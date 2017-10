Pourquoi les médias étatsuniens ne disent-ils pas la vérité sur ce qui se passe au Venezuela ? (Alternet)

Pourquoi les médias étatsuniens ne disent-ils pas la vérité sur ce qui se passe au Venezuela ? Article originel : Why Won't American Media Tell the Truth About What's Happening in Venezuela? Par Justin Podur Alternet, 7 septembre 2017 Traduction SLT, 1.10.17

Dans les deux pays, les forces de droite ont pris le pouvoir et sapé les normes démocratiques fragiles dans le but d'inverser la modeste redistribution des richesses obtenue sous les administrations de gauche au cours des 15 dernières années. Soutenue par un gouvernement étatsunien qui a une longue histoire de renversement des mouvements de gauche dans la région, et des médias grand public acquis à sa cause, la droite tente aujourd'hui le même exploit au Venezuela.

Plus tôt ce mois-ci, Donald Trump s'est présenté devant les Nations Unies et a appelé à la restauration des " libertés politiques " d'une nation sud-américaine en pleine crise économique. Le pays en question était le Venezuela, mais il aurait tout aussi bien pu décrire l'Argentine, dont le gouvernement de droite a emprisonné Milagro Sala, un politicien indigène, a fait grimper l'inflation à deux chiffres et est en train de réimposer le genre de politiques d'austérité qui ont déclenché une révolte populaire et un défaut de paiement de la dette en 2001.

Comment l'opposition combat un gouvernement populaire

Contrairement au Brésil et à l'Argentine, le Venezuela a été victime d'un certain nombre de facteurs indépendants de sa volonté, mais surtout d'une chute brutale du prix du pétrole, principale source de revenus du pays.

La baisse des prix du pétrole de 2015 a été un phénomène mondial. Depuis la création de l'OPEP dans les années 1970, le Royaume saoudien a pu utiliser ses immenses réserves pour saper les tentatives d'autres pays producteurs de pétrole de maintenir un prix élevé et stable pour le pétrole. Même si tous ces pays devaient s'allier, le Royaume saoudien peut ouvrir ou fermer le robinet et changer l'économie mondiale tout entière au profit de son propre programme géopolitique et de celui de son patron étatsunien. Il l'a fait à la fin des années 1970 pour compenser la baisse de production en Iran après la révolution de 1979. Et il l'a fait à nouveau en 2015, en partie en réponse au succès de l'accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis. Ce n'est pas un mécanisme parfait; la chute des prix a nui à l'économie saoudienne avant que les prix ne remontent lentement. Mais les effets les plus graves ont été ressentis par les ennemis désignés des Etats-Unis: la Russie, l'Iran et le Venezuela.

Depuis 1999, le gouvernement vénézuélien a expérimenté un processus de réforme sociale et économique par des moyens constitutionnels et électoraux. Le président qui a initié l'expérience, Hugo Chavez, l'a appelée la "Révolution bolivarienne", mais pour la plupart, elle s'appelle maintenant simplement Chavismo.

Chavez a occupé le pouvoir de 1999 jusqu'à sa mort en 2013, interrompue par un coup d'État de trois jours en 2002. Au cours de sa présidence, le pays a vu un référendum sur une assemblée constitutionnelle, l'élection de cette assemblée, un référendum pour ratifier la nouvelle constitution, une nouvelle élection en vertu de cette constitution, une tentative d'utiliser une disposition de la constitution pour rappeler Chavez, et deux élections présidentielles supplémentaires, qui ont toutes été remportées par le gouvernement de Chavez. Dire que la popularité de Chavismo et celle de Chavez lui-même ont été testées devant les urnes est un euphémisme.

Quand Chavez était vivant, aucun politicien ne pouvait rivaliser avec lui pour la présidence. C'était vrai malgré sa diabolisation 24 h sur 24 dans les médias privés du pays et la couverture systématiquement négative de son gouvernement par les médias occidentaux. Comme c'est souvent le cas lorsqu'un pays va à l'encontre des États-Unis, Chavez a été présenté comme un dictateur, malgré ses nombreuses victoires électorales. Il était si populaire qu'en 2002, lorsque les chefs de l'opposition ont pris le pouvoir par la force pendant 72 heures, l'un de leurs premiers ordres a été de fermer la chaîne de télévision du gouvernement. Comme le révèle un documentaire en 2003, " The Revolution Will Not Be Televised" ("La Révolution ne sera pas télévisée"), le coup d'État a finalement été vaincu lorsque les autorités sont parvenues à communiquer à nouveau sur les ondes.