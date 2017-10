Rapport sur la guerre en Syrie au 20 octobre 2017. L'armée syrienne et les forces étatsuniennes se battent pour le pétrole syrien (Southfront)

Rapport sur la guerre en Syrie au 20 octobre 2017. L'armée syrienne et les forces étatsuniennes se battent pour le pétrole syrien Article originel : Syria War Report – October 20, 2017: Army And US-backed Forces Race For Syrian Oil South Front

Les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis d'Amérique (FDS) auraient cédé le champ pétrolifère de Tabiyah et ses installations voisines à l'alliance entre la Syrie, l'Iran et la Russie à la suite d'une visite de représentants syriens et russes dans la ville de Hasakah, détenue par les FDS.



Selon certaines informations, des unités de l'Armée arabe syrienne (AAS) avec des "Russes" non identifiés sont déjà entrées dans la zone pétrolière. Cependant, aucune photo ou vidéo confirmant ces affirmations n'est disponible en ligne. La situation reste incertaine.

Dans le même temps, des informations circulent selon lesquelles des représentants du FDS devraient assister à une réunion sur la base aérienne russe de Khmeim, dans la province de Latakia, le 10 novembre. Les parties discuteraient d'un certain nombre de questions, y compris la désescalade des tensions entre l'AAS et le FDS.

Ces tensions se sont intensifiées depuis que les FDS ont lancé une avancée au nord de Deir Ezzor en septembre. De nombreux experts ont décrit cette initiative comme une tentative de saisie d'infrastructures pétrolières et gazières clés sur la rive est de l'Euphrate, tandis que l'AAS fait face aux principales forces de l'Etat islamique (EI) près de Deir Ezzor et Myadin sur la rive ouest.

Le 19 octobre, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont détruit une pièce d'artillerie de 130 mm du SAA avec le missile Spike NLOS dans la base de Qaus al-Sindiyana au sud du village de Harfa, près des hauteurs du Golan.

Les FDI ont déclaré que c'était une réponse à un projectile qui a frappé le territoire israélien. Les FDI ont ajouté qu'elles " tenaient le régime syrien pour responsable de toute agression à partir de son territoire et ne toléreraient pas les attaques menaçant la souveraineté israélienne ".

Le même jour, l'AAS a repris la colline de Bard'ayyah, près du village de Mughr al-meer, à l'est de Beit Jinn, dans l'ouest de la Ghouta, à des militants. Selon des sources progouvernementales, la frappe israélienne était une réponse largement attendue aux récents progrès de l'AAS dans la campagne de Damas.

Tel-Aviv estime que si l'AAS et ses alliés débarrassent les terroristes d'une zone proche de la ligne de contact israélo-syrienne, cela permettrait au Hezbollah et au Corps des gardes révolutionnaires islamiques iraniens d' y opérer et de représenter une menace supplémentaire pour Israël.