les peuples épris de liberté, une inspiration » (Monde diplomatique)

Alberto Blanco González. — « Nelson Mandela, symbole de la lutte contre l’apartheid », Ospaaal, 1989

Peuple cubain, camarades et amis, (…) nous avons longtemps rêvé de rendre visite à votre pays et d’y exprimer les nombreux sentiments que nous inspire la révolution cubaine, le rôle de Cuba en Afrique, en Afrique australe et dans le monde.

Le peuple cubain occupe une place particulière dans le cœur de ceux d’Afrique. Les internationalistes cubains ont apporté une contribution majeure à l’indépendance, à la liberté et à la justice en Afrique. Une contribution sans précédent, par ses principes et par son caractère désintéressé.

Dès les premiers jours, la révolution cubaine a inspiré tous les peuples épris de liberté. Nous admirons les sacrifices du peuple cubain pour défendre son indépendance et sa souveraineté face à une campagne impérialiste d’une rare violence, orchestrée dans l’optique de saper les conquêtes impressionnantes de la révolution cubaine.

Nous sommes venus ici avec beaucoup d’humilité. Nous sommes venus ici avec beaucoup d’émotion. Nous sommes venus ici avec le sentiment d’avoir contracté une grande dette auprès du peuple cubain.

Quel pays au monde pourrait se prévaloir de plus d’altruisme que celui dont Cuba a fait preuve dans ses relations avec l’Afrique ?

Combien de pays bénéficient aujourd’hui des travailleurs de la santé ou des éducateurs cubains ? Combien de ceux-là se trouvent en Afrique ? Quel pays au monde a sollicité l’aide de Cuba pour se la voir refuser ? Combien de pays, sous la menace de l’impérialisme ou en lutte pour leur libération nationale, ont pu compter sur le soutien de Cuba ?

J'étais en prison lorsque j'ai

