Rapport sur la guerre en Syrie au 23 octobre 2017 : l'EI pourrait remettre la rive orientale de l'Euphrate aux forces soutenues par les Etats-Unis (Southfront)

Rapport sur la guerre en Syrie au 23 octobre 2017 : l'EI pourrait remettre la rive orientale de l'Euphrate aux forces soutenues par les Etats-Unis Article originel : Syria War Report – October 23, 2017: ISIS May Surrender Eastern Bank Of Euphrates To US-backed Forces South Front Traduction SLT

Le 22 octobre, les forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par les Etats-Unis, ont annoncé qu'elles avaient pris le contrôle des champs pétrolifères d'Omar à l'est de Deir Ezzor, sur la rive est de l'Euphrate. Lilwa al-Abdallah, l'un des porte-parole des FDS, a déclaré dans une déclaration que les FDS "ont réussi à libérer les champs sans dommages notables".



Des sources pro-FDS ont également affirmé que les FDS avaient pris le contrôle d'une vaste zone située au nord des champs, y compris Tayyib al-Fal, Al-Qusayriyah, al-Khurayzah, Shuhayl et d'autres points.

Le 23 octobre, le porte-parole de la coalition dirigée par les États-Unis, le colonel Ryan Dillon, a déclaré sur Twitter que les FDS avaient pris l'EI au dépourvu et que le groupe terroriste n'avait pas eu le temps de détruire l'infrastructure.



Pendant ce temps, selon des sources syriennes, les FDS ont conclu un accord avec les membres locaux de l'EI opérant dans la zone pétrolière et le seul but de la campagne médiatique montrant le succès rapide des FDS était de dissimuler cette collaboration. Un manque de vidéos et de photos au sol et l'absence de dégâts sur l'infrastructure pétrolière contribuent à cette version.

Le 22 octobre, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) basé au Royaume-Uni a indiqué que les FDS et l'EI travaillent sur un accord sans précédent qui permettrait à la force soutenue par les Etats-Unis d'établir le contrôle sur la rive est de l'Euphrate. Les négociations, qui seraient parrainées par des tribus locales liées à l'EI, étendraient la zone cédée entre les villages de Khsham et d'Hajin.



L'OSDH a une attitude fortement anti-gouvernementale. Il est donc difficile de s'attendre à ce qu'il diffuse ces rapports afin de soutenir la campagne dite de propagande d'Assad contre les FDS.

Pendant ce temps, l'Armée arabe syrienne (AAS) et ses alliés, soutenus par les forces aérospatiales russes, ont avancé au sud-est d'al-Mayadin et libéré les villages de Mahkan et de Quriyah et avancé sur al-Asharah. L'avancée s'est déroulée au milieu d'intenses combats avec des unités de l'EI opérant dans la région.

Des combats intenses entre l'AAS et l'EI ont également été signalés à Saqr Island, près de Deir Ezzor. Des sources progouvernementales supposent que les forces des Tigres de l'AAS participeront activement à l'opération dans la région.

Cependant, il est peu probable que l'armée syrienne soit en mesure de développer l'opération à grande échelle dans la ville de Deir Ezzor et de pousser plus loin vers Al-Bukamal simultanément.